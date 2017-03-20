Александр Квасьневский: антисемитизм – проблема всего мира

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Я не являюсь таким специалистом, чтобы сказать, какие проблемы с антисемитизмом здесь, в Украине, но я вам скажу, что это проблема всего мира. Антисемитизм, к сожалению, в таких сложных моментах, как например, после экономического кризиса, кризиса, связанного с волной беженцев, растет. И это, конечно, очень плохо, это даже и страшно. Я думаю, что нам всем: политиками, всем организациям и людям – надо бороться с этим явлением, потому что мы знаем, к чему это привело во время ХХ века", - сказал экс-президент Польши, член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" Александр Квасьневский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Украина.

По его словам, "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", который планируется создать в Киеве, должен помогать этой борьбе с антисемитизмом не только в Украине.

"Чтобы люди поняли, к чему это ведет, что случилось тогда, и почему все формы расизма, ксенофобии, национализма и антисемитизма так опасны. Мы хотели бы, чтобы этот проект в Бабьем Яру был не только для Украины, а имел международное значение и был важным для стран бывшего советского пространства, для всех людей в мире", — отметил Квасьневский.

В этой связи он подчеркнул, что первоочередной задачей является образование молодого поколения: "Если в головах молодых людей не будет таких страшных идей, как расизм, как антисемитизм, мы будем жить в другом мире".

Александр Квасьневский считает особенно важным, что Мемориальный центр Холокоста будет создан именно в Киеве.

"Много лет здесь, и в Украине, и в странах бывшего Советского Союза этот вопрос был в каком-то смысле "табу": не говорилось много об этом, это было более пропаганда, чем научное изучение, чем правильная информация. Я думаю, что в нашей проекте научный центр будет играть важную роль", — заключил член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".