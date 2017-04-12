Протесты в Киевской области: власть усугубила старый конфликт – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Жители поселка Барышевка Киевской области в шесть часов утра среды перекрыли железную дорогу после того, как не всем хватило места в электричке на Киев. По данным пресс-службы "Укрзализныци", движение было заблокировано более двух с половиной часов.

В настоящее время движение восстановлено. "Укрзализныця" уже пообещала рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на этом отрезке железной дороги.

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Проблему перевозок в регионах проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

Результатом чего является проблема с дефицитом вагонов в электричке?

– "Укрзализныця" последние 15 лет бодается с местными администрациями по поводу компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров. Если раньше компенсация составляла 30-40% от долгов, то сейчас в связи с проблемой децентрализации, все эти долги перебрасываются на местный уровень.

Раньше можно было каким-то образом придумать варианты, чтобы через госбюджет получить эти деньги. Сейчас госбюджет говорит, что на места ресурс дан, а с "Укрзализныцей" договаривайтесь сами. В результате объемы компенсации за льготников составляют сейчас в некоторых местах 5-15% от долгов.

Раньше электрички ездили составом по десять вагонов, а сейчас "Укрзализныця" по чуть-чуть сокращает. Соответственно создается проблема, что где-то лет семь назад на многих направлениях пассажиропоток перехватили перевозчики маршруток. Вот когда началось это противостояние, появилась эта проблема. Если они начинают забастовку, то всё останавливается и "Укрзализныця" уже не справляется.

В прошлом году попытались придумать решение этой проблемы путем создания некой муниципальной областной автобусной компании, которая в случае коллапса перехватывала бы на себя инициативу.

А сейчас она почему не сработала?

– В октябре назначили губернатором Александра Горгана. Он свернул все эти инициативы и занялся популизмом. Сейчас активно ходят слухи, из-за чего на самом деле возник кризис. Он решил поставить своих перевозчиков на самые прибыльные направления.

Одним из первых таких направлений были маршруты на Борисполь и Вишневое. По этой причине перевозчики запустили волну забастовок. Соответственно государство получило проблему, которую никто не хотел решать. Сейчас нужно разобраться.

Я думаю, что не только Барышевка выстрелит, будут еще забастовки и перекрытие дорог.

В каком направлении будет расширяться эта география?

– На всех направлениях есть проблема, поскольку местные власти не выделяют компенсацию.

Получилось так, что Кабмин объявил о децентрализации и передал ресурсы на места. Но в то же время то, что финансировалось из центрального бюджета просто перекрыли. То есть, раз уж вы на местах самостоятельные, вы должны это все финансировать. И получился не совсем равный обмен, потому что слишком много расходов скинули на места.

Условно говоря, должны были дать 60%, а дали только 40%. И эту дельту покрыть неоткуда. И местные власти вместе с "Укрзализныцей" оказались заложниками. Поэтому пока решить этот вопрос невозможно.

Есть очень большой пласт денег, который крутится в нелегальном обороте. Но его никто не хочет отдавать. Все же знают, что в маршрутках билеты не выдаются. А все потому, что был договор между перевозчиками и властями: если у вас нелегальный оборот, тогда возите определенное количество льготников. При этом с нового года нелегальный оборот начали выводить.

Поэтому перевозчики потребовали либо снятия взяток, либо решения с дополнительными налогами, потому что они действительно увеличились. С объективной точки зрения, если взять себестоимость перевозок, поднимать тарифы нужно было максимум на 30%, а они же подняли в два раза. Всё это происходит из-за перетягивания нелегальных денег из-за чего перевозчики и начали бастовать.

Ранее эксперт в сфере транспорта Валентин Демчук в эфире "ГС" заявил, что введение электронного билета приведет к росту цен на проезд, обойдется в десятки миллионов гривен и грозит протестами перевозчиков и пассажиров.