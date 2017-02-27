Кабмин отказывается выполнять социальную функцию - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Компании-операторы региональных газораспределительных сетей (облгазы) будут сами платить за эксплуатацию этих сетей. Минэнергоугля должно будет заключить соответствующие соглашения с облгазами до 10 марта.

При этом действующие соглашения облгазов с ведомством будут разорваны. Такое указание поступило от правительства. Планируется, что новые соглашения с облгазами о том, что они должны будут самостоятельно платить за использование газораспределительных сетей, вступят в силу с апреля.

Отразится ли это на ценах на газ для потребителей, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Сейчас облгазы не платят за использование газораспределительных сетей?

— Сейчас облгазы обязаны инвестировать часть прибыли в развитие газораспределительной системы. Соответственно, они не уплачивают арендную плату за использование газопроводов, они находятся в так называемой коммерческой эксплуатации. Это еще во время тоталитарной власти было принято решение правительством Азарова. И сети были переданы в такое коммерческое управление. Они должны были поддерживать в работоспособном состоянии и инвестировать в развитие во избежание всевозможных аварийных ситуаций. Сами облгазы были в этом заинтересованы, потому что в противном случае им грозили штрафы. Поэтому, как правило, это не вызывало никаких конфликтных ситуаций, никаких проблем между облгазами и "Нафтогазом", между облгазами и регуляторами.

Что же изменилось сейчас?

— А теперь будут обязывать платить арендную плату, которая в конечном итоге ляжет в тариф рано или поздно. То есть, естественно, могут пободаться, что называется, относительно размера тарифа, но в конечном итоге НАК не будет работать себе в убыток. В объем финансовых средств, который идет на облгаз, как сейчас в тарифе — порядка 7%, будет заложена в том числе арендная плата. Выглядеть это будет приблизительно таким образом, что в конечном итоге, скорее всего, приведет к росту тарифов, потому что надо понимать, что сейчас НАК всячески блокирует, но после принятия Кодекса газораспределительных систем тариф должен быть разделен. Помните, поднималась волна относительно абонплаты? Так вот, эта абонплата — это вещи, которые должны уплачиваться как за присоединение к мощности, как это происходит во всех европейских странах, где приняты правила третьего энергопакета. То есть у вас в платежке получается две цифры. Одна цифра — за использование сетей, условно говоря, или того, что называли абонентской платой или правильно присоединенной мощностью. И вторая часть платежки — это уже непосредственно плата за газ как за товар. То есть за тот объем, который вы потребили. Не исключено, что как раз эта часть, которая должна будет уплачиваться облгазам, будет увеличена ровно на размер той арендной платы, которую обяжут облгазы уплачивать государство.

Можно ли спрогнозировать, насколько поднимут цену на газ?

— Если мне не изменяет память, то рост был незначительный. На несколько процентов может увеличиться. Но на фоне уже действующих тарифов даже несколько процентов, естественно, это болезненно для любого домохозяйства.

Может быть такая ситуация, что с облгазов снимут необходимость поддерживать сети в рабочем состоянии?

— Такое тоже не исключено. Надо смотреть конкретно, какие будут нормативные акты приниматься, как будут распределяться обязанности в данном случае, на кого будет возложена обязанность по поддержке сетей. Либо на владельца в лице НАК "Нафтогаз" Украины, как представителя государства, либо на арендатора, который не только их использует, но и должен поддерживать в надлежащем состоянии.

Если появится определенная компания, будет обслуживать эту систему, и она будет принимать арендную плату с облгазов, то, возможно, цена на газ не вырастет?

— Не думаю. В любом случае, все нововведения, которые происходят на рынке, в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. То есть понятно, что одна курка-дурка гребет от себя, и поэтому никто нести потери не будет. То есть все это ляжет на плечи рядовых потребителей, к сожалению.

Кабмин принял постановление, согласно которому цены на газ будут пересматривать каждые полгода. Как можете прокомментировать это?

— Я исхожу из того, что не изменен принцип. То есть абсолютно все равно, как будет пересматриваться тариф: раз в квартал, раз в полгода, раз в год, раз в месяц. Мы привязаны к импортному паритету — к ценам на немецком хабе. Более того, в постановление вошли требования, которые были прописаны в меморандумах, проектах с МВФ, которые появлялись в прессе. Там прописано в том числе и повышение закупочной цены «Укргаздобычи». То есть в конечном итоге мы приходим к тому, что «Укргаздобыча» работает с 300% рентабельности, у НАК все хорошо, плохо только у нас с вами, как у потребителей. Даже в том случае, если тарифы не изменятся после вот этого пересмотра с 1 апреля, если тарифы останутся на том же уровне, они все равно завышены серьезно. И это мы можем увидеть просто количеству субсидий, за которыми обращается население. То есть логика была бы в том, если бы газ, который поставляется населению, привязывался к себестоимости внутреннего газа, а население потребляет большую часть газа внутренней добычи, плюс добавлялся небольшая часть газа импортной добычи, вернее, газа из импорта, и вот на этом паритете бы считалось. Тогда бы можно было сказать, что цена адекватна.

В данном случае мы говорим, что тарифы, которые установлены для населения, неадекватны, под эгидой мифического рынка, потому что закон второй год как принят, а в части поставок газа населению он не работает. Цены по-прежнему устанавливаются распоряжением Кабмина. То есть точно с таким же успехом Гройсман мог прописать новую формулу и сказать: а теперь мы считаем, исходя из стоимости газа внутренней добычи, не привязываясь к импортному паритету. Вот это была бы замечательная новость для украинского населения. А так, ожидать ничего хорошего, к сожалению, не приходится. Дешевле не станет точно.

Продавать газ по себестоимости добычи — 40 долларов, который можно продавать по 200, по-видимому, желающих пока нет?

— Естественно, а зарплаты по миллиону из чего платить? Вот отсюда и появляется такая маржа. Еще раз: цены для населения устанавливаются административно Кабмином. Никакого рыночного паритета. Потому что если бы это был рынок, о котором мы говорим на сегодняшний день, мы бы не привязывались ни к чему, то цена на газ для населения уже давно была бы 9,5 тысяч гривен. Поэтому давайте говорить о том, что мы имеем собственный ресурс, но государство отказывается выполнять свою социальную функцию по отношению к своим гражданам. Такое государство просто нам не нужно с точки зрения и теории государства и права, и вообще философии жизни.

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