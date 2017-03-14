Корнейчук: Порошенко получил индульгенцию похоронить минские соглашения

РИА Новости Украина

Отношением к блокаде Донбасса украинцы показали, что хотят забыть об этом регионе, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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"Но вот что показала блокада на самом деле (и зачем Банковая ее всячески поддерживала, не разгоняя)?

Это был такой себе конкретный соцопрос/референдум в рамках Украины: хотите вы вернуть Донбасс или нет?

И он показал: нет, не хотим. Мы хотим о Донбассе забыть. А живущие там – предатели и не украинцы.

Поэтому теперь Порошенко получил полную индульгенцию от народа официально похоронить Минские соглашения.

Вот такая вот вышла картина. К моему большому сожалению…”, – написал Корнейчук.