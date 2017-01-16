Обвинения Билецкого - это борьба Авакова с Порошенко - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Лидер добровольческого корпуса "Азов", нардеп от "Народого фронта" Андрей Билецкий заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности страны. По словам политика, на руководящих должностях в Нацгвардии находятся офицеры-сепаратисты, а в самой структуре действует системная коррупция.

В свою очередь Нацгвардия обратилась в СБУ и военную прокуратуру, чтобы те проверили публичное заявление экс-комбата "Азова", об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что проверит опубликованные Билецким обвинения.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно отослал в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", — написал Матиос. "Разберемся и дадим оценку по закону".

По мнению политолога Алексея Якубина, за скандальным заявлением лидера "Азова" стоит министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Заявление Андрея Билецкого свидетельствует только об одном — напряжение между президентом и главой МВД остается. Билецкий и "Азов" близки к системе МВД, поэтому ориентированы на Авакова. Обвинения Билецкого — это новый виток борьбы между Порошенко и Аваковым, в том числе за влияние на Нацгвардию. Ведь по большому счету, для Петра Алексеевича Аваков является единственным человеком, который мешает до конца сконцентрировать власть в своих руках. Аваков устами Билецкого показывает, что еще остались сферы, в которых он не собирается идти на компромисс. Аваков и дальше хочет контролировать эти сферы и тем более не готов отдавать их под протекторат Порошенко", — говорит Якубин.

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По его словам, заявление Билецкого не случайно появилось накануне избрания нового главы Национальной полиции.

"Сейчас открыт конкурс на должность главы Нац полиции. Сложным остается вопрос, на кого будет ориентирован новый главный полицейский. Например, вектором для Хатии Деканоидзе был не Аваков, а Порошенко, что вполне устраивало Банковую. Как будет сейчас пока неясно. Обратите внимание, что реакция команды президента последовала незамедлительно — дескать, мы проверим всю изложенную информацию. Эта попытка любой ценой не дать заявлению Билецкого развиться в какой-то большой публичный скандал. На Банковой попытались в зародыше подавить эту ситуацию", — подытожил эксперт.