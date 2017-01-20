Каким будет мир после Обамы? Мнение эксперта

Лев Рыжков — Sputnik, для РИА новости Укриана

Импичмент не грозит

Политолог Дмитрий Тренин пристально наблюдал за выборной кампанией в США. И то, что он увидел, стало для него открытием.

"Американский политический класс оказался гораздо менее уверенным в себе, чем нам представлялось, — констатировал политолог. — Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происходят постоянно, могут подорвать самое святое, что есть в США – демократию, является революционной. Это свидетельство низкой уверенности в себе тех людей, которые продвигают эти тезисы. Это говорит и об их недоверии к американскому избирателю", — сообщает Sputnik.

Тренин уверен, что после инаугурации история с хакерами и каналом RT как угрозе национальной безопасности США не закончится.

"Я думаю, что это – признак достаточно серьезного внутреннего кризиса политического класса, политической системы, к которому нужно подойти очень серьезно, потому что речь идет о глобальной стабильности, - уверен эксперт. – Когда США перестают быть предсказуемой страной, это имеет отношение ко всем нам".

В области внешней политики больших перемен ждать не приходится, уверен Дмитрий Тренин: "Я бы на месте стран Восточной Европы и даже Украины — не беспокоился. Потому что Россию, в принципе, устраивает ситуация, при которой Украина является внешнеполитическим буфером между Россией и НАТО. Это выгодно и для России. Потому что она финансово не потянет Украину".

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По мнению эксперта, Трамп будет отказываться от глобальных проектов Обамы, а проекты национальные – двигать вперед.

"Я вижу Трампа как американского националиста, — подчеркнул эксперт. — Националист в данном контексте – не отрицательное слово. И для меня он находится в той же компании, что и Владимир Путин в России, Си Цзин-Пинь в Китае, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции".

Полностью же вектор европейской американской политики, по мнению эксперта, будет ясен через год, когда пройдут выборы в значимых государствах Евросоюза. А вот импичмента, скорее всего, не произойдет.

"Разговоры об импичменте, когда фигурант еще не вступил в должность президента – это уникальный случай, - констатировал политолог. — Любой импичмент президента – это очень серьезный внутренний кризис для страны. Это нечто, что способно на какое-то время дестабилизировать внутреннюю ситуацию в США".