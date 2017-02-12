Экспертные итоги недели: все только начинается

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Представители фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отставке Владимира Гройсмана. Для этого будет задействован следующий механизм: предлагается отменить само постановление о назначении Гройсмана премьером.

Тем временем правительство назначило на пост главы Нацполиции начальника департамента уголовного розыска НПУ Сергея Князева. Его кандидатуру предварительно одобрил и глава МВД Арсен Аваков. Новый глава полиции заявил, что планируется непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ.

Также Аваков на брифинге по результатам расследования гибели Павла Шеремета отметил, что есть четыре версии убийства журналиста. Но пока у следствия нет никого в статусе подозреваемого.

Эти и другие ключевые события недели в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировали директор Украинского политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков и юрист Евгений Лосовский.

О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТСТАВКЕ ГРОЙСМАНА

Зачем был внесен проект постановления об увольнении Гройсмана?

Разумков: Ситуация странная. Тимошенко, как руководитель и партии, и фракции, прекрасно понимает все нормы и законы, и правила игры — как в ВР, так и в Кабмине. И это игра на публику, на электоральное повышение, но не более того. Мы понимаем, что с точки зрения законов у него есть определенный иммунитет, это раз. Два: если бы речь шла об отставке, то как отменить то постановление, которым его назначили? С таким же успехом можно отменить то постановление, когда назначали Тимошенко премьером.

А если удастся отменить постановление о его назначении?

Лосовский: Есть так называемые сроки исковой давности, есть сроки, которые необходимы для обжалования того или иного постановления. Я с трудом представляю, каким образом и какой срок был необходим для того, чтобы отменить постановление про назначение Гройсмана премьером.

Разумков: Если мы начнем развивать эту тему, то мы можем остановиться не только на ВР, но и пойти в ЦВК — тем более, что оно действительно сегодня нелегитимно, и можем отменить все остальные решения, вплоть до признания выборов президента и парламента. Но тогда мы докатимся уже до полного хаоса.

В чем тогда смысл подачи такого документа?

Разумков: Если мы зададим вопрос нашим слушателям, то большая их часть ответит, что они недовольны результатами работы и Кабмина, и ВР, и президента. И есть очень большое количество людей, которые не видят, какую политическую силу в будущем они будут поддерживать. Вот за эти умы и сердца сегодня и будет пытаться бороться "Батькивщина", такими действиями — да, они носят популистский характер — они смогут добавить себе баллы. В "Батькивщине" в последнее время тоже происходит какая-то своя жизнь у разных ветвей, у разных групп. То они заявляли, что Тимошенко едет на инаугурацию Трампа, то не едет, потом она сама говорила, что не поедет, потом появилась на встрече в отдельном кабинете с президентом США. Поэтому много вещей, которые друг другу противоречат, но это не значит, что этого нет.

О НОВОМ ГЛАВЕ НАЦПОЛИЦИИ И ДЕЛЕ ШЕРЕМЕТА

Как вы прокомментируете назначение нового главы Нацполиции?

Лосовский: У него более 25 лет стажа работы в правоохранительных органах. Достаточно быстро случилось, достаточно оперативно многие снялись с конкурса, без каких-либо обжалований, заявлений данный факт случился. Говорит это о следующем: министерство в лице министра проработали активно данную ситуацию, подготовили общественность, подготовили кандидатуру, которая никоим образом, никакими действиями, ни в каких резонансных вопросах на сегодняшний момент, что имеется в открытых источниках, не была проявлена. Многие люди, которых я знаю, с ним работали. О нем говорят ни хорошо, ни плохо. Вы помните ключевой его ответ по Княжичам? Он достаточно коротко ответил, что все, что необходимо было быть сделано по Княжичам — сделано. Все остальное — работа ГПУ. Таким образом, будем реалистами, с точки зрения политической составляющей он, еще фактически не начав свою работу в статусе главы Нацполиции, очень дипломатично поставил точку. И уже новый глава Нацполиции вступил в должность с чистого листа, потому что самый резонансный вопрос его уже не касается.

