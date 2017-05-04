"Шило на мыло". Депутат о новом возможном омбудсмене

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Полномочия Валерии Лутковской, которая занимает должность омбудсмена, закончились еще в прошлом месяце.

Наиболее вероятным кандидатом считают Людмилу Денисову – по квоте "Народного фронта". Эту информацию неофициально подтверждают и в других парламентских фракциях.

Каким должен быть кандидат на должность омбудсмена, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал народный депутат от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

samopomich.ua Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото

(публикуется на языке оригинала)

Чи працює в Україні інститут омбудсмена?

– Насправді сьогодні державна інституція омбудсмена є, якщо і не малоефективною, то вкрай малоефективною.

Стосовно пані Лутковської можу сказати, очевидно, це складова рудименту часів Януковича, і з цим треба закінчувати. І те, що ми сьогодні досі не змінили ЦВК, не змінили виборче законодавство і багато чого не реформували і не змінили персонально омбудсмена – це, очевидно, речі одного ланцюга.

Друге. Сьогодні у ВР збирають підписи буцімто на підтримку пані Денісової… Але я, боронь боже, хочу відсторонитись від будь-якого прізвища і сказати одне. На сьогодні інститут уповноваженого ВР з прав людини регламентується відповідними законами. Є конкретна стаття 8, яка говорить про несумісність посад уповноваженого, зокрема, із членами політичних партій або їх представниками.

Погодьтеся, можна ставитись по-різному до цієї людини, але очевидно, що вона має певний професійний фах і певний професійний досвід. Водночас Денісова є яскравим представником конкретної політичної сили, яка є однією зі складових базоутворюючих поточної коаліції.

Я думаю, що це неприйнятно, якщо ми говоримо про певну аполітичність, відсторонення від будь-яких політичних процесів. Сьогодні пані Денісова не є прийнятною фігурою. Я підкреслюю, що це є моя особиста точка зору, не позиція фракції. Фракція "Самопоміч" не розглядала це питання. Вибачте, але, я думаю, що це — шило на мило.

Не може людина, яка абсолютно конкретно, очевидно багато років представляє конкретну політичну силу або навіть, скажімо прямо — конкретне політичне угрупування, певних людей, сьогодні намагання делегувати цю людину, очевидно, означає одне – бажання Яценюка, Мартиненка мати свого уповноваженого з прав людини у ВР.

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Чи не хотіла б опозиція так само свого кандидата виставити, бо поки що Денісова – єдиний кандидат?

– Я б не робив передчасних висновків, що це єдиний кандидат. Думка і позиція є різна. Я представляю фракцію об’єднання "Самопоміч" і вважаю, що така людина, як кандидат на посаду омбудсмена має бути незалежним від усіх політичних сил, можливо, насамперед, від позиції влади. Це базова позиція "Самопомочі".

Такі люди мають обиратись і бути абсолютно незалежними від усіх політичних груп. Тоді є шанс, не гарантія, шанс, що ця людина буде діяти в інтересах людей. Якщо сьогодні провладна коаліція, яка складається з Опоблоку реально, бо вони голосують за більшість провладних законів, БПП, "Народного фронту", депутатських груп "Воля народу" і "Відродження" будуть делегувати таку людину, на яку об’єктивність ми можемо розраховувати.

Це, очевидно, не є прийнятним і жодних системних, якісних змін ми не побачимо.

Коли ваша фракція це обговорить? Коли це буде винесено на голосування?

– Я думаю, що ми найближчим часом ініціюємо для того, щоб ці люди, які мають відповідний фах, можливість, покликання, бо це, погодьтесь, покликання, це неймовірну відповідальність нести на собі таку функцію, як уповноважений з прав людини, погодьтесь, в тій ситуації, в якій ми сьогодні є, у відкритій неприхованій військовій агресії це, насамперед, питання, яке стосується, наприклад, звільнення наших полонених.

Ця людина має бути з величезним вотумом довіри від людей, і яка не буде викликати жодних сумнівів у більшості українського парламенту.

