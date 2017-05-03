Эксперт о роли омбудсмена, интересах государства и человека

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Каденция пребывания Валерии Лутковской в должности омбудсмена завершилась. Теперь депутаты должны будут избрать нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кто им может стать и как в целом работает этот институт, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил правозащитник, член президиума "Института Республика" Владимир Чемерис.

(текст публикуется на языке оригинала)

Читайте также: Реформа полиции: полный провал и страшная угроза обществу

Сам інститут уповноваженого з прав людини, наскільки він є дієвим в Україні? Якими питаннями він опікується?

— Безперечно, це дієвий механізм. Питання в тому, що такий інститут існує в багатьох країнах, виник ще в 19 столітті в Швеції, і він насправді себе виправдав. Питання лише в тому, що в Україні він стикається з дуже великими проблемами. Насамперед проблема полягає в тому, що він підданий політичному тиску, а зараз, у теперішніх умовах будь-яка діяльність практичного захисту громадянських і соціальних прав може оголошуватися ворожою чи агентською діяльністю. Попри те Валерія Лутковська, мені здається, в даній ситуації спрацювала достатньо добре. Можна її за щось критикувати, але загалом би я поставив тверду четвірку.

В останні часи саме ускладнилася робота омбудсмена чи вона завжди була складною? РИА Новости | Перейти в фотобанк Арка разврата. В соцсетях обсудили ЛГБТ блокаду "Правого сектора"

— В останні три роки. Так, без сумніву. Тому що питання в тому, що, наприклад, захист Руслана Коцаби, журналіста, який був ув’язнений просто за те, що висловив свою точку зору, інші подібні випадки натикаються на дуже великий спротив. Але зараз ситуація полягає в тому, що у нас, на жаль, отримав певний розвиток так званий квотний принцип, коли політичні, правлячі політичні сили, скажемо так, коаліція, між собою розподіляє різні державні посади. І на жаль, зараз посада уповноваженого як раз підпала під такий квотний розподіл. І наш президент, по суті, погодився з тим, що ця посада має належати до квоти НФ. Насправді, всі правозахисники практично обурені таким підходом, тому що це та посада, яка має бути незалежною, тим паче, від представників виконавчої влади, тому що інакше уповноважений просто не зможе виконувати свою функцію. І тому, попри те, що існують певні зауваження до діяльності Лутковської, я думаю, що в основному правозахисна спільнота буде підтримувати її кандидатуру і буде заперечувати проти кандидатур, які будуть виставлені по так званому квотному принципу.

За яким принципом в інших країнах призначають омбудсмена?

— Спочатку взагалі омбудсмен у Швеції, наприклад, це був представник короля. Але з часом, звичайно, це в основному представники різних парламентських фракцій, як правило, це в більшості опозиційні, тому що оскільки омбудсмен повинен захищати громадян в першу чергу від держави, найбільшого порушника громадянських прав, але так само існують рекомендації і Ради Європи, які були представлені в тому числі Україні. Йдеться про те, щоб дати більшу можливість громадським організаціям впливати на кандидатуру омбудсмена для того, щоб вона була, ця кандидатура, якомога менш залежна від політичних впливів.

Наскільки впливовою є саме посада омбудсмена в Україні? На що може впливати омбудсмен в Україні настільки, аби це могло бути вигідно комусь із політикуму?

— Найперше, зараз представникам влади потрібна ця посада якраз насамперед для того, аби не піднімати питання широко і голосно по порушення громадянських прав. Адже омбудсмен – така фігура, до якої прислухаються в першу чергу наші західні партнери. І якщо омбудсмен, як, наприклад, наші представники влади, в першу чергу маю на увазі першого віце-спікера, яка заявляє, що в нас все нормально зі свободою слова, і якщо і омбудсмен буде про таке говорити, тоді буде менше, так би мовити, претензій до існуючої влади. Насамперед потрібна владі ця посада для того, щоб ні наше суспільство, ні міжнародні організації не були проінформовані про порушення громадянських прав.

Ситуація з дотриманням прав людини в Україні погіршилася чи покращилася за останній час?

— Існують міжнародні рейтинги, в яких Україна постійно, за оцінками міжнародних правозахисних організацій, падає в цих рейтингах. Тобто відзначається порушення громадянських прав. Я, конкретно саме з питанням свободи зібрань, можу сказати, що ситуація зі свободою зібрань в Україні значно погіршилася. Наприклад, представниця ОБСЄ по свободі слова Міятович, говорить про те, що ситуація зі свободою слова і з діяльністю журналістів в Україні теж значно погіршилася.

Є можливість у Лутковської залишитися на цій посаді на наступний термін?

— Я думаю, що можливість є. Є інші претенденти. Я знаю, це якраз ті претенденти, які так чи інакше самі долучилися до порушення громадянських прав. Наприклад, депутати, які підтримували закони, які практично встановлюють у нас цензуру. Тому, я думаю, що на цьому фоні Лутковська має можливість залишитися омбудсменом.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк в эфире "ГС" заявил, что АМКУ не занимается своей прямой деятельностью, а только контролирует денежные потоки, а эксперт Вячеслав Кредисов считает, что действия в отношении Tedis похожи на передел рынка.