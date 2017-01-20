наверх
20.01.201718:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Каким будет мир после Обамы? Мнение эксперта

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (541)

    (обновлено: )107
    Сейчас многих интересует вопрос: какой будет политика новой администрации США? Ведь мировая стабильность зависит от градуса напряженности в российско-американских отношениях.
    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst

    Лев Рыжков — Sputnik, для РИА новости Укриана

    Импичмент не грозит

    Политолог Дмитрий Тренин пристально наблюдал за выборной кампанией в США. И то, что он увидел, стало для него открытием.

    "Американский политический класс оказался гораздо менее уверенным в себе, чем нам представлялось, — констатировал политолог. — Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происходят постоянно, могут подорвать самое святое, что есть в США – демократию, является революционной. Это свидетельство низкой уверенности в себе тех людей, которые продвигают эти тезисы. Это говорит и об их недоверии к американскому избирателю", — сообщает Sputnik. 

    Наследие Обамы: чем запомнится уходящий президент США
    канал The Telegraph в YouTube
    Наследие Обамы: чем запомнится уходящий президент США

    Тренин уверен, что после инаугурации история с хакерами и каналом RT как угрозе национальной безопасности США не закончится. 

    "Я думаю, что это – признак достаточно серьезного внутреннего кризиса политического класса, политической системы, к которому нужно подойти очень серьезно, потому что речь идет о глобальной стабильности, - уверен эксперт. – Когда США перестают быть предсказуемой страной, это имеет отношение ко всем нам".

    В области внешней политики больших перемен ждать не приходится, уверен Дмитрий Тренин: "Я бы на месте стран Восточной Европы и даже Украины — не беспокоился. Потому что Россию, в принципе, устраивает ситуация, при которой Украина является внешнеполитическим буфером между Россией и НАТО. Это выгодно и для России. Потому что она финансово не потянет Украину". 

    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    REUTERS/Joshua Roberts
    Барак Обама: яркие кадры президентства

    Смотрите также: Топ-10 самых популярных видео с Обамой: политика, песни и шутки

    По мнению эксперта, Трамп будет отказываться от глобальных проектов Обамы, а проекты национальные – двигать вперед.

    "Я вижу Трампа как американского националиста, — подчеркнул эксперт. — Националист в данном контексте – не отрицательное слово. И для меня он находится в той же компании, что и Владимир Путин в России, Си Цзин-Пинь в Китае, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции". 

    Полностью же вектор европейской американской политики, по мнению эксперта, будет ясен через год, когда пройдут выборы в значимых государствах Евросоюза. А вот импичмента, скорее всего, не произойдет.

    "Разговоры об импичменте, когда фигурант еще не вступил в должность президента – это уникальный случай, - констатировал политолог. — Любой импичмент президента – это очень серьезный внутренний кризис для страны. Это нечто, что способно на какое-то время дестабилизировать внутреннюю ситуацию в США".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны