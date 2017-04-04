Украина и кредиты: мы в окружении аферистов - Савченко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

Первоначально рассмотрение вопроса о предоставлении кредита было запланировано на 20 марта. Задержку в Минфине объяснили тем, что МВФ попросил откорректировать макроэкономические показатели в связи с блокадой торговли с территориями ОРДЛО.

Читайте также: Отставка главы НБУ. Гонтареву могут обменять на транш МВФ — Якубин

Получит ли Украина очередной кредит от МВФ, и насколько эти деньги необходимы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваш прогноз щодо розгляду питання в раді директорів МВФ?

— Так, я повторюю і уже декілька разів, що за всю історію МВФ рада директорів не йшла проти менеджерів фонду. Самі менеджери приймають рішення — давати чи не давати гроші, і виносять це на затвердження ради директорів. Тобто якщо в порядку денному буде це питання, Україна отримає мільярд. Поки його не зняли, це означає, що 99,9%, що ми отримаємо мільярд. Питання, чи це черговий мільярд, чи останній, залишається відкритим.

А що стане запорукою того, це буде черговий чи останній мільярд? Чи буде залежати подальше співробітництво між Україною та МВФ від узгодження окремих пунктів, які були зафіксовані в меморандумі з МВФ?

— Ви праві. Але мова вже буде йти не про узгодження, а про виконання. І це головна проблема. Тому що, як правило, ми маніпулюємо текстами, виконуємо угоду на декілька відсотків, а отримуємо кредит за минулі заслуги, а потім звертаємося до МВФ стосовно перегляду програми. Це наші типові дії. Але, на мою думку, МВФ вже чітко зафіксував три такі ключові пункти, які треба виконати і звітувати. Перший — це боротьба з корупцією. Це не лише створення інституцій боротьби з корупцією, а і отримання результатів. Результати — це не лише відкриття карних справ, але і вироки судів, і повернення грошей. Це виконати дуже важко. Не розмовляти про боротьбу з корупцією, а діяти і отримувати результати.

Друга принципова вимога МВФ — запустити прозорий цивілізований ринок землі. Адже наші селяни отримали у власність землі сільськогосподарського призначення і не можуть її продати. На думку МВФ і, по суті, майже всіх економістів, це гальмує розвиток сільського господарства, це робить такий феномен, він зрозумілий в Латинській Америці, коли земля не може стати капіталом, коли земля не дає збагачуватися людям, а навпаки, дає збагачуватися олігархам, які сконцентрували великі банки земель, і вони вже доходять до мільйона, тисяч гектарів. Це, до речі, теж феномен український. В жодній іншій країні немає такої концентрації земель в руках олігархів, як в Україні.

І третя, нарешті, вимога, ще більш болюча для уряду, для влади — це проведення пенсійної реформи. Адже в нас є така ситуація, коли працюючих менше, ніж тих, хто отримує пенсію. Я маю на увазі працюючих, які сплачують соціальні внески. І МВФ хоче привести це у відповідність з цивілізованими країнами, щоби приблизно працюючих і сплачуючих пенсійні внески було в 2-2,5 рази більше, ніж тих, хто не пенсії. А це веде до неминучого збільшення трудового стажу, необхідного для отримання пенсії десь до 35 років, як в інших країнах, і до збільшення середнього віку виходу на пенсію. Адже в нас дуже багато молодих пенсіонерів, які не 15-20 років, як на Заході, отримують пенсію, а 30-40 років отримують пенсію. І те дуже непопулярні у народу закони, адже і опозиція, і популісти будуть блокувати це рішення. І тому я чекаю радикального перегляду відношень між МВФ і Україною уже в найближчій перспективі.

Чи може бути так, що цей кредит МВФ нададуть з однієї метою, щоби у України були кошти на повернення боргів Фонду?

— Тобто гроші, які НБУ отримує в резерви, використовуються в основному на повернення вже раніше взятих кредитів. І друга мета — це подушка безпеки чи фінансування критичного імпорту. В нашому випадку, це газ. Зараз з газом все в порядку, уряд має гроші. А от на повернення раніше взятих кредитів грошей немає, і нам треба брати цей кредит. Але я хотів би сказати, щоби всі зрозуміли, жодна країна в світі не розраховується за кредити. Всі країни збільшують кредитне навантаження. Але у всіх країнах цивілізованих темпи зростання ВВП вищі, ніж темпи зростання кредитів. Треба вміти конвертувати кредити в економічне зростання. Ми поки що цього не вміємо. І от тут головна проблема.

Наскільки до сьогоднішнього рішення ради МВФ прив'язане надання інших кредитів від міжнародних організацій?

— В даному конкретному випадку, у випадку України це так. Якщо ми отримаємо цей мільярд, ми автоматом отримаємо гроші від ЄС 600 млн. євро і чергові кредитні лінії від Світового банку. До речі, які ми не здатні вибирати. Ми країна, яка не здатна вибирати в повному обсязі ті кошти, які нам надаються. Тому що ми не виконуємо вимоги за тендерами, тобто треба провести чесні тендери. А ми, ви знаєте, не любимо проводити чесні тендери. І тому не можемо навіть скористатися грошима Світового Банку, тому що вони даються під певні вимоги. Але якщо брати інші країни, то там такої залежності немає. Якщо країна сама самостійно може вийти на світові ринки і позичити там, то така залежність втрачається. Але у випадку з Україною — ні. Нам ніхто на світових ринках гроші не дає. І тому ми продовжуємо бути залежними від МВФ. І лише один вихід — позбутися цієї залежності. Від слів про реформи треба переходити до справ. А справи ми вже за вами обговорили, досить нелегкі, не популістичні, треба приймати жорсткі рішення, професійні, реально боротися з корупцією, реально запускати ринок землі, реально збільшувати пенсії, але і трудовий стаж пенсіонерів — це дуже важко.

Як ви вважаєте, останні скандали з обранням аудитора НАБУ, з новими правками до законодавства про електронне декларування, навколо НАЗК — це все може позначитися на рішенні МВФ?

— Цей мільярд ми отримаємо. Сьогодні рішення приймуть, через три дні гроші будуть в резервах НБУ. А от далі, ви праві, приблизно третина реформ, які вимагають від України, припадає на боротьбу з корупцією, третина. Це безпрецедентний випадок. Я аналізував всі угоди МВФ з іншими країнами, по суті, за 25 років, і такого немає. Це означає, що в Україні корупція зашкалює. І тому МВФ і інші кредитори — США, ЄС, Світовий Банк, вважають, що без реальної боротьби з корупцією неможливо розпочати економічні реформи. І хотів би зазначити, що згідно з моїми висновками, які базуються на думках і теоріях нобелівських лауреатів з економіки, що не можна припинити кризові явища без посадки фінансових шахраїв. В даному випадку в нас до фінансових шахраїв додаються ще і політичні шахраї. От лише тільки після того, як вони будуть покарані, фінансові кризи в Україні можуть зупинитися. Це вже навіть є такі економічні теорії. І тому зрозуміла позиція МВФ, яка знає не лише теорії, але й практику. Практика може бути ще й гірше, ніж теорія.

Ранее управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что ведение санкций против банков с госкапиталом РФ влияет на экономику Украины больше, чем отсрочка с выделением транша от МВФ.

Политолог Олег Саакян высказал мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда — один из основных индикаторов для других кредиторов.