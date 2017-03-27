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    Эксперт: в Украине появились новые способы обмана покупателей

    (обновлено: )16910
    Украинские потребители в надежде купить продукцию высокого качества ринулись покупать контрабандный товар, однако продукцию известных иностранных брендов фальсифицируют внутри страны и выдают ее за контрабандную, рассказал эксперт Олег Цильвик.
    Олег Цильвик, директор Международной академии стандартизации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины утвердил перечень бытовых товаров (бытовая техника), которые могут продаваться лишь с использованием кассовых аппаратов. Список насчитывает несколько сотен наименований.

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    Целью постановления, как отмечается в пояснительной записке к постановлению, является определение перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, продажа которых будет осуществляться с применением регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

    В перечень, в частности, вошли: кухонные плиты, котлы, насосы, кондиционеры, вентиляторы, холодильники, принтеры, стиральные машины, швейные машины, компьютеры, пылесосы, бойлеры, телефоны и компьютерная техника, гироборды, гироскутеры и квадрокоптеры, фотокамеры и электронные сигареты.

    Правительство полагает, что принятие данного постановления позволит защиту прав потребителей в случае приобретения ими продукции ненадлежащего качества.

    "Если бы в Украине действовал рыночный надзор так, как он действует в Европейском союзе, проблемы с гарантийным обслуживанием и бы не было вообще. Сегодня введя кассовые аппараты, мы решим только проблему торговых сетей, которые получат приток клиентов за счет оттока из малого и среднего бизнеса. Проблему это не решит — потребитель, который хочет купить дешевле, купит эту технику и без кассового аппарата. Вопрос: почему эта техника присутствует на рынке — она попала сюда не легально в большинстве случаев? Без оценки соответствия, без маркировки, без информации", — сказал директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Эксперт рассказал, что сейчас в Украине появился новый тренд, с помощью которого "облапошивают" тех, кто гонится за дешевизной.

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    "В Украине есть национальная торговая сеть, которая продает мобильные телефоны и прочее. Человек, покупая в этой сети телефон, покупает его, по факту, в чешской компании. Ему присылают этот телефон (он подпадает под границу до 150 евро без растаможки), приходит без инструкции на украинском языке, без маркировки. И в случае гарантийного ремонта, когда человек обращается в сервисный центр, ему говорят: "Этот телефон был предназначен для китайского рынка, его косо-криво перепрошили, чтобы вам его продать, чтобы там хотя бы украинский язык был. Но прошивка слетела, и он не поддается ремонту. Обращайтесь в чешскую компанию, где вы его купили", — рассказал Цильвик.

    Кроме того, сейчас в Украине из-а того, что потребитель голосует кошельком и ищет дешевую продукцию, а к национальному производителю из-за обилия фальсификата, доверия нет, наблюдается еще одно новое явление.

    "Все знают, что в Европейском союзе контроль за рынком сильнее, и многие рванулись покупать контрабандную продукцию. Так вот сегодня фальсификация этой продукции приобрела такие масштабы, что уже бренды поднимают вопрос — в Украине подделывают иностранных производителей и под видом контрабанды продают фальсификат местного разлива. И на это никто не может обратить внимание, потому что закон о защите прав потребителей в этом случае не работает", - пояснил Цильвик.

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