Только прессование мусора решит проблемы Львова – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Жители четырех районов Львова угрожали перекрыть улицы, протестуя против мусора в своем городе. Люди возмущены и объявили акцию протеста против решения, которое предусматривает строительство пяти площадок для прессования и брикетирования мусора в городе.

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Как сообщалось ранее, Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за невывезенного мусора, когда температура повысится. Чтобы началась реакция, достаточно температуры 8 градусов выше нуля.

Как власти Львова допустили подобное развитие ситуации, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил руководитель национального проекта "Чистый город" Иван Олексиевец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи мала міська влада Львова важелі, щоб не довести до такого?

— На сьогоднішній день кожен львів’янин платить за поводження з відходами в середньому 11 гривень. Із цієї суми півтори гривні йде тільки на перероблення і захоронення відходів. Решта – півтори гривні йдуть податки екологічні, і вісім гривень забирають ті, хто займаються збиранням і вивезенням відходів. От уявіть собі, чи можна за такі гроші було щось зробити? Це перше. Друге, на законодавчому рівні не врегульовано питання захоронення і перероблення відходів. Починаючи з 2012 року, ця функція була забрана в органів місцевого самоврядування. Лише в кінці минулого року президент віддав цю функцію національній комісії, яка регулює ринок енергетики і комунальних послуг.

Це діє по всій Україні, чому у Львові сталась така критична ситуація?

— Це надзвичайна ситуація склалась. Але аналогічна ситуація в інших містах, вона може вибухати і в інших містах. У Львові ситуація склалась така, що закрили сміттєзвалище. Навколо міста Львова немає інших сміттєзвалищ, куди можна було б вивезти сміття. Львівська область у нас одна з найбільш густонаселених областей. Також до 30% сміття, яке потрапляло на Львівське сміттєзвалище, це було сміття з оточуючих населених пунктів, розташованих у радіусі 20-50 кілометрів, які звозили туди оператори, які займаються перевезенням відходів.

сьогоднішній день це не тільки проблема Львова, це проблема Жовкви, це проблема населених пунктів, які розташовані навколо міста Львова, тому що їм також немає куди вивозити сміття. Мандрує по Україні не тільки львівське, а й їхнє сміття, на полігони, які знаходяться поряд зі Львовом. Наприклад, поряд знаходиться Золочів, де є невеличкий полігон, є своя сміттєсортувальна лінія і т.д. Але львівське сміття він не може прийняти, його не можуть прийняти будь-які полігони, які знаходяться біля Львова.

Доцільні плани зведення п’яти майданчиків для пресування та брикетування сміття у місті?

— Я був одним із ініціаторів, який висловив думку, що пресування – це один із оптимальних варіантів, яким можна вирішити проблему у Львові на півтора–два роки, на той період, поки відбудеться проектування і будівництво нового комплексу. І ми пропонували, що ту гору, яка обвалилась, підперти саме тюками зі сміттям. Проектанти говорили, що можна піском. Але уявіть собі: гора 50 метрів, гора його не втримає ніколи, а тюки – ми розробили спеціальну систему піраміди, половина пірамід, яка б підпирала цю стіну і вона була б нормальна. Це оптимальне рішення, тому що сміття пресується зусиллям. На сьогоднішній день воно має десь в одному кубічному метрі 150 кілограм, а так би воно мало тону, тобто в шість-сім разів воно б зменшилось. Це перше. Друге: у цього б сміття вже б не було фільтрату, нічого б не витікало.

Ранее спецкор Голоса Столицы во Львове Ульяна Гаврилюк сообщила, что львовские власти даже не обращались за помощью в вывозе мусора к руководителям других населенных пунктов.