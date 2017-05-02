Лукаш: ношение георгиевских лент в Украине никем не запрещено

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Близится День Победы, постмайданная украинская власть заранее предпринимает свои меры. Так, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил граждан воздержаться от ношения георгиевских лент, отнеся их к запрещенной коммунистической символике. По словам советника, "с этими лентами и сейчас российские танки и российские сапоги топчут украинскую землю".

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"Сегодня это признак российского терроризма", — заявил Шкиряк на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш с такой постановкой вопрос не согласилась.

"Новости нашего гетто. Георгиевская ленточка.

МВД просит отказаться от георгиевских лент 8-9 мая.

Советник министра внутренних дел Украины З.Шкиряк:

"Прошу воздержаться от использования ЗАПРЕЩЕННОЙ коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент… Сегодня это признак российского терроризма". Он врёт. Разъясняю…", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что "никакого запрета на ношение и использование георгиевских лент в Украине НЕТ".

"Попытки депутатов запретить георгиевскую ленту были безуспешными. И об этом тоскливо стенал (советник главы МВД, нардеп – Ред.) А.Геращенко, горюя, что носить георгиевские ленты в Украине НЕ ЗАПРЕЩЕНО", — пояснила экс-министр.

"Вы имеете полное право носить дорогие вашему сердцу ленточки", — добавила Лукаш.

Что касается заявления Шкиряка о том, что георгиевская лента – "признак российского терроризма", экс-министр отметила: "то, что ему подобные сделали с людьми и страной за последние три года, не сделала бы ни одна террористическая организация".

"Мы все знаем, кто у нас террористы", — резюмировала Елена Лукаш.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Однако георгиевские ленты под действие этого закона не подпадают.

Тем не менее, власти проводят кампанию по "замене дат", смещая акцент празднования с Дня Победы 9 мая на День примирения 8 мая, и по "замене символов", предлагая вместо "имперской" георгиевской ленты использовать "европейский" красный мак.

Напомним, Украинский институт национальной памяти разработал законопроект о государственных праздниках, в случае его одобрения парламентом День Победы 9 мая не будет выходным днем.