Кравец: в органах прокуратуры – коллапс

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

24 мая Юрий Луценко в стенах Верховной Рады отчитается за год работы на должности генерального прокурора Украины. Как известно, 12 мая исполнился ровно год с тех пор, как генпрокурором Украины назначили человека без юридического образования, впервые в истории Украины.

Свое мнение о результатах работы Луценко в кресле генпрокурора в эфире радиостанции Голос Столицы выразил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как вы считаете, тот факт, что Юрий Луценко не имеет юридического образования, сказывается на его работе?

– Это очень серьезно сказывается на его работе и это в первую очередь следует из его действий и его заявлений, которые зачастую противоречат действующему законодательству, когда господин Луценко обещает какие-то вещи, которые непосредственно уголовным законодательством и вообще законодательством не предусмотрены. Относительно арестов, привлечения к ответственности и т.д. или изменение меры пресечения.

Это наносит достаточно большой вред не только ГПУ, но и всем органам государственной власти, так как свидетельствует о достаточно низком уровне прокуратуры, которая должна фактически контролировать государственные органы власти по соблюдению ими норм законодательства.

То есть имиджевые потери весьма значительны, от того что Юрий Луценко обещает то, что не предусмотрено законодательством?

— Да, обещает что не предусмотрено или делает такие заявления, которые противоречат действующему законодательству, противоречат действующему уголовному кодексу или УПК.

На самом деле это не только имиджевые потери непосредственно господина Луценко, потому что к нему уже относятся с довольно большим уважением, на мой взгляд, в Украине. А именно достаточно большие имиджевые потери непосредственно и органов государственной власти в Украине.

При вступлении в должность генпрокурора господин Луценко обещал провести реформу ГПУ. Что в этом направлении сделано?

— Что касается реформирования прокуратуры и любого реформирования после Революции Достоинства, у нас любой министр, или будь-то прокурор, или любой руководитель любого департамента или отдела, вообще приходит с лозунгами о реформировании. Но это реформирование сводится к уничтожению существующей ранее системы.

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И снова же, не восстанавливает ни одной новой работающей схемы, по которой, например, та же ГПУ могла бы работать более эффективно.

Реформирование ГПУ свелось к кадровым перестановкам, смене лиц, однако результативность от этого практически никакая. С другой стороны, также реформирование произошло за это время в уголовном законодательстве. И на самом деле это реформирование, которое произошло, оно произошло с целью предоставить органам прокуратуры больше возможностей по привлечению лиц, причастных к прошлой власти, к уголовной ответственности.

Однако опять же, как показывает опыт, внесение изменений в законодательство задним числом никаким образом не будет распространяться на этих лиц. И опять же, на самом деле это указывает на то, что у господина Луценко недостаточно образования, потому что нельзя принимать новые законы, которые будут действовать во времени относительно старых правоотношений.

И, что касается непосредственно реформирования прокуратуры, то на самом деле сейчас у нас достаточно переломный момент, когда у ГПУ и вообще у прокуратуры было фактически отобрано следствие. Расследованием должно было заняться ГБР (государственное бюро расследований), которое вообще не создается и этот вопрос повис в воздухе. И те же органы прокуратуры, на мой взгляд, действуют в данный момент вне закона.

Поэтому говорить о реформировании я не могу, я могу говорить о коллапсе, который творится в органах прокуратуры Украины.

Если вы говорите о коллапсе, можете назвать структурно два-три главных провалах или два-три достижения Луценко в роли генпрокурора за последний год?

— Относительно достижений, мне бы самому было интересно услышать о них. Я думаю, что Луценко об этом сообщит.

А относительно провалов, здесь можно перечислять множество, начиная с дела Майдана, которое на сегодняшний день также находится в непонятном состоянии, дела того же Виктора Януковича, привлечения его к ответственности.

А также десятков других громких дел по коррупционерам, по возврату средств в Украину, фактически снятия арестов со средств этих лиц в иностранных юрисдикциях, подозреваемых в незаконном выводе средств с территории Украины. То есть это сплошной провал. Потому что на самом деле исключительно мы видим только громкие заявления, однако последствий этих заявлений практически нет.

Если ВР признает деятельность Юрия Луценко на посту генпрокурора провальной, какие последствия предусмотрены законодательно?

– Нам нужно все же более реально подходить к ситуации. Потому что Луценко и занял эту должность недостаточно законным путем. Именно эти изменения в законе о прокуратуре, которые позволили лицу без юридического образования стать генпрокурором, были приняты со значительными нарушениями законодательства, а именно — регламента ВР.

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А что касается ответственности, то она действительно предусмотрена действующим законодательством, однако до сих пор ни один из должностных лиц не понес наказания за то, что он не должным образом выполнял возложенные на него государством обязанности. Поэтому говорить о какой-то ответственность на сегодняшний день нет смысла.

К тому же, в связи с тем, что Луценко относится к провластному большинству, то надеяться на то, что ВР каким-то образом примет решение относительно неудовлетворительной работы ГПУ и отстранения генпрокурора от должности, не стоит.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил, что Луценко оставит должность, когда будут приговоры по делу Януковича, но до того, как они будут оспорены в ЕСПЧ.

Также Мельник заявил, что по иску на Януковича в Интерпол у Генпрокуратуры Украины изначально не хватало процессуальных норм для его обоснования.