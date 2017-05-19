Главный архитектор Киева о стратегических решениях

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Вместо аварийного моста на Шулявке построят трехуровневую дорожно-транспортную развязку. Первым уровнем будет дорога по проспекту Победы, вторым — реверсное кольцо и третий уровень — мост над проспектом.

Накануне Градостроительный совет Киева утвердил окончательный вариант этой реконструкции. Он предусматривает также — снос части помещений бывшего завода "Большевик", чтобы обустроить съезд с развязки на проспект Победы.

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Ещё один новый съезд на проспект планируют обустроить со стороны улицы Довженко. Полностью достроить развязку на Шулявке Киев обещает до конца следующего года. Новую развязку оценивают в четыреста миллионов гривен.

Проект нового моста в Киеве прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный архитектор Киева Александр Свистунов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому містобудівна рада вибрала все ж таки саме цей проект? Чим він відрізняється від інших?

— В нас було декілька критеріїв, які дуже важливі для міста. По-перше, я хочу відзначити, що містобудівна рада одностайно проголосувала за варіант, який вчора було обрано. Цю роботу ми розглядали протягом двох місяців, проектувальники готувалися. І саме, по-перше, нас турбували чотири основні речі. Це потужність, наскільки ця розв'язка буде спроможна пропускати кількість машин. І щоб це було не на десять-двадцять років. Всі чотири варіанти задовольнили наші результати і нас ці результати тестування, 3D-моделювання. Іншим критерієм у нас були терміни виконання. Тому що це дуже важливо для Києва, проспект перемоги є основною артерією, дуже важливою для нашого міста. І тому роботи повинні були відбуватися без перекриття цього шляхопроводу. Тому всі чотири варіанти також передбачали місцеве завуження під час будівельних робіт. Ще один важливіший критерій — це був термін виконання. Ми розуміємо, що ми не можемо зайти туди на п'ять-десять років будівельних робіт. І тому в нас є проблема сьогодні, яку необхідно вирішувати у дуже стислі строки. І порівняння з ціновими показниками — це було взагалі одне із основних критеріїв, щоб в нас час відповідав коштам. Було чотири варіанти. Всі вони сходилися до трьохрівневої розв'язки. Але, на жаль, вона дуже гарно виглядає, дуже був гарний потенціал, але неможливість перекладки основних інженерних мереж не дали змогу нам розглядати цей варіант. Другий варіант, який було також відхилено, це було запропоновано китайською стороною. Але цей варіант чіпляв дуже багато питань інших земель. І тому ми на сьогоднішній день в той термін, який в нас є на сьогодні, ми повинні були розглядати більш реальні варіанти. І в нас залишився варіант, який на сьогоднішній день оцінили як один з самих перспективних і самих, скажімо так, цінних, тому що він зберігає нам час і кошти, вирішує дуже багато питань. Йдеться про варіант, який ми маємо сьогодні, але з розширенням проїзної частини до вісьми смуг. І з другою чергою будівництва частково ми чіпляємо цехи заводу "Більшовик" для того, щоб ми могли забезпечити рух, який буде йти у центр нашого міста, щоб ми мали змогу зробити правосторонній поворот, а також, якщо ми рухаємося у напрямку Караваєвих дач за сторони того ж "Більшовика", щоб в нас була змога повернути на наш проспект Перемоги, а також в напрямку центру.

Хто буде будувати нову розв'язку? Це українська компанія чи закордонна?

— На сьогоднішній день про це ми ще з вами поговоримо, тому що ми пройшли з вами першу сходинку в цьому марші. Тому зараз це буде ТЕО розроблятися. Після того ТЕО буде показувати нам ще інший варіант чи навіть два варіанти. Після цього вже буде проведено тендер і буде будівник вже такий, який побачимо в ProZorro.

Хто пропонував ці варіанти будівництва?

— На сьогодні це є проект, у якого є вже величезний попит в нашому місті. Тобто я зараз не хочу про це казати, тому що є дуже багато речей, які впливають на будівництво, і вони визначаються підрядниками, субпідрядниками, і декількома моментами. На сьогоднішній день мова йшла про проектувальників, ті, які на сьогоднішній день зробили варіант, який задовольнив абсолютно всіх.

Хтось ще має затвердити цей проект?

— Після цього обов'язково повинно бути розроблене ТЕО, яке проходить експертизу, і після цього є процедури. Після цієї експертизи також ми виходимо на нашу містобудівну раду при департаменті містобудування та архітектури, і після цього вже ми рухаємося далі. Затверджень більше немає.

Чи є якісь терміни, коли може розпочатися будівництво?

— Я вважаю, що у нас дуже складна ситуація, тому що терпіти вже немає часу, необхідно рухатися сьогодні. І нам запаралелення дасть змогу в цьому році розпочати ці будівельні роботи — підготовчі, монтажні. Це дуже великий обсяг роботи, і ці процеси ми розпочнемо в цьому році.

Грошей в 400 мільони гривень достатньо? Чи це попередня сума?

— Це дуже попередня сума. Дійсно, проектувальники намагалися підрахувати, як кажуть, всі моменти, які можна в цьому проекті передбачити. Але будівництво є будівництво. Взагалі 400 мільйонів — це не так вже і мало, і не так вже і багато. Приблизно, я вважаю, що ця цифра нам показує реальні показники.

Щодо території заводу "Більшовик", чи є домовленість з заводом про знесення частини його будівель для облаштування з'їзду з мосту на проспект?

— Це питання, в принципі, вирішується на рівні Кабміну, нам необхідно залучитися підтримкою. Але я можу сказати, що ті зустрічі, які відбувалися у минулому році та наші наміри стосовно того, що можуть відбутися такі зміни в проекті, які будуть чіпляти завод "Більшовик", вони вже були озвучені керівництву. Тобто ми говорили про те, що на сьогоднішній день оптимізація технологічних процесів дозволяє це зробити. В правовому полі необхідно вирішувати це питання і приймати рішення будемо через Кабмін. І я дуже сподіваюся на те, що в нас буде підтримка нашої влади у вирішенні цього питання.

Є розрахунки щодо пропускної спроможності нового мосту над проспектом Перемоги щодо цього проекту?

— Жодних сумнівів немає. Тому що кожен з варіантів пройшов через моделювання транспортної моделі, через комп'ютер. Мало того, в нас були два агенти, які займалися паралельно цим. Їхні показники співпали. Тому я можу сказати, що на сьогоднішній день всі побоювання, що пропускна спроможність цієї розв'язки є якоюсь слабкою, це не так.

Яка буде пропускна спроможність?

— Наразі в мене немає показників. Але це не є секретна інформація, були цифри, які стояли поруч одна з одною.

Щодо перекриття проспекту Перемоги під час будівництва. Ви кажете, що перекривати завдяки цьому проекту не будуть. Чи можна буде користуватися цим проспектом?

— Так, ми будемо користуватися проспектом Перемоги. Це було одне з ключових завдань, які я ставив перед проектувальниками, тому що проспект Перемоги є дуже велика артерія. Це магістраль непреривного руху. Тому звуження місцеві будуть на час монтажних робіт, але перекриватися він не буде.