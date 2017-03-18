Калинюк: проверка капиталов Насирова гарантирует новый процесс

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Насиров самостоятельно принимал незаконные решения о рассрочке денежных обязательств предприятий. Он принимал решения с нарушением определенной законом процедуры. В частности, речь идет об отсутствии должного обоснования и законных оснований. В результате это нанесло государству ущерб примерно на 2 миллиарда гривен.

Жена отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого суд арестовал на два месяца, внесла за него 100 миллионов гривен залога. Законность происхождения этих средств проверит Национальное антикоррупционное бюро. Соответствующий запрос детективы Бюро уже направили в Государственную службу финансового мониторинга.

Не станет ли "медвежьей услугой" для Насирова внесение залога на такую солидную сумму, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Калинюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи не стане перевірка доходів пана Насірова черговою справою проти нього?

— Цілком можливо. Водночас я хочу зауважити, що для пана Насірова 100 мільйонів гривен — це як сходити один раз в магазин. Це надзвичайно мала сума застави, враховуючи і статки сім'ї, і статки, в першу чергу, його тестя. Катерина Глімбовська, дружина Насірова, яка внесла 100 мільйонів застави — це донька великого бізнесмена, успішного бізнесмена Олександра Глімбовського. В нього є компанія "Альтис", яка будувала купу об'єктів ще під час Євро-2012. Стадіон "Олімпійський", Контрактова площа — це все будувалось компаніями тестя Насірова і за наші з вами гроші. Тобто компанії тестя Глімбовського протягом років вигравали і продовжують вигравати мільярди гривен підрядів. Тому компанії Глімбовського отримали близько 3,5 мільярдів гривен державних грошей за кілька останніх років.

Що б Насіров не писав у себе в декларації, він завжди може пояснити, де його родина взяла ці гроші?

— Так. Навіть в його особистій електронній декларації задекларовано близько 75 мільйонів гривен готівки, яку вони зберігають десь вдома під матрацом. Якщо рахувати ще й ювелірні прикраси, які були задекларовані ним і його дружиною, то там може ще назбиратись кілька десятків мільйонів гривен. Крім того, у Насірових є розкішне житло. Це все є в офіційній декларації. Тобто 100 мільйонів гривен можна було назбирати по кишеням, так би мовити, близьких друзів та родичів. Дуже добре, що джерело застави перевіряється. На моїй пам'яті це вперше, коли велика застава була внесена і відразу правоохоронці звернулись до Служби фінансового моніторингу.

Тобто до цього моменту не перевіряли?

— Так. Я не пам'ятаю жодної справи, по якій би хтось перевіряв джерело походження застави. Тому це вже великий прогрес і, звичайно, ці 100 мільйонів не приносились у валізах. Служба фінансового моніторингу — це наша фінансова розвідка. Цілком можливо, що вона знайде якісь порушення та ознаки відмивання грошей, іншого злочину. Це цілком можливо.

Що буде з коштами, якщо будуть знайдені ознаки криміналу?

— З юридичної точки зору, якщо будуть достатні підстави вважати, що ці кошти злочинного походження, тоді їх треба арештувати. Тобто якщо кошти будуть арештовані в рамках кримінального провадження, заставу потрібно буде вносити знову.

Повлияет ли ситуация с Романом Насировым на дальнейшую выдачу рассрочек рассказала председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

Чи може ситуація з Насіровим вплинути на видачу дозволів платникам податків скористатись розстрочкою?

— Ми розуміємо, що йдеться про великі компанії та колосальні суми. Підприємства нараховують мільярди гривень, але не сплачують податки до бюджету. З цього приводу були прийняті законодавчі ініціативи, що вже діють з 1 січня 2017 року. Були внесені зміни до Податкового кодексу і зараз передбачається, що якщо податковий борг або відстрочення боргових зобов'язань передбачається менш, ніж на один рік, то рішення буде прийматись керівником ДФС. Але в будь-якому випадку буде повідомлятись Мінфін. Якщо ж сума боргу буде більша, ніж один мільйон і розстрочення більше, ніж рік, то тоді виключно за погодженням з Мінфіном. Якщо ж вже підприємство порушило домовленості і вчасно не погасило заборгованість, тоді рішення буде прийматись виключно за вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника Мінфіну. Крім того, з 1 січня вже запрацювала норма, що передбачає публічний реєстр підприємств, з якими укладено угоду про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань або боргу. Будь-хто може подивитись цю інформацію про підприємства, дату, коли він уклав таку угоду, суму грошового зобов'язання. Ще одним нововведенням є те, що якщо сума податкового боргу або розстроченого зобов'язання більш, ніж один мільйон гривен, то в обов'язковому порядку потрібна буде майнова застава. На мою думку, це, звичайно, мінімізує ризики і ДФС вже втратила повністю довіру з боку бізнесу. І тут роль Мінфіна буде дуже важливою. Практично Мінфін повністю координує цю діяльність.

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Чи не почнуться дострокові розірвання договорів на надання розстрочки?

— Не думаю. Тут ще потрібно сказати, що були внесені зміни і в статтю 95 Податкового кодексу і фактично за рішенням контролюючого органу можна буде без рішення суду стягувати безпосередньо з підприємства заборгованість. Це також має позитивно вплинути на ситуацію. Я не думаю, що будуть розривати договори, тому що законом чітко прописана процедура. Достроково договір може бути розірваний за ініціативою платника податку виключно в одному випадку — при достроковому погашенні простроченої заборгованості.

Ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире "ГС" заявил, что основная идея задержания Насирова — сместить его с должности, а не посадить надолго в тюрьму.

А политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" подчеркнул, что если НАБУ не сможет доказать вину Насирова, то это станет большим ударом по всем антикоррупционным органам.