Законы делают существование госпредприятий невозможным - Бахматов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На столичном ВДНХ сменилось руководство. В частности Максим Бахматов и Максим Яковер с 21 марта над проектом развития "Экспоцентра" не работают. Об этом на своей странице в Facebook написал Яковер.

На самом деле, ситуация не очень понятна. Потому что за два года этой команде удалось сделать убыточное госпредприятие ВДНХ прибыльным, выиграть суды по защите территории и запустить много успешных событийных и инфраструктурных проектов.

Теперь возглавляет учреждение директор "Старлайт Интертеймент" Евгений Мушкин. Он последние 1,5 года работал проектным менеджером на ВДНХ.

С чем связано решение об увольнении, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал теперь уже экс-генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Максим Бахматов.

С чем связано ваше решение об уходе?

— Все, что необходимо, мы все указали в официальном обращении, которое также является и неофициальным обращением. То есть нет никаких либо агрессивных причин, которые заставили нас это сделать, здесь просто очень запущенная ситуация с законодательством по стране в целом, которая запускалась не мгновенно, а последние 20 лет. И разрешить ее даже такой молодой динамичной команде за полтора года просто невозможно. От этого страдаем не только мы, от этого страдает любое госпредприятие, любой частный инвестор, который хочет работать. То есть такое тяжелое законодательство по развитию госпредприятий, что на сегодняшний день нами было принято такое решение.

Никаких подводных камней, вроде земельных вопросов или противостояния с какими-то кругами власти — ничего не было?

— Власть нам полностью помогала и помогает, как государственная, так и коммунальная, мы работаем и работали в очень серьезной связке, именно поэтому все получалось так динамично и качественно. Есть незаконченное судебное дело по парковке, по инвестдоговору, которое было заключено еще "злочинною владою" в 2013-ом году. Все остальные суды выиграны, так что какого-то агрессивного поглощения я не вижу. Просто предприятие будет развиваться так, как оно сейчас развивалось, и я надеюсь, что хуже не станет, будет лучше.

Что значит развиваться так, как оно сейчас развивается?

— Евгений Мушкин с нами вместе работал, только как контрагент на протяжении полутора лет приблизительно. Поэтому он отлично знает проблемы предприятия, ему достается предприятие уже без долгов, без зарплатных долгов, практически с разрешенными проблемами глобального технологического порядка. Например, нам удалось запустить котельную, до этого семь лет на предприятии просто не было тепла физически, то есть все предприятие замерзало в октябре и отмерзало в апреле. В целом все хорошо, это дает надежную платформу, чтобы развивать его еще лучше, еще дальше. Плюс есть медиа-партнеры, "Старлайт", который будет помогать это все раскручивать, также "1+1" также нам очень серьезно помогает. В целом это будет очень интересный проект. Другое дело, что какие-то глобальные, серьезные изменения невозможны, пока законодательство не будет оптимизировано, но это не наша проблема, это глобальная проблема.

А как-то лоббировать, проталкивать такие изменения в законодательство?

— Для того, чтобы сделать один договор государственно-частного партнерства, необходимо пройти три министерства, непосредственно премьер-министр, какие-то профильные комитеты и прочее. И пока ни у кого в стране нормально не ополчилось это государственно-частное партнерство сделать. То есть настолько система заскорузла, настолько она сама себя защищает, настолько она себя и убивает. Потому что, естественно, без притока новых денег, новой крови, ничего не развивается в стране. Поэтому это надо глобально менять, чтобы в целом по стране начались изменения в подобных предприятиях.

В сообщении об уходе вы написали, что разработали концепцию развития ВДНХ на 40 лет, но законодательная платформа пока не позволяет начать действовать в этой концепции.

— Я думаю, она абсолютно прикладная, там все разбито на этапы, четыре этапа, начиная с 2017-го года. Мало того, она не предусматривает каких-то изменений в лесопарковой зоне, она не предусматривает каких-то изменений в тех памятниках архитектуры, которые находятся и являют собой современный ВДНХ, который мы знаем, такие красивенные здания с колоннами, белые, это все остается. Да, она реализуема, отчасти даже несмотря на все эти законодательные препоны, но для того, чтобы предприятие жило круглогодично, оно как город должно получать постоянный приток людей. Если на территории ВДНХ с понедельника по пятницу будет, например, 10, 15, 20 тысяч человек, работать, развлекаться, учиться, заниматься спортом, тогда все будет хорошо. Если в общих чертах, вся концепция направлена на то, чтобы наполнить людьми эту огромную территорию, 300 гектар, которая по территории сравнима с половиной Трускавца — весь Трускавец это 700 гектар.

Что было сделано в плане ремонта, обустройства территории?

— Мы привели в порядок семь павильонов, которые разваливались, так или иначе, они теперь покрашены, там есть отопление, которого раньше не было. Вроде это дико звучит, но в октябре там реально было холодно и ничего не происходило. Поэтому ключевая наша история была как раз связана с такой простой вещью как тепло в зданиях по всей территории.

Также мы разобрались с проблемами видеонаблюдения, потому что была очень большая проблема воровства и мелких правонарушений. Также мы разобрались с цивилизованной парковкой, которая теперь приносит очень серьезные суммы как в бюджет города, так и нам. ВДНХ является самым крупным плательщиком официальных парковочных платежей в Киеве. Также у нас появился кукольный кинотеатр, также у нас появился робоцентр, также мы сделали первый шаг к инновационному кластеру вместе с "Киевстаром", также у нас открылся большой спортивно-развлекательный центр с бассейном. Более 2000 мест мы создали. Самое главное, что мы получили чистую прибыль, порядка 3,5 миллионов, которая ушла на развитие предприятия. Достаточно много проектов, которые были завершены.

Насколько предприятие стало прибыльным?

— В том году за эту прибыль мы как раз сделали реконструкцию котельной отчасти, плюс мы переехали с огромного, пафосного здания, где находилось управление всего ВДНХ с огромными потолками, восьмиметровыми, переехали в маленькое здание в лесу, в пять раз меньше, тем самым начали экономить на свете и отоплении. А то здание передали под разные интересные мероприятия, связанные с обучением и технологиями. Вот на такие вещи естественные прибыль и пошла. Также парковка — ее ведь надо было за что-то купить, правильно? Все это было проведено через Prozorro, все это "прозоро", оно так и работает.

Чем будете заниматься дальше?

— Мы с Максом Яковером будем запускать три проекта, один будет касаться утилизации предприятий, больших, старых. Второй будет касаться пропаганды, а третий проект будет связан с муниципальным консалтингом. Об этом детально мы расскажем чуть позже, буквально через десять дней.

Ранее экономист Виктор Лисицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что государственное предприятие "Укрспирт" интересно инвесторам производством биотенола.