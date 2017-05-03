Медреформа в Украине. Об услугах ценой в три копейки

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает большую степень автономности медицинских учреждений. Закон начнёт действовать лишь через полгода с момента опубликования.

Согласно документу, государственные и коммунальные больницы будут реорганизованы в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Они получат возможность самостоятельно управлять финансами и материально-техническими ресурсами. При этом в законе специально оговорено, что меньше больниц в стране не станет.

Существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращена. Изменится лишь форма управления. Останется государственная и коммунальная собственность, которая не будет подлежать приватизации. Также документ регулирует вопросы заключения договоров на медицинское обслуживание. Порядок их заключения еще должен разработать и утвердить Кабинет министров.

Реорганизацию медицинской сферы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член правления Всеукраинского врачебного общества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

gs.fm Константин Надутый

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є розуміння у медиків, як саме буде відбуватися ця реорганізація?

— Ця реорганізація відпрацьовувалася багато років тому. Десять років тому завершився експеримент в декількох пілотних регіонах. Відпрацьовувалася автономізація заходів охорони здоров'я. Так що в принципі технологія переходу від бюджетної установи до автономного гоподарюючого суб'єкту відпрацьована.

А що саме зміниться для медиків і наскільки збільшуються повноваження головних лікарів?

— Метою реформ не є самі заклади і не є медики. Метою реформ є збільшення доступності і якості медичної допомоги для населення. Тобто як Михайло Жванецький колись казав, в СРСР часто було так, що автобус для водія, електричка для залізничника. Лікарня для пацієнта. От що зміниться для пацієнта. Тому що стан галузі на сьогодні настільки жалюгідний, що дати свободу при тих копійках, які держава спрямовує на галузь охорони здоров'я, це нагадує фразу "возьмите свои три копейки и ни в чем себе не отказывайте". Тому от власне зміни на краще за такого вкрай низького рівня фінансування, напевно, очікувати дуже складно.

Що зміниться для пацієнтів лікарень?

— З закладами уклали угоду на надання медичної допомоги визначеного обсягу та контингенту населення. Якщо цей пацієнт прийшов після того, як гроші закінчилися в закладі, його просто можуть не прийняти. Скажуть, що договір підписаний, риска підведена і ми можемо вас не обслуговувати. Платіть гроші. Або за це нам в договорі не передбачено грошей, за те щоб обслуговувати при таком захворюванні. І вам теж ми можемо не надавати послуги, не пустити в лікарню і все.

Такі собі зміни для пацієнтів.

— Тут є дуже серйозні ризики. Я трошки згущаю фарби, але одним з висновків того самого експерименту, який здійснювався за допомогою Єврокомісії, було таке, що автономізації закладів має передувати реструктуризація і оптимізація інфраструктури закладів. У нас на сьогодні немає хоспісів та лікарень реабілітаційних дуже мало. У нас фактично немає лікарень інтенсивного лікування, там де лікують адекватно інсульт та інфаркт. У нас купа маленьких ніяких лікарень, які міністерство сподівається привести в порядок. Відповідно доведеться чекати цього років 50. А що будуть робити люди в цей час? Сьогодні страховики не можуть укласти з лікарнею договір про страхування, тому що лікарні дійсно нестандартні. Автономізація цього не принесе. Тобто зробили самостійно господарюючим суб'єктом, дали грошей вдвічі, а то і втричі менше, ніж потрібно, щоб адекватно забезпечити і лікувальний процес, і розвиток. Тому для пацієнта і для лікарні в цій ситуації абсолютно нічого не зміниться.

Така ситуація, коли можуть відмовити в обслуговуванні, буде розповсюджуватися і на пільговиків теж?

— На будь-яких пацієнтів, які не підпадуть під дію угоди, або якщо закінчаться гроші. При діючих обсягах фінансування, гроші можуть скінчитися вже за місяць праці? І кожному наступному пацієнту теоретично можуть відмовляти.

Наскільки може подорожчати обслуговування в таких лікарнях?

— Ситуація сьогодні некерована, бо ми не можемо навіть зорієнтуватися в тому, що на що дійсно вистачає сьогоднішнього бюджету. Для того щоб галузь функціонувала нормально, потрібно десь 6% від ВВП. Сьогодні ми маємо приблизно 3% від ВВП на охорону здоров'я за оцінками, в 2015 році десь сукупний обсяг фінансування охорони здоров'я був 3,8%. Але це рівно вдвічі менше, ніж потрібно щоб галузь дійсно функціонувала нормально і розвивалась. Отже, ми спостерігаємо сьогодні, що в деяких закладах зарплати сьогодні розраховані приблизно до жовтня, на медикаменти взагалі нічого немає, на комуналку — до листопада, а, можливо, і весь рік закриває, бо місцеві громади додають грошей на ці аспекти. Але гроші можуть дуже швидко закінчитися, а тарифів на медичні послуги на сьогодні немає і не може бути складено дуже швидко. Це серйозний і доволі складний технологічний процес, який триває до трьох років. Тобто в цій заяві, що стане краще, не враховано перехідний період, який не прописаний на сьогодні взагалі.

Хто буде контролювати цю фінансову діяльність лікарень і медичних закладів, щоб не допустити зловживань?

— Запобіжників тут доволі багато, тому що держава здатна дати собі раду. Але тут контроль не дасть серйозного ефекту, тому що грошей реально сьогодні дуже мало. І там красти фактично вже нічого. Вкрасти можна, але хіба що мертві душі будуть працювати та неіснучий головний лікар буде присвоювати собі зарплату. Це дуже легко виявити, якщо захотіти. І я не бачу серйозних ризиків в цьому сенсі. Головні лікарі вже навчилися якось виживати в умовах недостатнього фінансування. Деякі, правда кажучи, на "Лексусах" під'їжджають до крупних лікарень, але більшість, ні. І ми не тільки про київські лікарні говоримо, а й про волинські, чи рівненські та херсонські.

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Як це все може узгоджуватися з майбутньою медичною реформою?

— Це, так би мовити, вагон, який пішов попереду паровозу. Реформа повинна продовжуватися завжди, це в будь-якій складній галузі, а тим більше такій галузі, як охорона здоров'я, яка швидко розвивається у всьому світі. Вона реформується постійно, тому що з'являються постійно нові наукові дані, препарати та можливості технологічного лікування і так далі. Але питання в системності. Жоден окремий крок не дає жодного результату. Оцей окремий крок по автономізацію, він випереджально, як вагончик, пішов перед паровозом. Тому що Єврокомісія чітко сказала, що потрібно спочатку реструктуризувати мережу, тобто визначити, які лікарні стануть передусім лікарнями інтенсивного лікування, хоспісами, надаватимуть паліативну допомогу, які стануть центрами. Потім подумати, як спрямувати інвестиції, можливо активізувати державну програму партнерства, а це можливо лише для прогнозованої ситуації, а вона сьогодні непрогнозована абсолютно. Скоріше за все буде хаос, ніхто під хаос гроші не дає. Отже, якщо тільки цей закон, нічого це не дасть.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель Министра по вопросам евроинтеграции МОЗ Украины Оксана Сивак заявила, что решение прекратить финансирование Красному Кресту было принято на заседании комитета ВР.

Также в эфире "ГС" эксперт по борьбе с коррупцией Василий Вакаров заявил, что любое финансирование МОЗ, это или лоббизм деятельности фармакоманий, или выделение средств для получения откатов.