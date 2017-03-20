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    Александр Квасьневский: антисемитизм – проблема всего мира

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    Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" должен помогать борьбе с антисемитизмом не только в Украине, чтобы люди поняли, насколько опасны любые формы расизма, ксенофобии и национализма, считает экс-президент Польши Александр Квасьневский.
    Александр Квасьневский
    Сайт правительства Украины

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    "Я не являюсь таким специалистом, чтобы сказать, какие проблемы с антисемитизмом здесь, в Украине, но я вам скажу, что это проблема всего мира. Антисемитизм, к сожалению, в таких сложных моментах, как например, после экономического кризиса, кризиса, связанного с волной беженцев, растет. И это, конечно, очень плохо, это даже и страшно. Я думаю, что нам всем: политиками, всем организациям и людям – надо бороться с этим явлением, потому что мы знаем, к чему это привело во время ХХ века", - сказал экс-президент Польши, член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" Александр Квасьневский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Украина.

    Альберт Фельдман. Архивное фото
    mediasat.info
    Фельдман об антисемитизме в Украине

    По его словам, "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", который планируется создать в Киеве, должен помогать этой борьбе с антисемитизмом не только в Украине.

    "Чтобы люди поняли, к чему это ведет, что случилось тогда, и почему все формы расизма, ксенофобии, национализма и антисемитизма так опасны. Мы хотели бы, чтобы этот проект в Бабьем Яру был не только для Украины, а имел международное значение и был важным для стран бывшего советского пространства, для всех людей в мире", — отметил Квасьневский.

    В этой связи он подчеркнул, что первоочередной задачей является образование молодого поколения: "Если в головах молодых людей не будет таких страшных идей, как расизм, как антисемитизм, мы будем жить в другом мире".

    Александр Квасьневский считает особенно важным, что Мемориальный центр Холокоста будет создан именно в Киеве.

    "Много лет здесь, и в Украине, и в странах бывшего Советского Союза этот вопрос был в каком-то смысле "табу": не говорилось много об этом, это было более пропаганда, чем научное изучение, чем правильная информация. Я думаю, что в нашей проекте научный центр будет играть важную роль", — заключил член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

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