ЕС будет расширяться, но пока без Украины - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

После выхода Великобритании из состава Европейского союза, ЕС будет расширяться за счет Балканских стран. Об этом заявила представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Она заявила, что "Евросоюз в будущем не останется в составе 27 стран, потому что будут новые государства-члены". По ее словам это будет не расширением, а скорее восстановлением Европы.

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Последствия выхода Великобритании из состава ЕС и заявление о присоединении других стран проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по международным вопросам, управляющий партнёр Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

Можно ли расценивать заявление Могерини как попытку сломать тенденцию скептических настроений?

— Абсолютно верно. Я думаю, это как раз и есть основной смысл её заявления, потому что потеря Британии для ЕС это существенна. Если мы сравниваем Британию с возможными кандидатами из числа британских стран, то нужно помнить, что Британия была контрибьютором бюджета ЕС, то есть, она вносила больше средств на содержание и функционирование ЕС. Страны, которые претендуют на членство, во-первых, они меньше по масштабам и экономическому потенциалу и они однозначно не будут чистыми контрибьюторами в бюджет ЕС. Они скорее будут как раз из категории стран, которые больше будут ориентироваться на фонды помощи из бюджета ЕС. Поэтому эта замена абсолютно некорректна, если брать с точки зрения политического веса. Поэтому заявление Могерини однозначно я расцениваю в том ключе, которое вы обозначили. То есть, попытка подсластить эту грустную пилюлю, потому что потеря Британии это очень большая потеря для имиджа такого проекта как ЕС.

Почему именно балканские страны? Есть ведь много других стран, которые хотят попасть в ЕС.

— Дело в том, что прогресс приведения стран в соответствие с критериями членства в ЕС у балканских стран намного больше, чем у всех потенциальных других. И более того, те соглашения, которые заключались с балканскими странами раньше, я имею в виду соглашение о стабилизации ассоциации, которое есть на сегодняшний день, они предполагают перспективу членства этих стран в ЕС. И технически процесс скрининга, то есть пересмотра законодательства этих стран и приведение его в соответствие с законодательством ЕС, он практически уже завершен. Если говорить о состоянии готовности этих стран к членству, они наверное ближе всего уже в этом. Во-первых, есть политическое признание перспективы такого будущего, во-вторых техническая готовность, а в третьих, их размер, потому что когда мы говорили о том, что Украина тоже может претендовать в каком-то будущем на членство в ЕС, одним из аргументов, который играл против нас, это как раз были размеры нашей страны и большая сложность для ЕС поглотить такую проблемную экономику, как украинская, в её масштабах. В этом плане балканские страны выглядят очень привлекательными кандидатами и для того, чтобы как раз показать, что проект ЕС существует и развивается, и начала сейчас использоваться вот эта риторика. Обратите внимание как раз на цитату, которую вы приводили. Она же не сказала даже никаких календарных сроков этого факта, когда это может произойти. В будущем, это очень эфемерное заявление. Будущее может быть и через 15-20 лет. То есть, в зависимости от политической конъюнктуры ЕС будет играться с этой перспективой так, как им это удобно.

Может быть одной из причин, почему Могерини обратила внимание на балканские страны, влияние России там?

— Да, в этом смысле это стратегически спорный момент, насколько удачно сейчас об этом говорить. Потому что если мы говорим о том, что США готовы играть на таком, если не противостоянии, то по крайней мере показывать России какие-то альтернативы, не очень приятные, то Европа испытывает достаточно проблемное, не комфортное взаимоотношение с РФ на сегодняшний день и она находится достаточно близко. Раздражение, подбирая под свое влияние еще дополнительные страны, может привести к обострению, как минимум, по сербскому вопросу или по каким-то внутриполитическим процессам в Сербии и Черногории. Недавно была история по возможному покушению на премьер-министра, в котором обвиняли российские спецслужбы. То есть, такие вещи я не исключаю, поэтому если такое заявление прозвучало от госпожи Могерини, я надеюсь, они, как минимум, просчитывали эти политические последствия и готовы к ним.

Может это проба реакции? Посмотреть, как отреагируют политики на Балканах, и в тех же России и Европе?

— Я бы все-таки больше выводила основную причину, почему это сказано сейчас. Эта болезненная реакция на выход Британии из ЕС. Вы посмотрите, насколько нехарактерно для уже традиционных зрелых политиков Европы пикировка такими острыми обвинениями, которую мы сейчас слышим между руководством ЕС и британским премьером. На моей памяти, работая на направлении евроинтеграции около 20 лет, это впервые можно наблюдать такое обострение. Поэтому я думаю, что это скорее балансировка горького факта, чем тестирование почвы в диалоге с РФ или балканскими странами. Здесь процесс ассоциации, стабилизации на Балканах. Он юридически закреплен и происходит уже второй десяток лет. Это не что-то новое, что вдруг возникло. И тестировать реакцию России это странно. Она же понятна ЕС и это тоже не то. Скорее всего это все-таки такая попытка баланса факта того, что Британия выходит из ЕС. Но этот баланс абсолютно не паритетен.

Ранее кандидат политических наук Андрей Дацюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что из-за процесса выхода Великобритании из ЕС Британия пытается позиционировать себя как весомый субъект среди европейских стран.

Также эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и ЕС стоит рассматривать как данность.