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    Воля: для борьбы с ИГИЛ в Сирию отправят американский спецназ

    Тема:

    Освобождение Сирии (72)

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    Эксперт-международник Владимир Воля в эфире "ГС" подчеркнул, что американские военные советники уже делают США участником военных действий в Сирии.
    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Телеканал CNN распространил информацию о том, что якобы Пентагон готов начать сухопутную военную операцию в Сирии. Об этом телеканалу сообщили источники в правительстве США.

    Возникает вопрос, смогут ли решиться Штаты на введение сухопутных войск на территорию Сирии после того, как очень больно обожглись на территории Ирака и Афганистана.

    Сейчас на территории Сирии есть все же некоторое количество американских военных — так называемая западная коалиция, которая отрабатывает цели, проводит бомбардировки на территории Сирии против войск ИГИЛ и иногда против войск Башара Асада. Однако, эта коалиция базируется не в самой Сирии, а на территории стран неподалеку.

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    Какова вероятность введения сухопутного военного контингента США на территорию Сирии, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт-международник Владимир Воля.

    Пойдет ли Вашингтон на введение сухопутного военного контингента, учитывая опыт Ирака и Афганистана?

    — Я думаю, что вероятность такого сценария возрастает. Если вспомним то, что говорил Барак Обама, то он говорил, что американцы не должны участвовать в наземной операции, не вводить большие силы сухопутные США на территорию Сирии, для того, чтобы избежать толкования войны против ИГИЛ, как войны мусульман против не мусульман.

    А сейчас, в общем-то, достигнут определенный критический перелом в войне против ИГИЛ, через 2 месяца может закончится операция против ИГИЛ на территории Северного Ирака. И на территории Сирии остаются Пальмира, на которую наступают правительственные войска сирийские при поддержке России. И вот с севера наступают турецкие войска и сирийская оппозиция.

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    Так вот, США могут включиться на данном этапе в эту операцию, послав туда какие-то немалые вооруженные сухопутные силы. Что касается присутствия военных американских советников, то они там уже присутствуют, и это можно считать участием, официальным участием США в военных действиях на территории Сирии.

    Необходимо решение Конгресса для того, чтобы американские войска отправились в Сирию?

    — Пока что нет смысла получать такое разрешение, потому что, если туда и будут отправлены американские какие-то подразделения, то это не та полномасштабная военная операция, которая была в Афганистане или в Ираке. То есть туда могут отправить подразделения спецназа, которые будут прямо участвовать в боях против ИГИЛ как подразделения США.

    Но говорить о том, что слишком большие сухопутные силы США отправят, я думаю, это преждевременно. То есть будет какой-то вариант, оптимальный вариант, который не потребует согласия Конгресса.

    Ранее политолог Антон Финько в эфире "ГС" прокомментировал версии гибели брата главы КНДР и подчеркнул, что о насильственной смерти Ким Чен Нама пока рано говорить.

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