Политики Украины имеют по три-четыре гражданства - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство.

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", - заявил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин утверждает, что для представителей украинского политикума двойное гражданство — обычное дело.

"Примерно у четвертой части народных депутатов и немного больше у ключевых, наиболее рейтинговых украинских политиков имеется двойное гражданство. У некоторых есть и сразу четыре гражданства. В принципе, здесь все действует по формуле Игоря Коломойского, который говорил о том, что двойное гражданство запрещено, а тройное — нет. Для чего это делается? Все очень просто — на карте мире имеется несколько мест, где человека с большими деньгами не выдают правосудию. Это политика таких государств, и одна из форм их бизнеса. Это выстраивалось столетиями. Это такие страны как Великобритания, Израиль и около десятка других. Если вы приехали туда с деньгами, то вас оттуда не выдадут", — говорит Каплин.

По его словам, многие политики уже сейчас готовятся к тому, что придется покинуть страну.

"Кто является политиками в Украине? Как привило, это выходцы из большого бизнеса, который к тому же и достаточно коррупционно ранимый. Поэтому такие люди ищут себе что-то на подобие острова — оффшоры и для своих денег, и для себя самих", — отмечает нардеп.

Тем не менее, Каплин прогнозирует, что президентская инициатива может застопориться.

"Несмотря на то, что президент уже подал такой законопроект в Верховную Раду, в коалиции нет однозначного мнения по этому поводу. В "Народном фронте", например, уже говорят о том, что не будут поддерживать эту инициативу. Почему? Потому что именно в "НФ" сосредоточено большое количество депутатов, которые могут похвастать не только украинским гражданством. Они прекрасно понимают, что политическая ситуация в стране очень динамически меняется и скоро придется "валить" заграницу", — подытожил политик.

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