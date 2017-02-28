Бондаренко: в Киеве упадок - никто не занимается контролем инженерных сооружений

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Вечером в понедельник 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль.По данным "Киевавтодора" на сегодня в столице 10 мостов "ограниченно годны для эксплуатации".

"Шулявский мост — это один из элементов инженерной инфраструктуры города. Когда-то в Киеве была так организована исполнительная власть, что у нее были целые подразделения, которые следили за инженерной ситуацией. Инженерное управление в городской администрации следило за состоянием лифтов, котельных, бойлеров, и некоторых других сооружений, которые аварийно могут влиять на город. К таким сооружениям можно отнести все мосты, мостовые переходы, подземные переходы, которые были контролироваться, и для этого была специальная служба. Было и другое управление — Специальное управление противооползневых работ. А для Киева это очень важно, поскольку в городе много сооружений, особенно новых, находятся в оползневых зонах, например вдоль Днепра на правом берегу, плавунов. Уничтожение структурных подразделений, которые контролировали городское хозяйство в части инженерных сооружений оставило в расхристанном состоянии мосты, мостовые переходы и другие сложные инженерные сооружения Киева. Раньше этим серьезно занимались, а затем махнули рукой. Единственно, что интересовало несколько поколений городских руководителей Киева, включая Александре Омельченко, Леонида Черновецкого. Попова и, не лично Виталия Кличко, а некоторых его заместителей — это только зарабатывание денег на городской инфраструктуре", — сказал депутат Киевского городского совета и глава Комиссии Киевского городского совета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Владимир Бондаренко в комментарии РИА Новости Украина.

Он обратил внимание, что на сегодня очень сомнительным с точки зрения инженерной стойкости является так называемый Петровский мост, по которому идет южный грузовой поток на железнодорожную станцию "Петровка".

"Это давний мост, еще дореволюционный. Кто знает, в каком он состоянии?", — задается вопросом Бондаренко.

Как отметил депутат Киевсовета, уже сейчас из-за нарушений строительных норм при сооружении "Метрограда" на площади Толстого, в подвалах домов, расположенных по нечетной стороне Крещатика, стоит вода.

"Это все — сложные инженерные вещи, а кто-то не воспринимает их всерьез, строя сверху многоэтажные здания, что может привести к ужасающим последствиям", — считает Бондаренко.

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По словам Бондаренко, в зоне аварийности находится лифтовой хозяйство Киева — более 70% лифтов нуждаются либо в замене, либо в капитальном ремонте, либо в текущем ремонте, но никто этим системно не занимается. То же касается и вопроса аварийности балконов.

"В Киеве некоторые балконы обваливались — это было и на Троещине, и на Оболони, и в центральной части города. И происходило это потому, что некоторые владельцы считают, что они могут делать что угодно. Это было недопустимо и не позволялось в определенное время, но сегодня руководители города смотрят на это сквозь пальцы", — констатировал Бондаренко.

Он подчеркнул, что на сегодня в Киеве в страшном аварийном состоянии находятся все подходы к транспортным артериям города, в частности к станциям метро.

"Речь о станции метро "Святошин" и о многих других — там внутри такая торговля, что пройти пассажирам просто невозможно, без генерального плана прямо на проезжей части построены рынки. Масса подземных переходов в столице тотально заливаются водой", — сказал Бондаренко.

Он обратил внимание, что в Киеве до сих пор функционируют некоторые объекты, которые являются хлороопасными и амиакоопасными.

"Аммиак может накрыть город и отравить его буквально за десять минут. Я уже не говорю о том, что для Киеве остается страшной угрозой такой объект, как Киевское море. Не дай Бог, произойдет теракт на дамбе Киевской ГЭС, и как языком слижет пол-Киева, даже больше. Нужно внимательно посмотреть на саму дамбу — в нормальном ли она состоянии, я думаю, что в не очень нормальном, поскольку там есть проблемы", — предупреждает Бондаренко.

По его словам, учитывая все инженерные проблемы, нельзя смотреть на Киев исключительно как на способ зарабатывания денег на МАФах, на торговых точках при входе в метро и на высотной застройке.