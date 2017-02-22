Страны Европы утратили свою политическую идентичность - Мухин

РИА Новости Украина

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что европейские страны потеряли свою политическую идентичность, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Поведение европейских стран, которые сейчас смотрят, как поведут себя США, насколько Трампу удастся справиться с внутренней фрондой, как выстроятся эти отношения. Все это нас наводят на грустные мысли о том, что ЕС и европейские страны потеряли свою политическую идентичность", — сказал Мухин.

По словам эксперта, среди европейских участников конференции в Мюнхене прослеживалась некая растерянность, особенно после заявлений российского министра иностранных дел.

"…уверенность Сергея Лаврова очень сильно контрастировала с неуверенностью наших европейских коллег, которые очень часто, слишком часто, на наш взгляд, оглядывались на американцев и очень о том, что скажет Пенс, о чем он не скажет", — добавил Мухин, сообщают РИА Новости.

По его словам, подобное поведение наводит на мысль о том, "что европейцы ждали указаний, что весьма странно, потому что, на наш взгляд, наши западноевропейские партнеры вполне себе самодостаточны и могли бы формировать свою собственную политику".

Читайте также: Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла

"Я думаю, что разочарование, которое испытали многие в Европе и в России относительно итогов мюнхенской конференции, оно лишний раз показывает, что стороны, в частности, США в определенный период, а уж западноевропейские страны точно, просто не хотят брать на себя ответственность. В конце-концов (они) постараются переложить эту ответственность на Россию, возможно на США и таким образом стремиться к тому, что кто-то другой будет решать проблемы, которые разворачиваются на их территории, я имею в виду и нелегальных мигрантов, я имею в виду и сложные взаимоотношения с Турцией Евросоюза, я имею в виду и множество других проблем, которые на мюнхенской конференции озвучены были и рассматривались", — сказал Мухин.