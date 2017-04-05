Дело не в инвесторах, Киеву просто нужно новое СИЗО - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Желающих купить Лукьяновское СИЗО за два месяца не нашлось. Минюст так и не дождался желающих зарегистрироваться на инвестиционный конкурс по продаже следственного изолятора. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

По его словам, проведением конкурса занимается проектный офис Минюста под эгидой и при финансировании правительства Канады.

О том, почему нет желающих купить изолятор и что делать с заключенными, которые содержатся в неблагоприятных условиях, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький. RIA News Андрей Луковский | Перейти в фотобанк Реформа пенитенциарной службы: осужденных распустить, тюрьмы закрыть

(текст публикуется на языке оригинала)

У Мін'юсті чекали на великий потік інвесторів. Чому не склалось?

— Справа в тому, що ця історія з продажем наскрізь пронизана брехнею Мінюсту. А інвестори і бізнесмени, які можуть вкладати свої кошти, повинні розуміти, що зможуть якимось чином отримати прибуток з цієї компанії. Насправді ще в січні, коли було оголошено, що Мінюст виставляє на конкурс це питання, ще тоді говорили, що насправді не було ніякого конкурсу. Оголошення, яке було розміщено на сайті Мінюсту, було під грифом "проект". Жоден інвестор, який бачить, що це не серйозна пропозиція, а просто проект, він навіть не буде його розглядати. Тим більше, ті умови, які пропонуються Мінюстом: спочатку побудуйте на 30 мільйонів, а потім отримаєте ділянку на сім мільйонів. Звичайно, ніхто і не цікавиться цим питанням, тому що вбачають в цьому шахрайські схеми.

Чи можна було спрогнозувати такий результат від самому початку?

— Прогнозували, звичайно, і вони розуміли, що це ні до чого не призведе. Причина, я думаю, цьому була одна. Мінюсту вже давно треба пояснювати, що ніякі глибинні процеси не відбуваються і реформи не просуваються. А для людей і ЗМІ це дуже приваблива тема, по якій можна постійно розказувати про плани реформ у найближчий час. Це схема по відволіканню уваги людей, що нібито щось робиться. Через це страждають ув'язнені, які перебувають в СІЗО.

Читайте также: Забастовка в Киевском СИЗО вызвана доходами охранников – эксперт

Чи є сенс продовжувати спроби продати СІЗО на цих же умовах чи їх треба переглянути?

— З одного боку, воно ніби і гарно розташовано, але, з іншого боку, воно зі своєю не зовсім позитивною історією. Будувати там розважальний чи житловий комплекси не дуже доцільно. Я б там квартиру не купив. Той проект оголошення, який виставив Мінюст по продажу цієї ділянки, містив дуже цікаву інформацію про те, що Мінюстом передбачені бюджетні кошти на будівництво СІЗО на 500 місць. Просто треба взяти та побудувати за ці кошти СІЗО без всяких інвесторів.

Лунали думки експертів, що його неможливо відремонтувати.

— Це лунали думки керівників Мінюсту. Вони умисно довели його до стану зубожіння, тому що не виділялось жодної копійки на його підтримання. Якщо звільнити частину камер, зробити там нормальний, капітальний ремонт, провести вентиляцію, провести нормальну каналізацію і водоповід, то умови будуть нормальні. Також по європейським нормам можна зробити переобладнання цих камер. Просто раніше це неможливо було зробити, оскільки камери не переповнені і немає, куди відселяти ув'язнених. А якщо звільнити камери на 500 місць, можна їх відремонтувати, привести в нормальний порядок і поступово переводити із старих камер в нові. Раніше це робилося постійно.

Чи не вийде, що вартість комплексу буде штучно занижуватись?

— Я думаю, що в цьому напрямку і була розроблена така схема, оскільки в користування передавалась земля не на Лук'янівці, а та, що пропонувалась під будівництво. Я думаю, що схема могла б закінчитись тим, що ця земля була б передана і за деякий час перейшла третім господарям. Я думаю, що якщо мова йшла про фінанси, то більше вона була направлена на те, щоб вкрасти в держави саме ці землі в Коцюбинському або в Бучі.

Якщо не знайдуться бажаючі, нове СІЗО буде будувати держава?

— Я думаю, що поки в Мінюсті будуть працювати ті люди, які розповідали казки, там взагалі нічого не буде відбуватись. Якщо прийде якийсь новий міністр з новим баченням, то, звичайно, може бути все, що завгодно. Найкращий проект, який би можна було реалізувати — це просто побудувати новий слідчий ізолятор.

Чи є на цей час можливість розселити ув'язнених по іншим СІЗО країни?

— З точки зору логістики це можна зробити — розвести по іншим СІЗО по області, але з точки зору кримінального процесу це категорично неможливо і заборонено. В СІЗО знаходяться люди, відносно яких ведеться слідство. Вони повинні спілкуватись з адвокатами, слідчі або судді повинні мати можливість їх допитати, доставити на судове засідання і згідно кримінального процесу вони повинні перебувати в місцях попереднього ув'язнення за місцем розгляду справи та скоєння злочину. Тому формально, якщо надзвичайна подія, землетрус або повінь, можна вивести на тимчасовий період невелику кількість ув'язнених в інші установи. Але на постійній основі це неможливо.

Ранее правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что Минюст хочет заработать на переводе Лукьяновского СИЗО за черту города, поскольку земля в центре Киева — лакомый кусочек.