Золотарев о странном парадоксе "Самопомичи" и ее лидера Садового

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Мэр Львова Андрей Садовый вступил в жесткий клинч с властью. Возглавляемая градоначальником "Самопомич" была одной из главных действующих сил "блокады Донбасса", поставившей президента Порошенко и его команду в крайне неудобное положение.

Бытовало мнение, что сама блокада – ответ на "мусорную блокаду" Львова, попытка политической мести. Порошенко при этом заявлял, что счет за экономические потери для страны нужно будет выставить в том числе "Самопомичи".

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Какое будущее ждет Андрея Садового, считавшегося одним из фаворитов вероятной президентской гонки, и его политсилу? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, Садовый был одним из наиболее опасных для президента конкурентов: социология показывала, что хоть он и немного отставал от Тимошенко и Порошенко в плане рейтинга – на несколько процентов, но в силу того, что у него был минимальный антирейтинг, с учетом специфики президентских выборов – два тура, – "он являлся для президента крайне нежелательным соперником".

"Тем более, что стали очевидны его амбиции превратится в политика всеукраинского масштаба. Садовый достаточно умело эксплуатировал позитивный образ Львова, и этот феномен позволил ему не только нарастить персональный рейтинг, но и провести на выборах 2014 года в Раду "Самопомощь", которая во многом попала в Раду как раз благодаря этому обстоятельству", – отметил эксперт.

Но дальше, продолжил он, "случилось то, что должно было случиться".

"Проблема вывоза мусора, которую 10 лет Садовый не замечал – очевидно, положение дел его вполне устраивало, привела к трагедии на Грибовичской свалке. И дальше в течение года мы наблюдали такую информационную спецоперацию, когда рейтинг, президентские амбиции Садового похоронили под тонами мусора Грибовичской свалки. Львов стал прочно ассоциироваться с мусором за этот год", – сообщил Золотарев.

Естественно, это не приминуло сказаться и на шансах Садового, считает политолог.

"Сегодня они мизерные, если не нулевые. Хотя рейтинг у него остается персональный, но тем не менее, говорить о том, что у него есть некие шансы на президентских выборах – даже самый осторожный оптимист не будет", – заявил эксперт.

Другое дело – "Сапомомич": с ней, говорит Золотарев, складывается парадоксальная ситуация.

"Несмотря на то, что партия в Раде оказалась неудачником, поскольку ничем особым себя проявить не смогла, попала в целый ряд скандалов, ряд членов фракции покинули ее, другая часть членов фракции ориентируется больше не на Садового, а на своего отца-содержателя – я имею в виду Коломойского… И в этих обстоятельствах, тем не менее, как ни парадоксально, "Самопомощь" может поддержать теперь своего основателя на плаву, поскольку пока ее рейтинг демонстрирует относительную стабильность и у нее достаточно высокие шансы в случае досрочных выборов остаться в Раде", – подытожил политолог.