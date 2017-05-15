Для старта избирательной кампании Порошенко выберет особое событие - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Петр Порошенко не разделяет идеи отказаться от временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в воскресенье.

Он настаивает на развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Кроме темы Донбасса Порошенко сделал ряд заявлений относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Он подчеркнул, что контролирует это расследование и не собирается подменять следствие.

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Также Порошенко заявил, что не доволен тем, что убийца Шеремета до сих пор не назван и не схвачен. Не забыл украинский лидер и про дело против Виктора Януковича. Он заявил, что судебный процесс в деле о его государственной измене должен быть прозрачным, но ждать десять лет украинский народ и президент не будут.

Некоторые эксперты считают, что Петр Порошенко уже начал свою новую избирательную кампанию, о чем свидетельствует эта пресс-конференция. Хотя сам президент заявил, что пока рано говорить о втором президентском сроке и о возможных кандидатах на следующие президентские выборы.

Итоги пресс-конференции Петра Порошенко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давидюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що б ви могли виділити у виступі Петра Порошенка?

— Головний лейтмотив, це вбивство Павла Шеремета і справа, яка надзвичайно повільно розслідується. І тут треба відзначити журналістську солідарність, які прийшли у футболках і кілька разів задавали це питання. Тобто це говорить про те, що журналістська колективна свідомість виросла. Але в той же час політична свідомість не виросла і на превеликий жаль справа ще і досі розслідується та немає реальних результатів. В той час, коли журналісти за набагато менший термін змогли знайти набагато більше доказів, набагато більше відео і певних свідків навіть. Тому мені здається, це найголовніший лейтмотив. Президент відчував себе впевнено, навіть будь-які питання він відбивав. Можливо це пов'язано з тим, що сама прес-конференція мала певний дух таблоїдності, тому що практично всі питання були "фейсбучними". Тобто надзвичайно багато було кулуарних речей, наприклад, футболка сина. Жодного глибокого питання про економіку, про реальні реформи, про що домовилися з Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Ангелою Меркель. Жодного ґрунтовного та глибокого питання не було, на превеликий жаль.

Футболку сина президента можна більше розкрутити, аніж про економіку поговорити?

— Ні, Facebook сина президента і так можна розкрутити, але ситуація в іншому. Не було питання про завтра. Більше було питань про вчора. І йому в цьому було дуже комфортно. Можливо він задав такий тон дискусії, тому що всі готуються до літа. Але більше питань було про такі таблоїди, особисті речі та про те, що відбулося. Але не було такої серйозної розмови про плани, окрім питання про вибори, на яке він так і не відповів, хоча быльш за все, що балатуватися вын буде. І те, що він буде знищувати рейтинги своїх кандидатів, на що він так м'яко натякнув, що список кандидатів формувати зарано. Але не було цих питань, як далі ми будемо рухатися. Про конституційну реформу він говорив, але знову ж таки без конкретики. Добре, що президент вийшов до преси, тому що річна перерва продемонструвала, що двох годин навіть може бути замало. Тобто питань було надзвичайно багато і все ж таки це говорить про те, що президенту треба частіше зустрічатися з журналістами саме в такому відкритому форматі, бо закриті зустрічі на трьох-чотирьох не дають спустити так пар і енергію, як це відбулося вчора. Багато хто з журналістів підняв ті питання, які він розслідує вже по півроку, а можливо навіть і більше, що насправді теж дуже важливо.

Чому таке спілкування голови держави з пресою відбувається доволі рідко?

— Широкі зустрічі з пресою дають певний результат, але зрозуміло, що до них треба більше готуватися і очікувати на певні незручні, некомфортні речі, тому він намагається все ж таки використовувати різні формати, в тому числі і один на один. Тобто збирати пул дуже часто лояльних, але найбільш впливових каналів. Плюс він веде ж свої певні персональні сторінки. Мені здається, це виключно продиктовано його особистою психологією, а по-друге, коли йому буде потрібно робити ці зустрічі частіше, він буде їх робити однозначно.

А як ви вважаєте, він почав вже свою передвиборчу кампанію?

— Якщо ми хочемо сказати, що старт виборчої кампанії даний, то для заголовку це теоретично можна. Але це ще не є стартом. Це просто гарний підсумок безвізу, проведеного Євро-12, можливо деяких поточних речей. Ми бачили, що він задоволений, наприклад, генеральним прокурором. Він рекомендує йому звіт в парламенті. Я думаю, що для старту виборчої кампанії буде певна подія. Ми її побачимо. Він очолить результат цієї події і піде на вибори. Це буде ще, але зарано, два роки — надто рано, щоб стартувати.

Чи пришвидшить заява Порошенка розслідування справи Павла Шеремета?

— Дуже хотілося б, щоб не тільки заява президента, а просто совість слідчих та їхні професійні обов'язки змушували їх це пришвидшувати. Тому що одне можуть говорити публічно, зовсім інше непублічно. Другий аспект, якщо це пришвидшить, значить до цього було затягування. Є велике бажання і запит в суспільстві, щоб такі справи розслідувалися швидко та об'єктивно. Це, власне, те чого не вистачає. Справа Георгія Гонгадзе вже два десятки років ні до чого не доведена. Так само ця справа. Справа в Княжичах міліціонерів, там теж надзвичайно багато питань. І таких справ багато, інших вбивств журналістів.