Поки не відбудеться голосування, Лутковська буде виконувати ці повноваження?

– На сьогодні — так.

Порошенко заявив, що судом півтора мільярди гривень, конфіскованих в оточення Януковича, буде передано на стабілізацію національної валюти. Що це означатиме і чи має голосувати ВР за це?

– Це зміни до Державного бюджету України. Зі всією повагою до посади президента України ми сьогодні живемо в парламентсько-президентській республіці, і саме парламент за поданням уряду має вирішувати, як витрачати додаткові незаплановані надходження до Державного бюджету України.

А щодо національної валюти, ми сьогодні бачимо тренд зміцнення гривні. Тому, я думаю, що нам є точно, куди витратити ці гроші, і так казати винятково президенту, на що, що він там бачить, я думаю, що це не зовсім правильно. Є парламент, є відповідні парламентські комітети. Мають відбутись відповідні парламентські дебати, дискусії і, я думаю, що парламент прийме мудре рішення.

Своє висунення на посаду омбудсмена в ефірі "ГС" прокоментувала народний депутат від фракції "Народного фронту" Людмила Денисова.

Украинское фото Людмила Денисова. Архивное фото

Ви вже знаєте, що ви є основним кандидатом? Можливо, ви оцінювали шанси?

– Ви знаєте, я думаю, цікаво буде людям не те, що на сьогоднішній день є найкращим або найпотужнішим, або вже всі перемовини відбулись і омбудсменом буде та чи інша особа. Я думаю, що їм цікавіше буде, як вона буде захищати або він захищати їхні права.

У мене є величезний досвід, я в соціальній політиці з 1991 року, і весь свій час присвячувала тому, щоб боротись з тими, хто не виконував закони, а потім сама писала ці закони і наполягала на тому, щоб все ж таки вносились і приймались парламентом ті закони, які будуть дійсно захищати громадян.

Я думаю, що я можу бути омбудсменом. Але якщо буде краща людина, якщо парламент так визначиться, то буду залишатись нардепом.

Позиція про ваше погодження – це позиція лише фракції, чи збираються ще якісь підписи?

– Ви знаєте, згідно із законом про уповноваженого з прав людини, підписи збираються, безумовно, і вони зібрані. Їх потрібно 113 – це чверть парламенту. Вони зібрані, вони подані в ВР, і вони надіслані на розгляд до комітету з прав людини.

Ваші опоненти говорять, що ваша кандидатура погоджена саме за квотою "Народного фронту". Наскільки це відповідає дійсності?

– Кожна фракція, кожний просто нардеп може бути висунутий на цю посаду. Фракція "Народного фронту" прийняла таке рішення, щоб висунути на цю посаду мене. Підписи збирали не тільки від депутатів "Народного фронту", а й від інших депутатів. Вони теж підписували і надавали свій голос на те, щоб зібрати ці підписи. Я не можу вам сказати, я не знаю про те, що це будь-яка квота.

Щодо пенсійної реформи. Ви представляєте профільний комітет парламенту. Чи є цей законопроект вже, погоджений з МВФ, у парламенті?

– Зараз ще проекту закону про пенсійну реформу, нового проекту закону немає. У нас є тільки №4608, який наш комітет визнав таким, що його потрібно відхилити і не розглядати. Зараз ми знаємо, що Кабмін і Мінсоцполітики напрацьовують інший законопроект, який буде передбачати осучаснення пенсій тих, які були призначені в минулому ще і не були переглянуті у зв’язку з підвищенням середньої заробітної плати по галузі, в якій працювали ці громадяни. Там, дійсно, буде якесь осучаснення і підвищення деяких категорій пенсій, але про збільшення пенсійного віку там не йдеться. Але я не можу сказати остаточно, тому що немає проекту даного закону.

Напомним, правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что для полноценного выполнения своих обязанностей омбудсмен должен быть независим от власти, а в Украине он постоянно подвергается политическому давлению.