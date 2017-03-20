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    Натан Щаранский: свастики есть, а антисемитизма в Украине нет

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    В Украине, несмотря на отдельные антисемитские выходки, не наблюдается роста антисемитизма, а также отсутствует государственный антисемитизм, и полностью отсутствует так называемый "новый антисемитизм", заявил Натан Щаранский.
    Натан Щаранский
    wikipedia

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    "В Восточной Европе в целом, и в Украине в частности, не замечено никакого сколько-нибудь существенного роста антисемитизма: есть антисемитские выходки, есть свастики, избиения. Но, во-первых, нет роста, во-вторых, нет государственного антисемитизма, и полностью отсутствует так называемый "новый антисемитизм". Это то, что я могу сказать на основе наших сухих статистических данных", — сказал председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский на пресс-конференции в Киеве по случаю создания Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Украина.

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    Он пояснил, что Еврейское  агентство — это организация, которая по мандату израильского правительства занимается связью Израиля со всеми общинами мира, поэтому эта информация достоверна.

    "Мы отслеживаем и вопросы антисемитизма по определенным критериям. Могу сказать, что в последнее время есть резкий рост антисемитизма в странах Западной Европы. Причем не только классического антисемитизма, но и так называемого "нового антисемитизма", когда демонизация и двойной стандарт применяется уже не только к евреям, или вообще не к евреям, а к еврейскому государству — Израилю. Именно этот сильный рост антисемитизма и "антиизраилизма", как мы его называем, объясняет совершенно новые тенденции для Западной Европы, когда беспрецедентное количество евреев уезжает из Западной Европы в Израиль. Есть определенный рост, буквально последние месяцы, антисемитизма в Соединенных Штатах Америки, чего раньше не отмечалось. Это не принимает пока никаких серьезных масштабов, но сам этот факт становится частью нынешней жизни", — сказал Щаранский.

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