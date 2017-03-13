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    Обвинения в тяжких преступлениях неуместны в суде ООН – юрист

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    Украина против России: суд в Гааге (41)

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    Если внимательно посмотреть на просьбу о временных мерах, то эти пункты достаточно декларативные. Любой из нас подпишется под тем, что нужно соблюдать международное право, считает доктор юридических наук Дмитрий Лабин.
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Спор в Международном суде ООН по иску Украины к РФ можно вести только по вопросу различного толкования конвенций, обвинения государства в каких-либо тяжких преступлениях в этой инстанции неуместны, заявил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
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    Киев в январе подал иск против России в Международный суд ООН. Украина утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Слушания начались в понедельник, 6 марта, и завершились в четверг, 9 марта. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.

    "Россия частично признает юрисдикцию Международного суда ООН. Это решение было принято еще в эпоху СССР в конце 80-х годов. Тогда было  заявлено, что юрисдикция суда  будет признана частично по спорам, вытекающим из международных договоров, затрагивающих права человека. И эти два документа действительно затрагивают такие положения", — сказал Лабин, сообщают РИА Новости.

    По его словам, спор в данном случае может вестись только по вопросу различного толкования этих конвенций.

    "В данном случае, Международный суд не оперирует понятиями "вина", "обвинительная сторона", "оккупация" — эти вопросы просто не входят в компетенцию этого органа. В конвенциях нет положений, которые позволяют одному государству вдруг обвинять другое государство. В данном случае, речь не может идти о вооруженном конфликте в принципе, поскольку у Международного суда ООН нет компетенции давать соответствующие определения. Это прерогатива Совета безопасности", - подчеркнул эксперт.

    "Как это было в случае с иском Грузии к России, суд заявил Тбилиси о необходимости предоставить конкретные доказательства, каким образом Россия не так толкует соответствующую конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Поэтому, я думаю, что и на этот раз процесс будет развиваться в таком же ракурсе, поскольку обвинения в каких-то тяжких преступлениях здесь абсолютно неуместны. Государства их никоим образом не могут совершить, поскольку в конвенции указано, что эти преступления совершаются конкретными физическими лицами", — добил Лабин.

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    В 2008 году Грузия подала иск против России, обвинив Москву в нарушении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2011 году, впрочем, суд постановил, что рассмотрение подобного заявления Тбилиси не входит в его компетенцию.

    Что касается решения о временных мерах, которое должен принять суд, юрист не стал бы воспринимать любой вердикт как победу или поражение.

    "Если внимательно посмотреть на просьбу о временных мерах, то эти пункты достаточно декларативные. Любой из нас подпишется под тем, что нужно соблюдать международное право и его не нарушать. Зачастую Международный суд безболезненно выносит такие положения, поскольку на период спора стороны действительно должны воздержаться от каких-либо нарушений. Но конкретных инструкций и предписаний Международный суд ООН, конечно, не может давать суверенным государствам. Поэтому я не вижу здесь большой опасности ни для одной из сторон. Конечно, принятие временных мер может послужить неким информационным поводом, который можно в медийном пространстве использовать, но значимых юридических последствий здесь не может возникнуть", — пояснил эксперт.

    Говоря о том, сколько в целом может продлиться это судебное разбирательство, эксперт обозначил период "год-полтора".

    "На мой взгляд, для Международного суда это достаточно несложный вопрос", - считает Лабин.

    Среди временных мер, которые предлагает учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины". Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

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