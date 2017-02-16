Карасев: назначение Блэка в Burisma Group - "не рядовое"

РИА Новости Украина

Экс-руководитель Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк войдет в Совет директоров Burisma Group, сообщает пресс-служба компании. Он будет курировать вопросы безопасности и стратегического развития Burisma.

Комментируя назначение, президент Burisma Group Николай Злочевский заявил, что "уникальный опыт и знания Кофера Блэка помогут компании достичь целей по стратегическому развитию и анализу рисков".

"Burisma Group является самой быстрорастущей газодобывающей компанией Евразии, и я очень рад возможности работать непосредственно с руководством Группы. Совместно мы сможем эффективно оценивать новые возможности, анализировать финансовые, политические и информационные риски, а также разрабатывать стратегии для преодоления рисков и достижения целей Группы", — отметил, в свою очередь, Кофер Блэк.

Это назначение на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Назначение Джозефа Кофера Блэка — это не рядовое назначение для украинского бизнеса. Республиканец. Близкий к Дональду Трампу. Кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления США.

Экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ, посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом, руководитель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater (сейчас — Academi)…

Советник Митта Ромни на выборах президента США-2011. Прекрасный оратор и переговорщик. Теперь он один из директоров крупнейшей частной газодобывающей компании Burisma Group. Не означает ли это, что американцы таким образом строят свой новый мост в Украину — через частный газовый бизнес. Раньше эти вопросы курировал Байден, теперь на смену ему пришел Кофер Блэк.

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Это сигнал для всех.

Прекрасная платформа для взаимоотношений с новой администрацией США.

Новый уровень для частного бизнеса и страны. Вчиться!", — написал Карасев.