Адвокат: санкций в отношении российских банков не будет

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Национальный банк выполнил требование СНБО и разработал предложения по введению санкций в отношении работающих в Украине банков с российским капиталом.

Санкции предлагают ввести в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ-Банка и ВиЭс Банка, в которых сосредоточено 36 миллиардов гривен обязательств перед юридическими и физическими лицами. Этим банкам могут запретить осуществление каких-либо финансовых операций в пользу материнских банков, предоставление межбанковских кредитов, депозитов и прочее.

Сбербанк уже ответил на возможные санкции следующим заявлением: "Надеемся, что при принятии окончательного решения власти страны проявят мудрость и дальновидность".

Есть ли законные основания для введения санкций в отношении российских банков, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил адвокат Егор Штокалов.

Какие есть основания для введения санкций у НБУ с точки зрения законодательства?

— На самом деле НБУ будет действовать исключительно в рамках своих полномочий, то есть ему СНБО дал поручение разработать механизмы влияния, НБУ эти механизмы разработал и предоставил к рассмотрению.

Все эти санкции будут вводиться СНБО, то есть из этого решения российским банкам пока бояться нечего, но предпосылки к этому есть. Тем не менее, следует помнить о том, что СНБО вчера дал также поручение и СБУ разработать аналогичные методы влияния, то есть мы еще ждем реакции СБУ, и какие методы они предложат, и тогда СНБО будет рассматривать этот вопрос в комплексе и принимать соответствующее решение.

Эти санкции могут коснуться всех банков или только тех банков, где государственный российский капитал?

— Только тех, где государственный российский капитал, именно РФ, потому что частных банков, таких как Альфа-банк, эти санкции не касаются.

В случае если СНБО поддержит такое предложение по введению санкций, будет юридическая возможность для этих банков, например, выставить свои активы на продажу?

— Выставить активы на продажу возможно. Санкции не запрещают перемещение капитала внутри государства, то есть, если юридическое лицо-резидент и такое же будут осуществлять расчеты между собой, то такие операции не запрещены.

Запрещены будут операции за пределы Украины и в пользу материнских компаний или аффилированных лиц в РФ. Это как вывод капитала. Если капитал будет обращаться внутри страны, эти операции не запрещены.

Другой вопрос, как будут отслеживать эти операции, когда валютная выручка должна храниться в иностранных банках, долгосрочные обязательства, корреспондентские счета вот именно определять структуру слаженности лиц по каждой операции. Это достаточно трудоемкие операции, и при хорошей подготовке, по сути, в течение трех-четырех банковских дней можно банк вывести в ноль.

А если, например, после введения санкций эти банки, условно говоря, продаются либо компаниям с иностранным капиталом, пусть даже и оффшорным, либо же компаниям российским, но с частным капиталом. Это означает, что они автоматически выводятся из-под санкций?

— Если банк с частным капиталом, то да, на него санкции распространяться не будут. Но порядок согласования конечного собственника, то есть бенефициара банка, он обязательный по положениям НБУ.

Если там окажется, что эта операция формальна и все равно государство в лице какого-то ведомства сохраняет за собой контроль над управлением этого банка, то санкции все-таки сохраняются.

То есть если создают структуру в Нидерландах или Люксембурге, условно, и российское ведомство владеет этой структурой, а, например, украинскую дочку переподчиняют в Нидерланды, то санкции распространяются?

— Все равно распространяются. Порядок согласования конечного собственника обязателен, и если НБУ не согласовывает этого конечного собственника, то структура становится непрозрачной, и может быть введена временная администрация.

А если, например, российские собственники обратятся в международный арбитраж, они могут претендовать на вывод своих денег? На что они могут претендовать? На инвестиции могут?

— Международный арбитраж допустим в порядке защиты инвестиций. Да, они могут претендовать. Но следует помнить, что это решение вводится с целью сохранения государственных интересов и их защиты. Это решение СНБО, то есть государство Украина берет на себя ответственность за принятые решения, то есть мы готовы идти в суд, по сути.

Если решение СНБО вступит в силу, то все эти инвестиции российские собственники вернуть не могут?

— Начнем с того, что инвестиции они не потеряют. Будет введен временный запрет на вывод активов с территории, то есть инвестиции никто не потеряет. Санкции всегда временные. Мы не говорим сейчас о национализации банков.

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Закрыть дочерние предприятия беспрепятственно могут или санкции все-таки запрещают это делать сейчас?

— Если мы говорим о закрытии дочки, допустим, очень крупный российский банк сегодня объявляет ликвидационную процедуру, вводит временную администрацию.

Идет распределение обязательств, идет распределение активов согласно очереди, то есть инвестиции никто не потеряет, просто будет распил активов. А если вводятся санкции, то это временное замораживание деятельности банков на международном рынке, то есть он будет больше ограничен территорией государства Украины.

Как вы считаете, сколько могут действовать такие санкции?

— По моему личному убеждению такие санкции введены не будут.

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