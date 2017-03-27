Эксперт: в Украине появились новые способы обмана покупателей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины утвердил перечень бытовых товаров (бытовая техника), которые могут продаваться лишь с использованием кассовых аппаратов. Список насчитывает несколько сотен наименований.

Целью постановления, как отмечается в пояснительной записке к постановлению, является определение перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, продажа которых будет осуществляться с применением регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

В перечень, в частности, вошли: кухонные плиты, котлы, насосы, кондиционеры, вентиляторы, холодильники, принтеры, стиральные машины, швейные машины, компьютеры, пылесосы, бойлеры, телефоны и компьютерная техника, гироборды, гироскутеры и квадрокоптеры, фотокамеры и электронные сигареты.

Правительство полагает, что принятие данного постановления позволит защиту прав потребителей в случае приобретения ими продукции ненадлежащего качества.

"Если бы в Украине действовал рыночный надзор так, как он действует в Европейском союзе, проблемы с гарантийным обслуживанием и бы не было вообще. Сегодня введя кассовые аппараты, мы решим только проблему торговых сетей, которые получат приток клиентов за счет оттока из малого и среднего бизнеса. Проблему это не решит — потребитель, который хочет купить дешевле, купит эту технику и без кассового аппарата. Вопрос: почему эта техника присутствует на рынке — она попала сюда не легально в большинстве случаев? Без оценки соответствия, без маркировки, без информации", — сказал директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Эксперт рассказал, что сейчас в Украине появился новый тренд, с помощью которого "облапошивают" тех, кто гонится за дешевизной.

"В Украине есть национальная торговая сеть, которая продает мобильные телефоны и прочее. Человек, покупая в этой сети телефон, покупает его, по факту, в чешской компании. Ему присылают этот телефон (он подпадает под границу до 150 евро без растаможки), приходит без инструкции на украинском языке, без маркировки. И в случае гарантийного ремонта, когда человек обращается в сервисный центр, ему говорят: "Этот телефон был предназначен для китайского рынка, его косо-криво перепрошили, чтобы вам его продать, чтобы там хотя бы украинский язык был. Но прошивка слетела, и он не поддается ремонту. Обращайтесь в чешскую компанию, где вы его купили", — рассказал Цильвик.

Кроме того, сейчас в Украине из-а того, что потребитель голосует кошельком и ищет дешевую продукцию, а к национальному производителю из-за обилия фальсификата, доверия нет, наблюдается еще одно новое явление.

"Все знают, что в Европейском союзе контроль за рынком сильнее, и многие рванулись покупать контрабандную продукцию. Так вот сегодня фальсификация этой продукции приобрела такие масштабы, что уже бренды поднимают вопрос — в Украине подделывают иностранных производителей и под видом контрабанды продают фальсификат местного разлива. И на это никто не может обратить внимание, потому что закон о защите прав потребителей в этом случае не работает", - пояснил Цильвик.