Балога: "церковные" законы - это абсурд, государство отделено от церкви. Точка

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Уже в ближайший четверг Верховная Рада может принять два закона, которые поставят Украинскую православную церковь в весьма непростое положение.

Первый — нашумевший законопроект №4128 под авторством нардепа от "Народого фронта" Виктора Еленского, который по мнению экспертов, узаконит "церковное рейдерство". Им предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Проще говоря, если человек идентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, он может предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую.

Угрозу Украинской православной церкви несет в себе и законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано ВР государством-агрессором". Согласно инициативе, центральное и региональное руководство религиозных организаций с "особым статусом" будет назначаться только с согласия соответствующих органов госвласти.

По мнению вневракционного депутата Виктора Балоги, подобные сомнительные инициативы, как минимум, не несут консолидации общества.

"Например, закон, по которому епископат церкви будет назначаться соответствующим органом, вообще считаю полным абсурдом. Даже не сомневаюсь, что Верховная Рада не поддержит эту инициативу. Вообще не понимаю, как можно было такое выдумать. Мотивация авторов законопроекта в том, что это будет касаться исключительно церкви, центр которой находится в стране-агрессоре, но думаю, что все это относительно. Уверен, что никогда такого не будет, чтобы государство назначало руководство церкви, которая согласно Конституции, отделена от этого государства. Даже в Греции, где епископат полностью содержится государством и получает от него зарплату, епископов назначает Синод греческой митрополии", — говорит депутат.

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По словам политика, причина появления подобных сомнительных инициатив может быть только одна.

"Политические деятели банально отвлекают внимание общества. Но в отношении церкви, на мой взгляд, этого не нужно делать. Мы не можем разобраться в светской жизни, еще не хватало нам лезть в духовную. Перспективы принятия этих скандальных законов в Верховной Раде призрачны. Не дам и одного процента за то, что эти инициативы были бы приняты. Государство отделено от церкви, а церковь отделена от государства. Точка", — резюмировал Балога.