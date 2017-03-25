Эксперт: в украинском сливочном масле найдены неизвестные жиры

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Критическая ситуация на рынке продуктов питания в Украине обусловлена отсутствием регулярного мониторинга и контроля качества продуктов.

"С 2013 года мы отобрали более 700 образцов продуктов питания, в основном тех, которые больше всего фальсифицируют. Это продукты молочной группы, (а они используются наиболее социально уязвимыми слоями населения — дети, люди пожилого возраста), и они фальсифицируются больше всего на продовольственном рынке. Дальше идут соки, это и мясо, и колбасные изделия, и крупы, разные кетчупы, маргарины, растительные масла. И когда мы их отбираем и исследуем, мы видим огромное количество нарушений. Например, отбирается 40-50 образцов, и из них 70% — это фальсифицированные образцы. А животное масло иногда фальсифицируется на 100% — там отсутствует молочный жир", - сообщила почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Ирина Кравченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Более того, по ее словам, это вообще некий суррогат, который фальсифицируется даже не растительными жирами, а неизвестными жирами, в том числе и животного происхождения.

"Это может быть тюлений жир, олений жир, какой-то бизоний, который завозится. А мы не знаем, что завезли и чем фальсифицировали, на основе какого жира это сделано! И я заявляю это очень ответственно, поскольку мы по этому поводу собирали целую конференцию химиков, которые работают в наших лабораториях бывшей системы Госпотребстандарта Украины — это система технического регулирования, и там мы исследуем эту продукцию. Так вот, наши химики не могут выяснить, что это вообще за основа, на которой сделан фальсификат, но до 100% отсутствует в животном масле продукт молочного происхождения", — подчеркнула Кравченко.

Естественно, что подобные продукты наносят вред здоровью, более того, никому доподлинно не известны последствия употребления подобных веществ.