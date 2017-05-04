Без кумовства не обошлось. Эксперт о смене глав областных СБУ

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в шести областях Украины. В частности, своим указом он уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве.

В то же время во всех этих областях, кроме Черниговской, он назначил новых руководителей. Так, согласно документу, Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области возглавил Сергей Семочко.

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Перестановки в Службе безопасности прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов'язані ці перестановки в СБУ?

— На мій погляд, на сьогоднішній день СБУ, як одна з гілок охоронної системи, має відігравати значно потужнішу роль, в першу чергу забезпечення антитерористичних заходів в кожному з регіонів. І, чесно кажучи, часто слухаючи оцінки експертів, можна зробити висновок, що не дуже задовольняє з точки зору якості роботи і особливо певні регіони, в тому числі ці шість названих. До вони виникає досить багато питань, які стосуються саме володіння СБУ, обстановки і прийняття якихось конструктивних рішень. А з іншого боку, я хочу сказати, що сама система налаштована в такий спосіб, що такі ротації потрібні. І новими кадрами, новими баченнями, воно може дати поштовх самій системі, аби вона ефективніше працювала.

Це говорить про те, що в цих шести областях робота була незадовільна?

— Ми з вами розуміємо, що сама служба, вона, можливо, не дуже відкрита в плані самокритики. Як мінімум три з них, це дуже потужні регіони України, я маю на увазі в першу чергу Київську область, Харків та Одесу. І ми бачили, як раз за разом там виникали досить скрутні обставини, які можливо показували те, що інформованість оперативного складу на місцях та швидкість якихось рішень не задовольняла службу. Я в першу чергу з цим пов'язую. Нічого дивного. У нас, як правило, готуються кадрові пакети і ми бачимо інші призначення, які в райадміністрації, чи указом президента, вони, як правило, пакетом готуються і реалізовуються.

А яку взагалі функцію виконують керівники управлінь в областях?

— Треба зрозуміти, що вони очолюють достатньо потужні регіональні апарати. Вони з точки зору управління керуються всіма командами з Києва, зрозуміло, головного управління, і з тих департаментів, які там безпосередньо ті чи інші задачі ставлять. Але це дуже потужна в кожному регіоні гілка самої правоохоронної системи, яка взаємодіє з управліннями місцевими Нацполіції, має в першу чергу гарантувати, скажімо, спокій, безпеку, і відсутність загроз, які на жаль на сьогоднішній день дуже наявні в регіонах. Це і криміногенна ситуація вкрай складна, це і некерований обіг незаконної зброї та складні питання наркотрафіків. Це все знаходиться і функціонально під контролем СБУ. Але в якій мірі виконуються ті задачі? Мабуть, реакція президента на такі призначення зараз і проявилася.

Чим саме керувався президент, підписуючи ці зміни?

— Треба розуміти, що у нас в державі взагалі голова СБУ — це креатура президента. Тобто це особа, по якій сам президент особисто приймає рішення. І думаю, що стосунки між президентом і головою СБУ дуже відверті і фахові. Тому я думаю, що подання готувалося десь в кулуарах Адміністрації президента, це була реалізація бачення і точка зору самого керівництва СБУ.

Зазвичай ніяких конкурсів на такі посади не відбувається?

— Треба зрозуміти, що це специфічне відомство, фахове, яке захищає питання державної, військової таємниці. Було б дивно, якби всі кадрові рішення приймалися якимсь відкритим способом, з деклараціями послужних списків. На жаль, з одного боку, це очевидна необхідність. З іншого боку, особливо те що стосується України, це не виключає можливості якихось кумовських підходів. По персоналіях складно зараз коментувати це, але я все ж таки маю надію, що такі зміни в першу чергу базувалися на фаховому баченні ситуації, ніж на бажанні когось там протягти.

А що вам відомо про Сергія Симочко, якого призначили керівником управління СБУ в Києві і Київській області?

— Не готовий коментувати його особисто, бо не знаю дуже близько. Треба розуміти, що в самому апараті всієї служби це надзвичайно складна посада, тому що він постійно знаходиться під боком Володимирської, тому постійно під наглядом. А з іншого боку відповідає за неймовірно складний регіон і це завжди була складна посада. Як буде Сергій Симочко відповідати, мені зараз складно коментувати, тому я не готовий до такого фахового коментарю і не хотів би казати просто якісь слова.

Ранее эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта в эфире "ГС" заявил, что если бы действовала действительно профессионально подготовленная группа террористов, то живые кордоны полиции в Киеве вряд ли помогли бы.