Рада не поддержит неоднозначный закон о госязыке - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты предложили внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко.

Закон предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

Между тем, в кулуарах Верховной Рады к инициативе отнеслись, мягко говоря, неоднозначно. Нардеп от группы "Воля народа" Сергей Лабазюк уверен, что скандальный законопроект всплывет в самый "подходящий" момент.

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"Не думаю, что авторы закона о государственном языке забыли о своей инициативе. Скорее всего, как это часто случается у нас, закон хотят внести тогда, когда это будет кому-то нужно. Не секрет, что такого рода законодательные инициативы вносятся именно тогда, когда необходимо подогреть атмосферу в обществе.

Государственный язык в официальном и деловом производстве должен быть украинским. Политик или чиновник должен знать украинский язык, уметь на нем читать, писать и общаться. А простой человек может общаться на том языке, на котором ему удобно", — считает политик.

По его мнению, предлагаемый рядом парламентариев законопроект сейчас явно не ко времени.

"Депутаты должны хорошо подумать и не заострять и без того непростую ситуацию на востоке страны. Ведь как мы помним, события на Донбассе три года назад как раз и начались с того, как партия "Свобода" внесла законопроект про запрет русского языка, штрафы и т. д. После этого все и началось", — отметил Лабазюк.

Политик уверен, что несмотря на общественный резонанс, инициатива вряд ли пройдет через парламент.

"Думаю, что у этого законопроекта нет никаких перспектив быть проголосованным в Верховной Раде. Во-первых в Раде отсутствует большинство, а во-вторых, настроения в парламенте в той или иной степени являются отображением того, что происходит в обществе. Думаю, что сегодня неактуально говорить о том, что нужно что-то запрещать или ограничивать", — говорит нардеп.

В целом, по его словам, подобные инициативы могут восприниматься только как ирония.

"Происходят какие-то двойные, если не тройные стандарты. Государство приглашает в правительство иностранцев, которые могут общаться исключительно на своем родном языке. Рядом с ними сидит переводчик, который и вовсе транслирует все по русски. Выходит, что у нас один документ будет, скажем, на польском, другой — на украинском. А если потом захотят пригласить какого-то американца? Это абсурд, Украина превращается в какой-то клуб смеха", — резюмировал он.