Порошенко закликав Юрія Луценка прозвітувати перед ВРУ за рік роботи. З чим пов'язана привселюдна заява?

— Він задоволений тим, що робить генпрокурор і він дійсно бачить певні результати, але те що він по суті відправляє генпрокурора в парламент звітувати, він цим демонструє певне своє лідерство чи можливо шефство. Кілька разів він так, начебто випадково, помилявся і казав: "я реформував ГПУ", а потім виправлявся і казав: "ми реформували". Тобто він себе демонструє, що дана гілка влади йому підконтрольна. І в такій м'якій, можливо дружній формі. Я думаю, що у них з Луценком поганих стосунків точно немає, але в дружній формі рекомендує йому зробити звіт в парламенті. Я думаю, що і Луценку цей звіт буде цікавий, в силу того що це додаткова медійність і це змога ще раз нагадати про те, що було зроблено. В той же час потрібно буде почути, що зроблено не було. І я думаю, там депутати точно не будуть м'якими, будуть задавати надзвичайно багато незручних питань.

Порошенко заявив, що проти того, щоб відмовитися від тимчасово непідконтрольних Києву територій Донецької і Луганської областей. Він також заявив, що хоче міжнародної підтримки, щодо миротворчого контингенту під егідою ООН на Донбасі.

— Ідеї про підтримку є у міжнародної спільноти, вона є у світових лідерів. Єдиний, хто сьогодні проти, це Росія. Тут проблема в тому, що дуже часто в медіа картинка викривляється і виходить так, що ми самі підписаними домовленостями вбиваємо людей. Це неправда. Тому тут меседж правильний. На рахунок того, що він проти відділення окупованих територій, це позиція президента. Він гарант Конституції, гарант територіальної цілісності. Він не може бути популярним блогером чи дописувачем. Ті, хто роблять заяви, вони ж навіть підрахунок не робили. По-друге, давайте згадаємо, хто перший робив ці заяви. Я добре пам'ятаю, якщо слухачі пошукають в Інтернеті, це був один з російських політиків, які зараз живе, правда, в Німеччині, але тим не менше, він перший запропонував. Тому все-таки на такі ідеї треба дуже тверезо дивитися, тому що відмовитися від території надзвичайно легко. Але відмовляючись, наприклад, від території Донбасу, чи є у нас моральне право претендувати на повернення Криму? Немає. І якщо ми почнемо розкидатися, то хто завтра буде захищати Київ? Насправді позиція правильна. Територію потрібно захищати, але більш того, крім території треба захищати людей, які проживають на цій території. Ось за кого йде боротьба. Але в той же час потрібно це робити більш активно.

Як ви вважаєте, змінився Порошенко за три роки свого президентства?

— Як політик він змінюється і це дійсно видно. Можливо в чомусь розкривається. Можливо йому заважає його бізнес-жилка, тому що для політика це не завжди гарна риса. Тим не менше, видно що він розвивається.

Свое мнение о возможном участии Петра Порошенко на будущих выборах президента выразили в эфире также слушатели радиостанции Голос Столицы.

Юрій, Київ: Я думаю, що Петро Олексійович заслуговує не другого терміну президентства, а як мінімум народного трибуналу та пожиттєвого або іншого вироку за свою діяльність або бездіяльність на посту президента. Тому що більшого нахабства по відношенню до народу, мабуть, не було. Його можна порівняти з двадцятьма Вікторами Януковичами, коли ганьбиться все, що тільки можна. Здається Україна тими мінськими домовленостями, а ті всі реформи — бутафорія, яку він чіпляє на вуха кожного дня народу України.

Петр Григорьевич, Киев: Я не знаю, можно или нельзя, это уже мое личное дело, но то, что он получит второй срок, то это точно. Потому что такая примитивная реклама действует. Вот сейчас про землю, значит, землю официально не продали, но уже продали. И теперь эта реклама. И через пару недель уже большинство будет за то, чтобы продать землю. Там где-то месяца два рекламы перед выборами и большинство проголосует за то, чтобы Порошенко на еще один срок стал президентом. А потом все будут говорить: ой, что мы сделали!

Александр, Киев: К сожалению, большие надежды возлагались на президента Порошенко, когда мы его выбирали. Но очень сейчас сожалею. Я лично, по крайней мере. Потому что самое главное, что у нас осталось, это коррупция, которая в первую очередь мешает развитию страны. Даже не война. То есть, с войной можно бороться, в первую очередь нормальным экономическим развитием страны и все было бы нормально, и Донбасс с Крымом вернулись бы. Если бы боролись с коррупцией. А похоже, что Порошенко просто её продолжил, только достаточно хитро. Если Янукович делал все в лоб и прямолинейно, то Порошенко делает все хитро.

Ранее народный депутат Алексей Рябчин в эфире "ГС" заявил, что Порошенко в три раза увеличил свое состояние, пока Гонтарева была главой НБУ, а нардеп Алексей Гончаренко считает, что до конца мая у НБУ будет новый глава.