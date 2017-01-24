В Раде не найдут голосов за закон о госязыке - Решмедилова

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Законопроект "О государственном языке" депутаты разных фракций предлагают внедрить вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Нардепы считают, что он противоречит Конституции Украины.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона народные депутаты предлагают штрафовать.

Если речь идет о работе официальных органов и бюджетных организаций, то для них предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 гривен), за нарушения в сфере образования, науки и культуры штраф от 200 до 300 минимумов (3400-5100 гривен), а для СМИ штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 гривен). Предусмотрена также и уголовная ответственность за попытки "внедрения в Украине официального многоязычия".

К чему может привести принятие этого законопроекта, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политолог Александра Решмедилова.

Почему депутаты внезапно вспомнили о языковом факторе?

— Дело в том, что нужно как-то отвлекать общественность от непродуктивной деятельности самого парламента. Такие обострения разговоров о языке всегда происходят в самые критические, кризисные моменты для украинского государства. Потому что под темой языка пытаются сместить интерес с более актуальных тем, тарифов, социалки и просто выживания в стране. Это классический прием.

Найдутся ли голоса под этот законопроект?

— Пока это инициатива. И тут без помощи и без содействия дополнительных депутатов, той же "Самопомичи" или внефракционных депутатов, или "Воли народа" и "Видродження" не обойтись. Очень часто спасает помощь, допустим, от "Оппозиционного Блока" или еще каких-то оппозиционных фракций. Но я убеждена, что за такую инициативу "Оппозиционный Блок" и представители Юрия Бойко однозначно голосовать не будут по понятным причинам. Потому что не совпадает их видение. А найдутся ли голоса среди просто сил коалиции, однозначно утверждать не приходится. Думаю, что нет. Потому что они даже самые не скандальные инициативы проводят с трудом, не говоря о тех, которые могут разъединять общество.

Какая реакция в обществе на возможное принятие этого документа?

— Не так давно достаточно громкой была инициатива о введении виз с РФ. Но мы помним, чем закончилось. То есть поговорили, пошумели, внимание отвлекли и порешили на том. Сейчас найти голоса в ВР почти невозможно. Поэтому, в принципе, сократили сейчас и пленарные недели, и вообще мы видим же, что не успели выйти с каникул — и опять ушли. Думаю, что большинство людей эту инициативу пока даже не заметит и в обсуждении принимать участие не будет, так как заняты просто проблемами выживания. А те, кто будут сейчас максимально это обсуждать, это представители журналистской среды, телевизионной, кинематограф, поскольку много нововведений как раз для представителей культуры, они возмущены. Потому что они несут не только сложности непосредственно реализации этого закона, но и финансовые издержки во многих вопросах.

Градус в этом вопросе поднят искусственно, потому что так сложилось исторически, что в Украине есть представители и носители разных языков, начиная от национальных меньшинств, которые имели всегда право на школы, какие-то самоуправления, культурные мероприятия на своих языках. Касательно русского языка и притеснений по языковому признаку, этого у нормальных адекватных людей никогда не было и не будет. Все остальное — разжигание споров на почве языка, которые, конечно, при сложившихся обстоятельствах взаимоотношений с РФ могут вызывать у определенных групп более резкие выражения, назовем это так. Но на этой почве сталкивать разные группы в государстве просто бессмысленно. И без того хватает проблем, чтобы из внешних факторов переносить конфликтность на внутренние.

Будет ли данная инициатива рассмотрена в ближайшее время?

— Коалиционные законопроекты в прошлом году голосовались приблизительно на 30% всего. Законопроекты, инициированные Кабмином, голосовались на 40%. Более или менее голосуются неплохо инициативы только президента, порядка 50%. Остальное все уходит просто в утиль или лежит стопками, ждет своего часа. Насчет того, что эта инициатива будет рассмотрена одной из первых, это не так. У нас достаточно важно сейчас проголосовать для транша МВФ часть пакетов, другие законопроекты, которые ждут своего часа. Я не думаю, что этот законопроект будет как раз топовой новостью сейчас. Да, возможно обсуждение, да, за счет резонанса в обществе могут быть послабления. Часть экспертной среды или журналистской может сознательно перейти на украинский язык. Если там будут принципиальные позиции, которые будут вызывать массовый гнев, назовем это так, достаточно посмотреть обсуждение в социальных сетях, как реагируют уже на эту инициативу. Там достаточно недовольных и достаточно обостряющихся авних конфликтов межличностных, которые могут портить этот законопроект еще в зародыше.

Не придется ли менять положения Конституции, чтобы принять данный законопроект? РИА Новости Украина Евгений Котенко Язык мой – враг твой. Соцсети о законопроекте по госязыку

— Для того, чтобы понять, противоречит или не противоречит он Конституции, должно быть заключение КСУ. То есть они дают как раз свои заключения, и будет тогда видно. Конституцию столько раз уже насиловали, что еще один раз уже никто и не заметит. В большинстве своем, конечно же, я думаю, что в ближайшем обозримом будущем так складываются обстоятельства внутриполитические, что Конституцию, возможно, нужно будет пересматривать для того, чтобы заключать тот общественный договор, который будет вызывать доверие у общественности. Действующая Конституция по многим причинам, потому что ее часто пересматривают, дополняют и перекраивают на свое рассмотрение почти все, кому не лень, из-за этого теряет доверие общества. А Конституция должна быть главным законом, непоколебимым, и вызывать уважение. Вот по этому принципу возможны пересмотры.

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Ранее народные депутаты Андрей Тетерук и Андрей Ильенко в эфире "ГС" прокомментировали, почему пришло время урегулировать языковой вопрос в Украине, и не приведет ли это к обострению ситуации.

Напомним в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра заявил, что в связи с введением квот на украинский язык будет сопротивление со стороны СМИ.