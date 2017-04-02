Кравец о пиаре Луценко и ГПУ вокруг компании "Тедис"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Антимонопольный комитет способствовал монопольному положению табачной компании "Тедис". Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, опираясь на мнение следствия. Именно это стало причиной обысков в комитете и офисах компании-монополиста.

Генпрокурор отметил, что в АМКУ до начала рабочего дня, без применения спецназа, зашли следователи для изъятия документов, свидетельствующих о содействии монопольному положению и непринятию предусмотренных законом действий руководством ведомства. Как стало известно позже, в рамках дела о "монополисте табачного рынка" Украины в разных городах провели больше ста обысков.

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Справедливо ли ГПУ выдвигает обвинения Антимонопольному комитету, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки претензії Генпрокуратури, СБУ та МВС до АМКУ з приводу ринку тютюну коректні та виправдані, зокрема, з огляду на те, що повноважень у комітету, по суті, для наведення порядку немає?

— Фактично я тут не згоден, тому що саме на АМКУ покладено обов’язок щодо контролю над ринком і фактично припиненням зловживання монопольним становищем, а також порушення економічної конкуренції. Тому саме, я думаю, з цього приводу претензії Генпрокуратури до АМКУ, який фактично весь цей час слідкував за встановленням монополії на ринку цигарок, є, на мій погляд, все ж таки обґрунтованими. Однак питання в тому, що навіть у разі, якщо така монополія була встановлена, то тут вже будуть питання стосовно дотримання антимонопольного законодавства з боку будь-яких суб’єктів підприємницької діяльності. У разі якщо вони виконували всі взяті на себе обов’язки, не порушували монопольного законодавства, то навіть якщо компанія стала з тієї чи іншої причини, притягати як представників АМКУ, так і безпосередньо компанії, підстав немає.

Які повноваження у Антимонопольного комітету, якщо вони виявили, що компанія має монопольне становище на ринку?

— Фактично АМКУ відповідно до чинного законодавства, закону про контроль за економічною конкуренцією чи недопуску неконкурентних дій, у АМКУ є достатньо механізмів і можливостей контролювати – звертатись до суду, звертатись до правоохоронних органів для того, компанія-монополіст здає додаткову звітність до АМКУ, який фактично постійно контролює таку компанію. Тому тут питання в тому, чи дійсно АМКУ закривав очі на якісь суттєві порушення з боку цієї компанії з огляду на економічну конкуренцію. Однак, знову ж таки, звинувачувати компанію в тому, що вона у свій час зайняла монопольний ринок виключно на підставі законодавства, на мій погляд, це є безглуздям.

При чому АМКУ до виведення компанією-монополістом двох з половиною мільярдів гривень?

— Наскільки я зрозумів з повідомлень пана Луценка, те, що він повідомляв відкрито, він звинувачує цю компанію, що фактично нею керував юридичний офіс якоїсь московської компанії, який пов'язаний із виготовленням зброї. Тобто фактично ці кошти, за словами Луценка, йшли кудись на виготовлення зброї, на виготовлення якихось кулеметів, і чинне керівництво компанії "Тедіс", так мовити, було підставним. Однак, на мій погляд, це були необґрунтовані звинувачення і, до того ж, вони, на мій погляд, є передчасними.

Як вони стосуються Антимонопольного комітету?

— Питання в тому, що фактично Антимонопольний комітет повинен був контролювати діяльність монополіста, дійсно, ця компанія, раніше вона називалася "Мегаполіс Україна", потім її перейменували в "Тедіс", займає монопольне становище. Відповідно, Антимонопольний комітет повинен був контролювати. Однак, що стосується виводу грошей, то тут більше питань вже НБУ. Знову ж таки, гроші просто у валізах якихось не вивозили ж чи у вагонах, чи у якихось автомобілях. Це проходило згідно з чинним законодавством на підставі якихось договорів. Тому тут також, у разі, якщо це все відбувалося в рамках законодавства, то всі ці звинувачення не є нічим іншим, ніж якийсь піар з боку ГПУ.

Наскільки юридично буде важко довести причетність керівників комітету до сприяння монополізації ринку тютюну?

— Як показує досвід, це довести дійсно дуже важко в разі, якщо дотримувалися вимоги законодавства. Тим більше, вони ж є досить нечіткими і суб'єктивними. У разі, якщо все це здійснювалося в рамках законодавства, тим більше, наскільки відомо зі ЗМІ, той же Антимонопольний комітет неодноразово звертав увагу на монопольне становище, проводив перевірки, навіть виписував якісь штрафи, то довести саме бездіяльність буде важко.

Чим можуть завершитися ці обшуки і ця справа щодо Антимонопольного комітету?

— Як показує досвід взагалі таких розслідувань, фактично, буде знищена ця компанія. Знов з'явиться досить велика кількість невеличких компаній, які почнуть торгувати цими цигарками, сигаретами чи тютюновими виробами. І все це призведе до того, що досить велика кількість коштів, які і так не поступали в бюджет, не будуть і в подальшому поступати до державного бюджету. Тобто нічого доброго для економіки я не бачу, щоб у подальшому відбулося.

Міністр МВС Арсен Аваков зробив заяви стосовно відставки керівництва Антимонопольного комітету. Ваша думка з того приводу, що міністр МВС такі заяви робить? Це його стосується?

— На мій погляд, Аваков вже давно… та він, мабуть, і ніколи не був міністром внутрішніх справ, він більше політичний діяч, постійно робить виключно політичні заяви. А що стосується взагалі втручання міністра МВС як посадової особи і надання якихось рекомендацій щодо звільнення голови, зміни складу Антимонопольного комітету, на мій погляд, це не входить в компетенцію міністра МВС.

А відставка сама буде, як ви вважаєте?

— Я думаю, що навряд чи відставка буде з приводу саме компанії "Тедіс", чи "Мегаполіс України". Може бути з іншого приводу якась відставка. Однак, навряд чи… У нашому політикумі не прийнято подавати у відставку в разі якихось порушень. Те ж саме можна сказати про пана Авакова. Скільки загинуло міліціонерів, нерозкритих кримінальних справ, ріст злочинності, але він чомусь у відставку не йде. Пан Аваков дав би сам приклад. І я думаю, що, може, і керівництво Антимонопольного комітету тоді пішло б також у відставку.

Хоча б поштовхом до реформи Антимонопольного комітету стане ця історія?

— Я думаю, ні. Бо якщо, так би мовити, закручувати гайки Антимонопольному комітету, який, у свою чергу, буде закручувати гайки всьому бізнесу в Україні, то ні до чого доброго це не призведе. Тому насправді таких ось суттєвих змін в антимонопольному законодавстві я не очікую. Це може бути певний поштовх для того, щоб проводити нові перевірки, для того, щоб продемонструвати суспільству, що Антимонопольний комітет працює, однак все це завершиться тим, що буде знищено декілька десятків підприємств, які дійсно працюють на реальний сектор економіки.

Ранее спецкор Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко сообщил подробности проводимых в табачной компании "Тедис" обысков, а эксперт Константин Красовский заявил, что контрабандой из Украины вывозится не менее десяти миллиардов сигарет.