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    Корнейчук: Порошенко получил индульгенцию похоронить минские соглашения

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (40)

    (обновлено: )28011
    Блокада Донбасса стала фактически референдумом для украинцев с вопросом – хотите ли вы вернуть регион, – и Порошенко фактически получил индульгенцию на похороны минских соглашений, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот

    РИА Новости Украина

    Отношением к блокаде Донбасса украинцы показали, что хотят забыть об этом регионе, отметил на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
    Канал Нацполиции Донецкой обл на Youtube
    Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

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    "Но вот что показала блокада на самом деле (и зачем Банковая ее всячески поддерживала, не разгоняя)?

    Это был такой себе конкретный соцопрос/референдум в рамках Украины: хотите вы вернуть Донбасс или нет?

    И он показал: нет, не хотим. Мы хотим о Донбассе забыть. А живущие там – предатели и не украинцы.

    Поэтому теперь Порошенко получил полную индульгенцию от народа официально похоронить Минские соглашения.

    Вот такая вот вышла картина. К моему большому сожалению…”, – написал Корнейчук.

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