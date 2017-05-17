Лукаш: подозреваю, что скоро украинцам запретят доступ к Интернету

Из личного архива Елены Лукаш

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нынешней украинской власти нужно постоянно держать общество в напряжении, что временами затруднительно в связи с исчерпанием "целей". С этим связано решение запретить в Украине российские соцсети. Но так можно далеко зайти, предостерегает экс-министр Юстиции Украина Елена Лукаш.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и ряда других.

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РНБО и президент решили заблокировать доступ к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, Мейл.РУ, Яндексу, "Доктор Веб", "Софтлайн Груп", "ABBYY"…" — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По ее словам, "все объяснимо, там же сидят щедро оплаченные и высоко мотивированные "российские спецслужбы".

При этом напомнила Лукаш, "только сумма платежей липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в бюджет России за 2016 год составила почти миллиард рублей".

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"Ненасытные агрессоры. Так что нужно бороться, и Империя наносит мощный ответный удар", — саркастически отметила экс-министр.

"Подозреваю, что в планах вообще запретить доступ украинцев к Интернет и приравнять просмотр чего-либо кроме "5 канала" к госизмене. Использовать, так сказать, передовой опыт Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая, Вьетнама.

Экономику убили. Мир уничтожили. Украинцев рассорили.

Залезли и загадили историю, традиции, языки, праздники, образование, религию, музыку, ТВ, книги.

Объяснили про неправильную нашу генетику.

Кого выжили, кого запугали, кого убили или посадили.

Все идет прекрасно.

Пришло время пресечь нежелательное общение в Интернет", — написала Лукаш. И задалась вопросом: каким же будет следующий шаг?

"Ведь у украинцев "неотреформированной" осталась только сфера личной жизни. Непорядок. Пора применять нацистский опыт по её коррекции и запретить, наконец, людей. Ждем указаний, фюреры", — считает экс-министр.

Елена Лукаш также порекомендовала всем прочитать опубликованную на днях в Норвегии статью под симптоматичным названием "Украина на пути к явному фашизму?", дав ссылки как на оригинал, так и на перевод.

Отметим, что решение запретить доступ к российским соцсетям вызвало в украинском обществе большой резонанс. На сайте президента Украины уже появилась петиция с просьбой отменить запрет в отношении ВК.

Сам Порошенко на своей странице "ВКонтакте" (она пока жива — Ред.) признал, что в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях.

Однако, как говорится в сообщении, "массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и других российских сервисов. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", — заявил Порошенко.

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Тем временем в корпоративном блоге компании Mail.Ru Group, которой принадлежат "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщили о "драматическом росте трафика" этих самых популярных на территории Украины социальных сетей. Само же решение украинских властей о запрете в Mail.Ru Group назвали "политически мотивированным".