Кравец: двойное гражданство в Украине создаст юридические прецеденты

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Верховной Раде хотят получить выводы европейских экспертов относительно законопроектов о гражданстве Украины.

По словам председателя парламентского комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григория Немыри, всего таких законопроектов существует двенадцать. И комитет направил их консультативной миссии ЕС и офису Совета Европы, чтобы получить экспертную оценку.

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Зачем Украине понадобилась экспертная оценка законопроектов о гражданстве и может ли идти речь о попытке легализации двойного гражданства в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо ВР знадобилась експертна оцінка європейських інституцій по законопроектам щодо громадянства?

— ВР хоче однією дією вирішити два питання. З одного боку, буде питання стосовно заборони подвійного громадянства, з іншого боку, в них будуть розв'язані руки стосовно легалізації існуючого громадянства осіб, які вже отримали громадянство, в першу чергу європейських країн. Конституцією заборонена наявність подвійного громадянства українців. Однак, отримуючи відповідні роз'яснення європейських інституцій, можна зробити таким чином, що в разі наявності іншого громадянства, громадянство України автоматично припинятися не буде. Це фактично здійснюється цілою групою депутатів. Тому все це робиться для затягування процесу. Я вже неодноразово говорив, коли виникло питання про подвійне громадянство, мені це нагадало питання щодо депутатської недоторканності. Тобто це дуже зручне питання для піару, як і депутатська недоторканність. Я вважаю, що депутати просто будуть робити все можливе для того, щоб це питання не розглядати під будь-яким приводом, в тому числі, і приводом отримання відповідних експертиз від європейської спільноти.

Чи будуть передбачатися зміни до Конституції у випадку надання європейцями такої оцінки, що необхідно буде заборонити подвійне громадянство?

— На мій погляд, ніхто не буде вносити зміни до Конституції, будуть виключно керуватися цими роз'ясненнями, міжнародними директивами, директивами ЄС в зв'язку з тим, що ми маємо направлення до Європи. Це з одного боку. З іншого боку, фактично маючи такі норми Конституції, президенту України ніхто не заважає позбавляти осіб громадянства України, припиняти громадянство України у разі з'ясування наявності іншого громадянства, причому робити це практично в автоматичному режимі. У нас ніхто в цьому не зацікавлений і, на мій погляд, робити не буде. Це робиться виключно з однією метою — відволікти спільноту від суспільно цікавих тем, соціально важливих і, знову ж таки, на цьому питанні піаритись. Я не виключаю, що більшість партій, які будуть висуватись на наступні парламентські вибори, окрім припинення депутатської недоторканності, також буде висувати питання про припинення подвійного громадянства.

Днями президент України і прем'єр Угорщини домовились щодо подвійного громадянства для угорців Закарпаття. Як би ви оцінили цю домовленість?

— Це не є офіційний документ, а лише повідомлення ЗМІ. Про що саме домовились президенти обох країн і які саме були підписані угоди, невідомо. Тим більше, у президента відсутні повноваження стосовно підписання таких угод. Це повинна робити виключно ВР. Мова може йти про угорців, які проживають на території України, які набули громадянства Угорщини раніше, ніж набули громадянства України. Є багато питань з цього приводу.

Наскільки поширена практика подвійного громадянства?

— Практика існує. В більшості випадків мова йде про податкове резидентство і можливість права віддавати свій голос на виборах. Це головні два питання, які розглядаються в міжнародному полі і міжнародному законодавстві. Що стосується подвійного громадянства, на мій погляд, це вносить певні інструменти для розділення України і, я вважаю, що це на сьогоднішній день недоречно робити взагалі.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что гражданство в Украине это производная от системных проблем в государстве, которые запустили к хроническому состоянию.

Также адвокат Ярослав Гришин в эфире радиостанции заявил, что узаконивание двойного гражданства — это фактически разрешение на совершение преступления.