Его можно назвать человеком Авакова?

Разумков: Хотелось бы верить, что это человек министерства, который будет отстаивать интересы граждан Украины и государства, хоть это и высокопарно звучит, действительно будет осуществлять реформы, как он это обещал во время своего назначения. Если бы у него не было профессионально-доверительных отношений с министром, я думаю, ему бы не предоставили возможность послужить в тех регионах. Вся команда Авакова достаточно позитивно оценила это назначение, министру подали на выбор тех людей, которые были ему удобны, и он подал на согласование Кабмину того человека, которого он посчитал нужным. С учетом того, что мы можем наблюдать сегодня накал страстей в определенной степени между БПП и "Народным фронтом", я не склонен верить, что Аваков подал бы на должность главы Нацполиции человека, который бы полностью был подконтролен АП. Поэтому думаю, что как раз позиция Авакова с этим назначением усилится.

Почему нет развития в деле об убийстве Павла Шеремета?

Лосовский: Возможно, следственная группа идет очень хорошо и абсолютно придерживается всех планов проведения мероприятий, то есть все конфиденциально, совершенно секретно. Это позитивный сигнал, что по делу Шеремета, как мы с вами заметили, никаких заявлений, кроме отдельных высказываний, больше не было. Это говорит о том, что руководитель следственной группы обладает авторитетом, его ничто не может заставить в данном случае включится в политическую составляющую, и человек не имеет никаких амбиций, кроме работы в правоохранительных органах. Это я о позитивном. О грустном: слушатели, исходя из практики расследования наших резонансных убийств, начиная от Гонгадзе и после этого покойным министром внутренних дел, соответственно, не надеются на это.

Так же, как и Княжичи, убийство Шеремета, тут уже нет сомнения, заказное, потому что случайно машина взорваться не могла. Это я намекаю на Княжичи, где в данном случае не определено лицо, которое осталось в живых и могло совершить данное преступление. На сегодняшний момент есть утверждения нового начальника украинской полиции, исходя из его перспектив назначения, в течении месяца он должен обозначить плановые сроки расследования тех дел, о которых мы только что говорили.

Аваков заявил, что в деле Шеремета никому не вручено подозрение.

Лосовский: Это весьма мудро. Нельзя на определенном этапе, даже при определении круга подозреваемых и наличии базы доказательной, вручить лицу, которое участвовало в данной операции, потому что другие лица об этом знать не должны. Мы знали из открытых источников, что Украина попросила помощи у сотрудников ФБР США, поэтому в данной группе в данном случае я могу предположить, что там присутствуют и данные представители, которые, мы понимаем, знают, что такое тайна следствия. Вопрос данного взрыва — это однозначно группа лиц. Поэтому, если судить очень оптимистично по работе в лучших традициях правильных следственных групп, данная ситуация должна быть приведена одному факту: что их нет на территории, которая подследственна нашим органам. Но это значит признаться в следующем: или признаться, что всех, кого мы подозреваем, нет возможности задержать, признаться в другом: что тот, кто участвовал, не в этом мире, но тогда и предоставить доказательства, потому что все прекрасно понимают, что суд будет изучаться не только общественностью Украины, а и европейской, и мы не можем так расследовать такие резонансные убийства после того, как мы сейчас расследовали Майдан.

Результат может быть только один. Это руководитель следственной группы, процессуальный руководитель, прокурор однозначно, когда будет докладывать украинскому обществу, будет брать на себя ответственность по результатам данного следствия, потому что все, что связано с убийствами — это не экономические преступления, к ним вернуться невозможно. Это будет дверь, которая закроется навсегда. Вопрос в том, открыта ли еще эта дверь и ждем ли мы каких-то результатов. К сожалению, количество следователей, квалифицированных по высшей степени, способных работать по такого рода заказным преступлениям катастрофически малое. Поэтому мы технически не можем расследовать большое количество таких серьезных преступлений.

