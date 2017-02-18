Запрет соцсетей это не по-европейски — Никончук

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

"Одноклассники" и "ВКонтакте" могут запретить. Министерство внутренних дел считает эти социальные сети распространителями антиукраинского контента. Об этом накануне заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Также, по словам Шкиряка, к решению этой проблемы должно присоединиться и Министерство образования. По его мнению, учителя в школах должны рассказывать детям о вреде этих соцсетей.

Стоит ли заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте", и к чему это приведет, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политтехнолог Андрей Никончук.

Как вы считаете, это может стать эффективной мерой, по крайней мере, в борьбе с тем, о чем заявляют в МВД?

— Для начала я был бы не столь категоричным в этом вопросе, потому что как известно, запретный плод сладок. В свое время уже глушили "Радио Свобода" и "Голос Америки", к чему это привело, нам всем известно. Другой пример, это борьба с пьянством: тогда тоже вырубились все виноградники, но пить меньше не стали. Думаю, что создание альтернативы было бы более взвешенным шагом, а люди уже сами разберутся, что такое хорошо, а что такое плохо. Отсутствие подобных запретов как раз и является признаком общества, которому предоставляется выбор, и я бы хотел акцентировать ваше внимание на том, что надо разобраться, что такое этот контент, какой его объем в общем количестве этого объема является недопустимым, и вообще какими отличительными признаками он должен обладать.

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А что помешает создать подобные группы в Facebook?

— Абсолютно ничего не помешает. Мало того, сегодня соцсети — очень мощный инструмент для коммуникации между людьми. Насколько мы помним, когда в 2013 году начинались события на Майдане, немаловажным инструментом для мобилизации населения, которое вышло на Майдан, был как раз Facebook. Мы все об этом знаем. Если будут, допустим, запрещены "ВКонтакте" и "Одноклассники", ничего не помешает альтернативной деятельностью заниматься в Facebook, потому что соцсеть Facebook не является украинской, не создана Украиной и не модерируется она непосредственно администраторами. И вопрос лишь в том, кто как на это смотрит и кто как к этому будет относиться. Я считаю, что это путь в никуда.

Как тогда можно было бы регулировать тот контент, который размещается в "ВКонтакте" и "Одноклассниках"? Цензура может помочь?

— Мне кажется, это невозможно модерировать, потому что модерировать это могут исключительно администраторы этих соцсетей, но они находятся не в Украине. Соответственно, каким образом отделять мух от котлет, мне тоже не представляется возможным, как это сделать. Я думаю, здесь нужно создавать некую альтернативу, наполнять ее своим каким-то контентом, если он есть, продуцировать и развивать этот контент, делать его таким, чтобы он был в качестве хорошего продукта, который интересует людей.

А кто должен этим заниматься?

— Я далек от мысли, что этим должно заниматься государство, потому что государство и цензура — вещи несовместимые. Я очень плохо отношусь к цензуре, если бы она была, наверное, мы бы с вами сейчас и не разговаривали. Мало того, когда Марк Цукерберг создавал Facebook, эта соцсеть не являлась продуктом Госдепа США, по крайней мере, формально и внешне, как мы на это смотрим. И говорить об этом, что это разработки спецслужб… это домыслы и предположения, скажем так.

Администраторы Facebook работают более рьяно и усердно, и весь неугодный контент — антирелигиозный, по расовым признакам, порнографию и т.д. — они вполне могут подчищать и блокировать. В то же время в "ВКонтакте" есть и порнография, и группы, которые доводят до самоубийства детей, нелегальная пиратская музыка… А вы говорите, что модерация ни к чему не приведет.

— Модерация приведет и приведет к очень хорошим результатам. Вопрос лишь в том, что Facebook эволюционирует немного быстрее. И другие соцсети, о которых вы говорите, было бы правильно, чтобы они эволюционировали тоже в том же направлении, и недопустимые вещи — как детская порнография, сцены жестокости, которые сейчас захлестнули нашу страну, — чтобы этого не было. Но это должно происходить эволюционным путем, потому что деволюционный путь или революционный путь в этих моментах будет наоборот только подогревать негатив.

