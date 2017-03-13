Обвинения в тяжких преступлениях неуместны в суде ООН – юрист

РИА Новости Украина

Спор в Международном суде ООН по иску Украины к РФ можно вести только по вопросу различного толкования конвенций, обвинения государства в каких-либо тяжких преступлениях в этой инстанции неуместны, заявил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

Киев в январе подал иск против России в Международный суд ООН. Украина утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Слушания начались в понедельник, 6 марта, и завершились в четверг, 9 марта. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.

"Россия частично признает юрисдикцию Международного суда ООН. Это решение было принято еще в эпоху СССР в конце 80-х годов. Тогда было заявлено, что юрисдикция суда будет признана частично по спорам, вытекающим из международных договоров, затрагивающих права человека. И эти два документа действительно затрагивают такие положения", — сказал Лабин, сообщают РИА Новости.

По его словам, спор в данном случае может вестись только по вопросу различного толкования этих конвенций.

"В данном случае, Международный суд не оперирует понятиями "вина", "обвинительная сторона", "оккупация" — эти вопросы просто не входят в компетенцию этого органа. В конвенциях нет положений, которые позволяют одному государству вдруг обвинять другое государство. В данном случае, речь не может идти о вооруженном конфликте в принципе, поскольку у Международного суда ООН нет компетенции давать соответствующие определения. Это прерогатива Совета безопасности", - подчеркнул эксперт.

"Как это было в случае с иском Грузии к России, суд заявил Тбилиси о необходимости предоставить конкретные доказательства, каким образом Россия не так толкует соответствующую конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Поэтому, я думаю, что и на этот раз процесс будет развиваться в таком же ракурсе, поскольку обвинения в каких-то тяжких преступлениях здесь абсолютно неуместны. Государства их никоим образом не могут совершить, поскольку в конвенции указано, что эти преступления совершаются конкретными физическими лицами", — добил Лабин.

В 2008 году Грузия подала иск против России, обвинив Москву в нарушении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2011 году, впрочем, суд постановил, что рассмотрение подобного заявления Тбилиси не входит в его компетенцию.

Что касается решения о временных мерах, которое должен принять суд, юрист не стал бы воспринимать любой вердикт как победу или поражение.

"Если внимательно посмотреть на просьбу о временных мерах, то эти пункты достаточно декларативные. Любой из нас подпишется под тем, что нужно соблюдать международное право и его не нарушать. Зачастую Международный суд безболезненно выносит такие положения, поскольку на период спора стороны действительно должны воздержаться от каких-либо нарушений. Но конкретных инструкций и предписаний Международный суд ООН, конечно, не может давать суверенным государствам. Поэтому я не вижу здесь большой опасности ни для одной из сторон. Конечно, принятие временных мер может послужить неким информационным поводом, который можно в медийном пространстве использовать, но значимых юридических последствий здесь не может возникнуть", — пояснил эксперт.

Говоря о том, сколько в целом может продлиться это судебное разбирательство, эксперт обозначил период "год-полтора".

"На мой взгляд, для Международного суда это достаточно несложный вопрос", - считает Лабин.

Среди временных мер, которые предлагает учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины". Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".