Разумков: Сегодня просто колоссальная нехватка кадров, в том числе из-за незавершенной реформы. То есть мы часть людей убрали, а новых не научили. Тем более, за день это не делается, а научить хорошего специалиста — не меньше пяти-семи лет на это уходит. Мы можем говорить о многих резонансных делах, начиная с дела Майдана, Шеремета. Нам обещают, что будет раскрыто завтра, послезавтра, через неделю, еще чуть-чуть, но, как показывает практика, чем больше уходит времени, тем тяжелее найти реальных виновников.

ОБ АКЦИИ ГОНЧАРЕНКО

Зачем Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены?

Разумков: Это тайна, покрытая мраком. Я думаю, этой информацией владеет только один человек — это Гончаренко. Я выскажу свое мнение, что это не только акт вандализма, это редкостная глупость и, я думаю, что это недостойно не только нардепа, гражданина Украины, за такие вещи в свое время, как говорили в Одессе, лицо били и, наверное, это было бы адекватным ответом на поведение Гончаренко.

К сожалению, для Гончаренко глобальных последствий этот инцидент иметь не будет. Потому что по-хорошему его должны были сразу объявить персоной нон-грата, и тогда все равно было бы, является он членом ПАСЕ, есть у него дипломатический паспорт или нет. И это была бы адекватная и правильная позиция Германии, на мой взгляд.

Почему первые лица государства не отреагировали жестко на этот инцидент?

Разумков: Реакция должна была быть намного более жесткой. По поводу фракции логичным было бы, на мой взгляд, исключение, но на это фракция БПП не пойдет по одной простой причине: им и так людей не хватает. У них сегодня в коалиции 223 человека, а должно быть 226, а так еще Гончаренко убери, вообще будет 222. Хоть число и красивое, но нерабочее. Объективно — стоило его убирать с должности замглавы фракции. Я думаю, что выступление президента должно было быть более жестким, точно так же, как выступление министра иностранных дел. Потому что если мы такие вещи будем спускать на тормозах, то у нас будут появляться еще "гончаренки", которые будут позволять себе что-либо похожее. А я думаю, что это недопустимо и со стороны любого гражданина, тем более, со стороны народного депутата, и тем более со стороны депутата ПАСЕ.

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧАХ ПРЕЗИДЕНТА И ГЛАВЫ МИД

Павел Климкин едет на встречу "нормандской четверки" на полях саммита G-20. Россия подтвердила свое участие. Чего ждать от этой встречи?

Разумков: Минские договоренности — это, по большому счету, дорожная карта, и переход к следующему пункту подразумевает выполнение предыдущего. У нас, к сожалению, не выполнен еще первый пункт Минских договоренностей — полное прекращение огня на линии соприкосновения и отвод войск. Мне хотелось бы, чтобы конфликт на Донбассе закончился уже завтра. Но все прекрасно понимаем, что этого не произойдет, и говорить, что мы можем пойти по логике немцев и провести там выборы — скажем так, это не выборы. Это будет назначение нужных людей на нужные должности, которые теоретически должны быть избираемы.

Состоится ли визит Порошенко на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Там будет Меркель, вице-президент США Пенс. Возможна встреча с ними?

Разумков: Сегодня на 100% сказать, будет ли эта встреча, мы не сможем, но теоретически с Меркель встреча должна быть, а если соответствует действительности информация о том, что планируется визит в ближайшем будущем Порошенко в США, я не исключаю встречу с Пенсом.

Наши визиты в Европу, к сожалению, каждый раз носят формат информационного шума. Мы не возвращаемся с серьезными достижениями. У нас что минские встречи, что "нормандские форматы", что в Брюсселе — нам обещают, мы возвращаемся с обещанием как с достижением, а реальные перемены, к сожалению, не происходят.

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Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире ГС заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире ГС эксперт Сергей Пархоменко.