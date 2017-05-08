Ситуация с углем сложная, но контролируемая - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Американские эксперты приедут в Украину, чтобы изучить механизмы поставок антрацитового угля из США. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. По его словам, рабочая группа прибудет в Киев уже после 16 мая. Украина настроена импортировать до трёх миллионов тонн антрацита из США.

С середины марта действуют официальные ограничения на торговлю с неподконтрольными территориями. В частности, прекращены поставки антрацита с шахт находящихся в ОРДЛО. И в связи с его дефицитом на данный момент из шести ТЭС, которые работали на антрацитовом угле, пять прекратили производство электроэнергии. Продолжает работу лишь Луганская ТЭС в городе Счастье.

Ситуацию в украинской энергетике прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Много ли того объема, который, по словам министра энергетики, Украина может купить в США?

— По расчетам министерства, этого будет вполне достаточно для покрытия дефицита, который возник после, так сказать, прекращения поставок из ОРДЛО.

А цена вопроса?

— Были поставки, но не энергетического угля, где-то 130 долларов за тонну. Но не энергетический уголь дороже обычно. То есть пока цена непонятна. Будет довольно дорого. Может быть дороже, чем уголь, который поставлялся из ЮАР. Но тут надо иметь в виду, что рабочая группа собирается обсуждать и эти вопросы. То есть вообще-то логика такова, что частные компании добывают, а у нас частные компании производят. Одна государственная, но она тоже у нас по закону хозяйствующий субъект. И вообще, если по логике хозяйствования, то поехать и договориться. Но поскольку есть рабочая группа под эгидой Госдепа, то почти наверняка будут обсуждаться вопросы и межгосударственной поддержки, возможно, и удешевления этого контракта. Поэтому подождем, возможно, будут какие-то моменты, которые позволят по приемлемым ценам поставлять уголь из США.

Если это происходит под эгидой Госдепа, то вариантов у нас нет?

— Нет, почему вариантов нет? Поскольку это под эгидой Госдепа, то будет поддержка, то есть это как раз хорошо. Думаю, что это как раз и позволит нам нормально решить этот вопрос. Американский уголь очень качественный. В Европе его используют активно, немцы в первую очередь. И, в общем-то, как раз сейчас угольный Ренессанс в Европе. И серьезно подешевела электроэнергия именно благодаря использованию американского угля.

Зачем Украине так нужен антрацит?

— Вообще-то логика такова, что надо бы нам от антрацита уходить вообще. Потому что у нас достаточно угля газовой группы. Если возникнет дефицит, у нас ближайший сосед — Польша, которая добывает его в больших количествах. Поэтому нам бы перейти и по-хорошему надо заниматься модернизацией с целью перехода на уголь газовой группы.

Почему этого не делают?

— Это вопрос пары лет. По всей видимости будут заниматься, потому что выхода другого нет. Но эти два года надо будет как-то прожить. Все-таки, я думаю, что логика должна быть такой, что пока мы латаем, так сказать, прореху, путем импорта угля. Но должны уже графики быть составлены. Есть еще проблема электростанций компании ДТЭК. Формально же государство не может требовать от частного собственника модернизации и смены вида топлива. Но вообще говоря, тут нужно как-то договариваться. И вести такую модернизацию, потому что это выход. Импорт — это не лучший выход в данной ситуации. Тем более, что импорт будет все-таки дороговат.

Для конечных потребителей какой цена будет в результате?

— Подорожание электроэнергии, поскольку 70% себестоимости электроэнергии — это цена топлива. То есть такое серьезное подорожание топлива — это автоматом серьезное подорожание электроэнергии. Просто сейчас удельный вес тепловых электростанций уменьшился, он же был 30%, сейчас меньше — 18%. Поэтому тариф тепловиков уменьшился не так болезненно. Но, тем не менее, все равно это значительно. И это будет каждый виток подорожания топлива и соответственно подорожание электроэнергии.

Что у нас с другими поставщиками антрацита? Какие есть варианты?

— Это довольно редкий уголь. Из того, что есть, это еще Южная Африка и Австралия. Но южноафриканский, там всего три миллиона тонн добывают. Его не так много. А австралийский будет еще дороже американского. Вариантов не много.

История с дорогим антрацитом от грузинской компании?

— Нет, грузины не добывают. Это перепродажа была.

В конце апреля Украина возобновила поставки электроэнергии в Луганскую область. Что можно сказать об этих поставках? Насколько это разумно для Украины?

— Вы знаете, тут должна быть экономика. Значит, да, это наши граждане, и мы должны в этом контексте, конечно, поставлять им. Это можно и нужно. Но при одном условии, если они платят. Опять же, это наши граждане и они должны попадать под те же законодательные акты, что и граждане Украины. Гражданам Украины отключают в случае неуплаты электроэнергию, значит, и там то же самое должно происходить. То есть вопрос должен стоять в оплате.

Будущее лишь за модернизацией и не только наших АЭС?

— Конечно, надо модернизировать и атомные станции. Там же сейчас подходит срок еще у нескольких блоков. Продление срока эксплуатации до 2030 года и это однозначно надо делать. Вывод из эксплуатации АЭС должен начаться где-то после 2030 года. И там есть еще один вопрос, необходимо же фонд накоплений сформировать фонд. Фонд вывода из эксплуатации. Сейчас такой фонд есть, но он бюджетный. Необходимо делать независимый фонд, и прямо сейчас, потому что чем позже, тем больше денег придется нам с вами платить в этот фонд. Это первая проблема. Вторая — тепловая генерация. Конечно, нужно срочно делать перевод на уголь газовой группы. Это модернизация не дорогая. Где-то три-четыре миллиона долларов на котел, на энергоблок. Это не большие деньги по меркам энергетики. У нас же ТЭС имеют экономические показатели в полтора-два раза хуже современных, европейских. То есть глубокая модернизация, которая позволит вывести их на экономический уровень современный, и поставить очистные сооружения, это штука очень дорогая. И тут необходимо искать серьезные источники. То есть где-то по расчетам до 20-30 миллиардов долларов понадобится.

Сейчас уже меньше, потому что простаивает часть генерации, поэтому это очень серьезные деньги и их надо искать. Но эту модернизацию придется делать хотя бы потому, что мы подписали и ассоциированное соглашение, соглашение по энергетическому сообществу, и там требования прямо звучат, и это надо делать. Поэтому вот это большая проблема. У нас тепловая генерация очень изношена. Там уже за 80% оборудования прошло границу физического износа. Это очень серьезно.

Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.