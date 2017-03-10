Языковые квоты на ТВ сделают каналы лояльными к Порошенко - эксперт

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель (Верховная Рада – Ред.)", — заявил Порошенко во время церемонии вручения Шевченковской премии.

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Политический эксперт Алексей Якубин считает, что языковые инициативы главы государства обусловлены его электоральными интересами.

"В Шевченковсие дни президент решил снова разыграть языковую карту. Несколько недель назад мы уже слышали об инициативах принятия нового языкового закона, была попытка посмотреть, как отреагирует на него общество. Теперь Порошенко делает заявление, которое по его мнению должно вернуть ему часть пошатнувшейся лояльности праворадикальных избирателей", — отмечает политолог.

Кроме того, по мнению эксперта, инициатива введения квот на телевидении — очередная попытка власти усилить контроль за СМИ в Украине.

"Мы уже слышали о доктрине информационной безопасности, которую подписал президент. Она вроде как не имеет никаких юридических механизмов, но в то же время создает некоторые возможности с помощью того же Министерства информационной политики, оказывать влияние на СМИ. Под прикрытием украинского языка будут проводиться попытки формировать телевизионный контент — в первую очередь, новостной и политический. Новости на ТВ будут пытаться делать более лояльными к Администрации президента. Для телеканалов будут создаваться прецеденты нарушения языковых квот и под этим предлогом будет оказываться давление на СМИ", — подытожил Якубин.