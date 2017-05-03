Рудяков: Европа меняется и еще больше отдаляется от Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Выборы руководителей государства во Франции и Германии, конечно, меняют Европу, но этот процесс изменения идет уже далеко не первый год, отметил на круглом столе в РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его словам, процесс смены европейских элит идет, причем, государственно-политических, интеллектуальных, духовных и культурных.

"В целом ряде источников в Европе рубежом, когда начинается этот этап, свидетелями которого мы являемся сейчас, называют 2010-е годы. В 2004 году Европейский Союз расширился сразу на 10 стран, потом в 2007 еще присоединились Румыния и Болгария. Все это страны бедные, страны периферийные, которые требовали колоссальных дотационных усилий, чтобы их подтягивать куда-то — по уровню жизни, каким-то стандартам и так далее. А потом — экономический кризис 2008 года, который фактически смешал все карты в европейской политике", — сообщил эксперт.

В 2002 году в первый раз в Европе стали говорить о Европе двух скоростей — накануне большого расширения за счет Центральной Европы, Балтии, Мальты и Словении, продолжил Рудяков: тогда предлагалась эта идея, но она была встречена в штыки, потому что "Европа — едина". Но тогда подразумевалось, что Европа едина в своем богатстве, в своей стабильности, в своей прогнозируемости, в том числе и в политической жизни.

"А за последних 8-10 лет от этого не осталось и следа. Поэтому эти процессы, которые называют сменой элит, это только одно из внешних проявлений той глубокой перемены, которая происходит в Европейском Союзе и Европе как таковой. И в государственно-политической жизни, и в политических процессах, общественно-политических процессах, в осмыслении национальной идентичности в великих европейских странах: Британии, Германии, Франции, в какой-то степени в Италии, и на наднациональном европейском уровне", — рассказал политолог.

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Он считает, что если так и дальше будет продолжаться — "хотя бы 2-3-5 лет, а судя по всему, оно так и будет идти, по накатанной дорожке вниз, можно будет говорить, что Европа переживает кризис. И как она его переживет — это еще очень большой вопрос".

"Минимально, что может произойти, это переход к Европе 2-3 скоростей, где эта старая богатая Европа все-таки пойдет жить своей жизнью, а остальные страны будут Европой скорее в информационно-пропагандистском ключе, чем в смысле реальных параметров жизни", — подчеркнул политэксперт.

Для Украины же, отмечает Рудяков, это будет лишний замок на европейской двери, которая и так для нас наглухо закрыта и заперта: "потому что в таком случае мы просто не попадаем даже в "бедную" Европу, поскольку там 400-500 евро средняя зарплата, а у нас сейчас официально называется 150-170".

При этом политолог не считает, что ситуация в Европе критическая, особенно для "богатой, сильной Европы".

"Европа, несмотря на то, что бедствует, я бы, например, искренне хотел бы и сам так победствовать. И чтобы мои дети и внуки так бедствовали. Проблемы есть, но это проблемы совершенно иного порядка, чем те, которые переживаем мы или Северная Африка, или Ближний Восток. Поэтому свет (в конце тоннеля) есть, но он разный для всех европейцев, для разных групп европейцев. И в данном случае еще, я думаю, многие страны из этого широкого круга, из новой так называемой Европы, они еще задумаются об экономическом национализме, который, кстати, (кандидат в президенты Франции) Ле Пен так активно продвигала во время своей предвыборной кампании", — подытожил Рудяков.