Закрытие банков РФ - это коллапс для Украины - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", заблокировали отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый считает, что руководство государства должно приготовиться к серьезным последствиям возможного закрытия "Сбербанка".

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"Сбербанк- это украинское предприятие, которое платит немалые налоги в государственный бюджет. Банк работает с тем капиталом, который в него вложили как граждане Украины, так и сторонний капитал, которым пользуется государство. Если руководство страны хочет отказаться от этого капитала, оно должно быть к чему-то готово, к очень серьезным последствиям. К сожалению, в Украине все происходит спонтанно — мы ни к чему не готовимся, у нас нет стратегии развития государства и общества. Таким образом, на выходе мы получаем клоунаду на подобие блокады на Донбассе или бетонной стены вокруг "Сбербанка", — отметил депутат.

По мнению политика, возможный уход российских банков из Украины повлечет за собой крах отечественной экономики.

"Поверьте, это будет коллапс. От таких непродуманных действий как всегда пострадают простые украинцы. Политиков, которые ратуют за закрытие банков или блокаду на Донбассе это не коснется. Они даже наоборот окажутся в плюсе — им же платят за нагнетание шума", — подытожил Белый.