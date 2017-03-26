Закон о коллаборационизме. Украина вернется в 37-мой - Белый

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Согласно тексту законопроекта, предложенного депутатом "Народного фронта" Игорем Лапиным, коллаборантами станут те, кто получил или использует паспорта или другие документы незаконных организаций, кто входит в состав российской оккупационной власти, а также в любой форме сотрудничает с "российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями".

Наказанием за нарушение закона, под которое, по идее, подпадает подавляющее число жителей Донбасса и Крыма, станет до 15 лет лишения свободы.

По мнению народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белого, инициативу "Народного фронта" иначе как бредом не назовешь.

"Нынешний парламент таков, что вносить на его рассмотрение могут все, что угодно. Но в конечном итоге, нужно понимать, что на Донбассе и в Крыму живут миллионы людей, украинцев. Допустим, если власть говорит, что Крым — это Украина, то и относиться к этим людям должна как к своим. В противном случае, мы получаем 1937-й год, охоту на ведьм. Иначе как бредом подобные инициативы не назовешь. У меня в Крыму живут родственники — если принимать этот закон, то выходит, что они враги и их надо будет посадить на 15 лет?" — отметил депутат.

По его словам, предлагаемая инициатива очередной пиар-ход политсилы, стремительно теряющей свой рейтинг.

"Вместо того, чтобы заниматься развитием государства, улучшением жизни людей депутаты занимаются такими вещами. Сегодня политсилы попросту пиарятся, делают все для того, чтобы о них заговорили, запомнили. Это уже не говоря о том, что подобный законопроект напрямую противоречит Минским соглашениям", — говорит Белый.

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Политик привел примеры зарубежных стран, где успешно решали конфликты подобные боевым действиям на Донбассе.

"На Севере Италии взрывали линии электропередач, но в конце концов сели за стол переговоров. Сегодня Италия живет мирно и спокойно, развивается. То же самое было во время ирландского конфликта — тех, кто принимал участие в убийствах посадили за стол, амнистировали. Тех, у кого были руки по локоть в крови оправдали, чтобы спасти миллионы людей. Сегодня в Великобритании все нормально уже 25 лет. Мы же наоборот не хотим идти на встречу, а только отдаляемся", — считает депутат.

Белый не исключил того, что сомнительная законодательная инициатива может быть проголосована в парламенте.

"С такими настроями, которые имеются в ВР никто не может гарантировать, что этот закон не будет принят. Политики специально создают образ врага, ведь так можно скрыть любые свои недостатки", — резюмировал Белый.