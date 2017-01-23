Очередное убийство в Киеве. Найти убийцу будет сложно – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Детали сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик:

"Столична поліція розслідує вбивство адвоката, яке сталося у Дніпровському районі столиці. Близько півночі ми отримали повідомлення від перехожих, які помітили на вулиці Микільсько-Слобідська чоловіка із вогнепальним пораненням голови. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція, експерти криміналісти і кінологи зі службовими собаками. Також лікарі, які доставили чоловіка в лікарню, і де він від отриманого поранення помер. Уже на місці події з’ясувалося попередньо, що зловмисник підійшов до потерпілого ззаду і вистрілив йому в голову.

На цей час проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи для того, аби встановити особу зловмисника, на місці події вилучена стріляна гільза калібру 7.65. Її відправили для проведення експертизи для того, аби встановити, з якої саме зброї стріляли. Особа потерпілого також встановлена – це 46-річний киянин, який працював адвокатом. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 115 КК України – це умисне вбивство. Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, серед яких особисте життя, професійна діяльність потерпілого або ж вбивство з метою пограбування".

Насколько часто на адвокатов в Украине совершают нападения, прокомментировал адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна пов’язувати убивство адвоката із його професійною діяльністю?

— На мою думку, це має бути однією з основних версій цього вбивства. Характер вбивства, скажімо так, його професійність та цинізм виконання свідчить про те, що замовлення, яке виконано достатньо професійним кілером. І, на мою думку, саме професійна діяльність адвокатська має бути основною версією в цьому випадку.

Що робиться державою для захисту адвокатів?

— На жаль, останні роки вбивства адвокатів – це вже, мабуть, третій підтверджений випадок вбивства за останні буквально три роки. Крім цього, десятки випадків нападів на адвокатів, пошкодження їхнього майна, обливання зеленкою, підпали автомобілів – це вже стає певною системою, яка свідчить про негативну ситуацію саме в системі правосуддя. Я вже практикую більше 15 років, але ніколи цього не було в попередні роки, тобто це свідчить про те, що держава здійснює бездіяльність в питаннях захисту адвоката, і треба терміново звернути на це увагу на ці випадки.

Що для адвокатської спільноти означає факт розстрілу колеги, і наскільки це суттєвий тиск на представників професії?

— Останні роки ми постійно відчуваємо тиски. Перш за все, це коли держава, керівні представники правоохоронних органів постійно асоціюють адвоката з його клієнтом, чим створюють і підтримують хибну думку про негативну роль в судовому процесі. Але я хочу сказати, що захист є обов’язковою умовою в кримінальному процесі, і це забезпечує систему, коли невинна особа має відчувати себе захищеною перед законом. І останні випадки вбивств адвокатів, цинічних вбивств, роблять нашу професію дуже-дуже небезпечною. І я знаю, що в адвокатських кругах це викликає дуже-дуже великі побоювання підчас того, коли ми реально здійснюємо свою роботу. І при чому це не важливо кого ти захищаєш, чи ти захищаєш якогось відомого політика чи колишнього політика, чи ти захищаєш посадову особу, чи звичайного громадянина. Перше вбивство, яке сталося роки три назад, було буквально на побутовому грунті. Адвокат представляв інтереси щодо розділення майна при розлученні, і саме це стало підставою, його професійна робота, цей випадок стався в Київській області.

Вночі ця надзвичайна пригода сталася в Києві. Ви знаєте кого саме було вбито?

— Так, ім’я та прізвище цього адвоката вже відомо, я не скажу, що це був дуже відомий адвокат в наших професійних колах, я не знаю, чим займався наш колега. Національна асоціація адвокатів України вже звернулась до правоохоронних органів з цього приводу, я знаю, що збирається відповідна інформація і, мабуть, десь вже в понеділок буде дана оцінка зі сторони наших органів адвокатського самоврядування. Але я не можу сказати, що цей адвокат такий був дуже відомий, але, повторююсь, немає значення в якій справі ти працюєш, ризик є в кожній справі, навіть, в звичайній побутовій справі.

В Нацполіції повідомляють, що жертву знайшли перехожі, але на оприлюдненому оперативному відео видно, що слідчі роботи проводять в якомусь занедбаному підвальному приміщенні. Як тлумачити сказане та побачене?

— Я звернув увагу на невідповідність фото і прес-релізу, оскільки в прес-релізі казали, що на вулиці, коли він ішов, ззаду підійшов і зробив постріл вбивця, а чомусь на фото видно якісь приміщення, дійсно якийсь захаращений підвал. Мені здається, можливо, це помилка прес-служби поліції, яка підтягнула не ту фотографію до цього прес-релізу.

З юридичної точки зору, маючи тільки факт убивства, чи можна розраховувати, що розслідування завершиться арештом винного?

— Скажу так, що органи поліції є, питання професіоналізму в правоохоронній системі – це величезна проблема на сьогоднішній день в поліції, і в прокуратурі, і в судах, але разом з тим досвід розкриття вбивств, який є в поліції, він свідчить про те, що велика частина вбивств розкривається, але в цьому конкретному випадку, враховуючи такий професіоналізм виконання, я вважаю, що це буде складна задача знайти вбивцю.

Як зазвичай адвокатам погрожують чи тиснуть на них під час виконання їхніх професійних обов’язків?

— Так, ми постійно стикаємось з тиском, і, коли я виступаю перед студентами, спілкуюсь з молоддю і молодими юристами, які хочуть вибрати шлях адвоката, це перше, на що маю відповісти юрист – чи готовий він стикатися з цим постійним ризиком. Спочатку тебе намагаються іноді підкупити, якщо ти не ведешся і не погоджуєшся, тобі постійно починають погрожувати, це можуть бути СМСки, це можуть бути прямі погрози, це може бути пошкодження майна, були випадки, коли вбивали домашніх тварин адвоката, це можуть бути натяки, і це трапляється постійно. Так, ми працюємо дуже в складних умовах, ми працюємо в конфліктах, коли держава переслідує, є особа, яку вона вважає злочинцем, коли дві особи виясняють відносини між собою щодо майна, це емоції, безумовно, це якесь незадоволення, якщо особа програє. В усьому світі є система захисту в такому випадку, захисту тих, хто професійно виконує свої обов’язки, бо якщо не буде адвокатів, ми будемо жити просто в поліцейській державі, і ми не будемо відчувати себе захищеними, не будемо мати можливість захиститись перед законом.

Ранее юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что решение применить дисциплинарные наказания к 20 сотрудникам силовых органов — абсолютно неравнозначно гибели пяти сотрудников спецподразделения.