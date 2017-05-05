Золотарев: депутаты полностью потеряли доверие и уже никого не представляют

РИА Новости Украина

На фоне того, что социологические конторы не спешат делиться свежими рейтингами, выборы в объединенные территориальные общины 30 апреля можно рассматривать как своего рода электоральный барометр, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Конечно, понимаю, что сравнение выборов местных и выборов в Раду хромает, и тем не менее. Особенностью электорального поведения украинцев является то, что голосуют часто не за тех, кто симпатичен, а за тех, кто более проходной и является потенциальным победителем", – считает эксперт.

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По его мнению, итоги выборов в ОТГ показали, что все более очевидным становится несоответствие политической структуры парламента настроениям в обществе.

"Партии коалиции набрали всего 10%, в то время политические силы, с начала работы нынешнего парламенте пребывавшие в оппозиции, – свыше четверти. В обойме победителей – "Наш край" и "Видродження", не принимавшие участия в выборах 2014 года", – подчеркивает Золотарев.

Результаты этих партий, продолжает политолог, отражают тенденцию регионализации политики, избиратели все меньше ориентируются на партии, условно говоря, "киевские", а все больше на те, которые опираются на авторитетных в регионах людей.

"Во-вторых, темы, вокруг которых выстраивают коммуникацию "Наш край" и "Видродження", больше "завязаны на быт". "Наш край" сделал ставку на коммунальную проблематику, "Видродження" больше работает с социальной сферой", – сообщил эксперт.

Как результат "Наш край" и "Видродження" при сравнительно скромных ресурсных возможностях сделали задел на будущие выборы в Раду, вопрос которых не только созрел, но и перезрел, заявил Золотарев.

"Конечно, можно дотянуть до выборов 2019 года, но каждый месяц "дотягивания" будет означать потерю доверия к украинскому государству и "законодательной деятельности" политиков, которые давно уже никого не представляют", – подытожил политолог.