Можно как-то со стороны государства Украина обязать "ВКонтакте" и "Одноклассники", как минимум, открыть офис, чтобы модерировали украинские администраторы, а не российские, и таким образом контролировать контент?

— Я думаю, это единственный путь. Мало того, это нужно делать, об этом нужно разговаривать, об этом нужно консультироваться, я не большой специалист именно в технических параметрах, насколько возможно отсекать какие-то отдельные вещи от общего потока информационного, который продвигается в соцсетях, но то, о чем вы говорите, это здравая мысль, и я думаю, нужно идти в именно этом направлении.

Как бы вы оценили состояние информационной защиты Украины? Как бы вы оценили работу Мининформполитики?

— Оценивать работу Мининформполитики, как и правительства в целом, может только население страны, путем избрания той или иной политической силы, которая формирует это правительство. Соответственно, оценивать деятельность тех или иных персоналий, которые работают в тех или иных органах государственной власти, мы можем только с точки зрения критической оценки результатов их деятельности. Возвращаясь к самому первому вашему вопросу, хочу сказать следующее: что на сегодняшний день я не могу сказать, что страна находится в каком-то режиме информационной защиты. Потому что мы настолько глобализированы, мир настолько глобализирован и вовлечен во всемирную информационную сеть, что превращаться в одну из стран, в которых запрещают Facebook, YouTube, Twitter, какие-то другие соцсети, и в то же время быть первой страной в Европе, в которой это запретят… мало хотелось бы.

Слушатели радиостанции Голос Столицы ответили на вопрос: "Нужно ли запрещать "ВКонтакте" и "Одноклассники"?

Віталій, Київ: Я також двома руками за те, щоб заблокувати Зоряна і Шкіряка, це було б набагато краще для нас. "ВКонтакте" я удалився років півтора тому, в "Одноклассники" заходжу тільки в якусь іграшку пограти. Також ніхто з моїх знайомих, близьких не користується ні "Вконтактами", ні "Однокласниками". Чисто Facebook.

Петр, Киев: Отключили же российские телеканалы? Поэтому вполне логично, что могут отключить и "Одноклассники", и "ВКонтакте".

Вячеслав: Позиция — держать, не пущать, запрещать — она демонстрирует, что мы во-первых меншоварті и не в состоянии проявить сознательность элементарную. Во-вторых, она демонстрирует полную несостоятельность власти, которая больше ни на что не годится. Хочу напомнить нынешней власти и лично Кириленко и таким как он, которые все любят запрещать, ни на что другое не способен. В 41-ом году, когда началась война, всех киевлян обязали сдать радиоприемники, чтобы они не слушали вражеские голоса. Давайте идти по этому пути, по пути Китая, который запрещает определенные сайты и вообще доступ к Интернету. Посмешищем станем на весь мир, на нас и так тыкают пальцем как на коррупционное болото, будут еще тыкать как на болото, где не уважают свободу слова и высказывания.

Владимир, Киев: В отличие от телевидения, которое с односторонней связью несло нам пропаганду, соцсети — это двусторонняя связь. И правда — на нашей стороне. Поэтому как раз нужно использовать этот инструмент для того, чтобы выигрывать информационную войну, а не наоборот. Поэтому Мордор полный — эти "Одноклассники", это ужас, это мрак, но площадку нужно использовать, чтобы нашу позицию туда доносить.

Напомним, что о том, почему Украина попала в топ-списки "пиратских" стран, сколько получают спецагенты по борьбе с преступностью в интернете и кому выгодно торговать гостайнами, в эфире "ГС" рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель агентства по управлению онлайн-репутацией SERM Григорий Маленко рассказал как в интернете обеливают репутацию.