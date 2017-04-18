Открытый рынок электроэнергии и честная цена

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Премьер Владимир Гройсман во время еженедельного часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде выступил за снижение ренты на добычу газа. Премьер хочет, чтобы она была единой для всех и составляла 12%.

По его мнению это увеличит собственную добычу газа. Председатель правительства ставит цель добывать в 2020 году 20 миллиардов кубометров.

Шансы воплотить план премьера по увеличению добычи газа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы.

заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Який буде ефект від зниження ренти на видобуток газу?

— Буде збільшення видобутку. Він обкладений податком, який в порівнянні з європейським, вдвічі вищий. Тому стагнація відбувається. А ті рівні, які зараз ми спостерігаємо, будуть зменшуватись, як це прогнозує концепція розвитку вітчизняного видобутку, яка була прийнята наприкінці минулого року. Також кажучи про 20 мільярдів кубометрів, Володимир Гройсман має на увазі видобуток державної компанії "Укргазвидобування", тобто плани зростання цього видобутку з 15 нинішніх до 20 мільярдів до 2020 року. Але коли йдеться про зменшення рентної плати за видобуток вуглеводнів, виникає питання, чому це не було зроблено вже з січня цього року.

Це можна було зробити з січня?

— Було подано відповідний законопроект урядом України і, чесно кажучи, якщо наявна коаліція та прем’єр сьогодні заявили про підтримку другої великої фракції коаліційної, то виникає питання, що тут далі робити і чому це за наявності такої підтримки депутатів не було зроблено. Адже та ж сама концепція власного нафтогазовидобутку передбачала саме запровадження стимулюючих інструментів вже з цього року. А якщо в цьому році цих інструментів немає, то наростити видобуток до 20 мільярдів кубометрів державна компанія буде не в змозі.

Чому треба знати, який зараз видобуток і на якому він зараз рівні?

— П'ятнадцять мільярдів кубометрів для "Укргазвидобування" і в цілому трохи менше за 20 мільярдів кубометрів, якщо враховувати ще компанію "Укрнафта" та приватний сектор, який видобуває близько чотирьох мільярдів.

Ще до Революції гідності урядовці наголошували на тому, що видобуток буде тільки падати, оскільки поклади газу у нас майже вичерпані. Тепер ми бачимо заяви іншого характеру.

— Тут йшлось про ті родовища, які, дійсно, вичерпані, це великі родовища. Однак це означає, що за нинішнього рівня технологій, які використовуються і за нинішнього рівня пошукового буріння, і дослідно-промислової експлуатації, буде зменшуватись, причому достатньо високими темпами. Тут головне пам’ятати, що видобуток – це дуже інерційна галузь. Якщо в цю галузь не вкладати кошти протягом великого проміжку часу, то і віддача буде зменшуватись все більше і більше. Тому головне – сформувати певний інвестиційний потенціал для цієї галузі, а його можна сформувати лише тоді, коли інвестори будуть розуміти, у що вони вкладають кошти і що ці кошти повернуться через певний час. В нас же виходить, що податкова політика постійно змінюється, ніхто не може прорахувати, які будуть прибутки в компанії через рік-два. З огляду на це немає жодних проблем. Єдина проблема для компаній — це вкладання коштів, тому що вони не знають, коли вони повернуться до них.

А що у нас зі сланцевим газом і його видобутком?

— По-перше, я б не хотів би вживати слово сланцевий газ, тому що в Україні класичного сланцевого газу немає. У нас мова йде про центрально-басейновий газ. Але це проекти згорнуті, адже ті великі компанії, які пропонували нам розвідку і дослідно-промислову експлуатацію двох площ на території України, вони пішли. І зробили це тому, що якраз уряд вимагав забагато і кожного разу все більше і більше. З кожним урядом потрібно було підписувати чергову угоду для того, щоб забезпечити апетити українських чиновників.

Яка ціна на газ для споживача очікується в майбутньому?

— Вона буде зростати, тому що у нас в тарифі вартість видобутку дуже невелика, а всі інші складові формуються за принципом затрат. Тобто компанія формує пакет затрат, додає до нього свій прибуток і в результаті буде той тариф, який мають сплачувати всі споживачі. А це, до речі, є основою проблемою на цьому та на інших енергетичних ринках. В Україні не існує зараз незалежного арбітра, який би забезпечив формування справедливих цін на всі енергоресурси.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что за годы реформирования энергорынка потребители оказались в еще худшем положении, чем были до того.

Также в эфире радиостанции член наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.