"Ненавижу и проклинаю". Люба Орехова о власти и том, почему уезжает из страны

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За один день взорвала соцсети предприниматель Люба Орехова, которая написала о том, почему она собирается уехать из Украины. Как ни странно, ее пост в соцсети многие восприняли, как крик отчаяния.

"Я честно и долго терпела и ждала "покращень". И старалась стать лучше, начинала с себя. Но я не нужна этой стране, ни хорошая, ни плохая. И вы ей не нужны. Не стране, конечно, власть предержащим. А я устала разграничивать эти два понятия. И реалити-шоу "Остаться в живых и немножко накормленным" больше меня не заводит.



Я пережила перестройку, дикие 90-е, две революции. Я могу еще многое пережить и выжить. Но, мне 43 года, и выживать тупо надоело.



Хочу жить. Я хочу жить в стране, где у чиновников не будет коллекции часов по 100 тыс. у.е. штука. Я хочу жить в городе, где мэр будет катать на велике на работу и обратно. Хочу, чтобы в старости своей, будучи смешной бабкой, я рассекала по Европе, а не собирала бутылки, бо пенсия такая.



Я не хочу больше видеть этот калейдоскоп жирующих барыг, наживающихся на крови и смертях. На войне. На нищете стариков", — высказалась женщина.



Как отметила Орехова, "когда над тобой давлеет мразь, ее не исправить, ни переделать". Но от нее можно уйти.



"И я уйду. Подлость и ничтожество нашего Гаранта и правительства — те же гопники из подворотни. АТО закончилось через 2 недели? АТО может и закончилось, война продолжается 4 года. Тарифы, увеличенные в семь раз. РИА Новости Украина Евгений Котенко "Бизнес на бюджете". Почему не хотят пересчитать украинцев

Закрученные в мясо гайки для ЧП. Повальная нищета. Под шум волны с социальными сетями подняли водичку нам, независимым, на 14%. Ввели пенсионную реформу. Сейчас извращаются с медицинской реформой… Поэтому я собираю чемоданы", - сообщила Орехова.

Как призналась предприниматель, у нее давно была возможность уехать за границу, но она этого не делала из-за любви к стране. Но сейчас, решила женщина, ее из страны выталкивают.

"Я собираю чемоданы… Я ненавижу и проклинаю тех, кто открыл для меня этот чемодан. Тех, кто обокрал всех нас и продолжает успешно это делать. С идеологическими криками "не хытайте лодку". Они мне все настолько омерзительны, что больше нет сил дышать с ними одним воздухом. Самое сложное — решиться уйти. Я решилась. Я собираю чемоданы. Потому что они, эти мрази, украли у меня страну", — подытожила Орехова.