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    Точка зрения

    Золотарев о странном парадоксе "Самопомичи" и ее лидера Садового

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    Президентские амбиции Андрея Садового похоронили под тоннами мусора Грибовичской свалки, но на плаву политика может поддержать имеющая стабильные рейтинги "Самопомич", отмечает политолог Андрей Золотарев.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Мэр Львова Андрей Садовый вступил в жесткий клинч с властью. Возглавляемая градоначальником "Самопомич" была одной из главных действующих сил "блокады Донбасса", поставившей президента Порошенко и его команду в крайне неудобное положение.

    Бытовало мнение, что сама блокада – ответ на "мусорную блокаду" Львова, попытка политической мести. Порошенко при этом заявлял, что счет за экономические потери для страны нужно будет выставить в том числе "Самопомичи".

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    Какое будущее ждет Андрея Садового, считавшегося одним из фаворитов вероятной президентской гонки, и его политсилу? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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    По его словам, Садовый был одним из наиболее опасных для президента конкурентов: социология показывала, что хоть он и немного отставал от Тимошенко и Порошенко в плане рейтинга – на несколько процентов, но в силу того, что у него был минимальный антирейтинг, с учетом специфики президентских выборов – два тура, – "он являлся для президента крайне нежелательным соперником".

    "Тем более, что стали очевидны его амбиции превратится в политика всеукраинского масштаба. Садовый достаточно умело эксплуатировал позитивный образ Львова, и этот феномен позволил ему не только нарастить персональный рейтинг, но и провести на выборах 2014 года в Раду "Самопомощь", которая во многом попала в Раду как раз благодаря этому обстоятельству", – отметил эксперт.

    Но дальше, продолжил он, "случилось то, что должно было случиться".

    "Проблема вывоза мусора, которую 10 лет Садовый не замечал – очевидно, положение дел его вполне устраивало, привела к трагедии на Грибовичской свалке. И дальше в течение года мы наблюдали такую информационную спецоперацию, когда рейтинг, президентские амбиции Садового похоронили под тонами мусора Грибовичской свалки. Львов стал прочно ассоциироваться с мусором за этот год", – сообщил Золотарев.

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    Естественно, это не приминуло сказаться и на шансах Садового, считает политолог.

    "Сегодня они мизерные, если не нулевые. Хотя рейтинг у него остается персональный, но тем не менее, говорить о том, что у него есть некие шансы на президентских выборах – даже самый осторожный оптимист не будет", – заявил эксперт.

    Другое дело – "Сапомомич": с ней, говорит Золотарев, складывается парадоксальная ситуация.

    "Несмотря на то, что партия в Раде оказалась неудачником, поскольку ничем особым себя проявить не смогла, попала в целый ряд скандалов, ряд членов фракции покинули ее, другая часть членов фракции ориентируется больше не на Садового, а на своего отца-содержателя – я имею в виду Коломойского… И в этих обстоятельствах, тем не менее, как ни парадоксально, "Самопомощь" может поддержать теперь своего основателя на плаву, поскольку пока ее рейтинг демонстрирует относительную стабильность и у нее достаточно высокие шансы в случае досрочных выборов остаться в Раде", – подытожил политолог.

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