Бортник: Западу уже не до нас - Украина предоставлена сама себе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

События минувшей недели ярко продемонстрировали реальную расстановку сил в украинском политикуме. Едва радикалы под негласным управлением главы МВД надавили в вопросе блокады Донбасса и санкций российским банкам, власть сразу же пошла на их условия. Но если раньше вмешаться в ситуацию могли западные партнеры, то сейчас, когда у них хватает своих проблем, они предпочли пустить все на самотек.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в настоящее время на Западе действует тренд некоторой изоляции Украины.

"Его породило разочарование и усталость от невыполненных Украиной и ее властью обещаний и слабой договороспособности местных политиков. Это привело к тому, что сегодня целый ряд европейских стран, как минимум, прохладно настроены к Украине. Мы умудрились испортить отношения со всеми соседями — Польшей, Белоруссией, Венгрией, Турцией, проиграли референдум в Голландии. В Украине все чаще возникают периоды, когда Западу не до нас, а государство предоставлено само себе. Как раз в эти моменты и обостряется внутренне-политическое противостояние. Инструменты как выйти из этого кризиса имеются — это досрочные выборы в Верховную Раду, новая коалиция и правительство", - отмечает эксперт.

По его словам, интерес западных партнеров хоть и не потерялся, но значительно снизился.

"Очевидно, что к власти в Украине разрушено доверие, ситуация зашла в тупик, а государство перестало быть эффективным инструментом. С одной стороны, из Украины не получилось построить модель страны с показательно работающими реформами, а с другой — не удалось использовать как таран против России. Сейчас западным лидерам не до Украины, но это отнюдь не означает, что Украину снимут со счетов. Слишком много было вложено усилий и финансовых средств. Для Запада оставить Украину в том виде, в котором она есть — признать свое поражение. Никто этого делать не собирается. Несмотря на то, что количество визитов и контактов значительно уменьшится, уровень жизнеспособности все-таки будет поддерживаться", - резюмировал Бортник.