Стоимость практически всех юруслуг увеличится — Кравец

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С 1 января судиться стало дороже. Дело в том, что судебные сборы рассчитываются в зависимости от размера прожиточного минимума, а он с начала 2017 года вырос до 1600 гривен. Собственно поэтому автоматически расценки на подачу судебных исков стали выше.

Например, если в 2016 году подача заявления на развод супругов стоила 550 гривен, то теперь – 640 гривен.

Подробнее о новых размерах судебных сборов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

От чего зависит размер судебного сбора, помимо прожиточного минимума?

— В конце прошлого года в связи с резким поднятием уровня минимальной заработной платы законодатели все-таки испугались, поняли, что люди не смогут платить такие судебные сборы, и с 1 января 2017 года привязали размер судебного сбора к прожиточному минимуму. Соответственно, все ставки судебного сбора — это подача исковых заявлений, апелляционных жалоб, кассационных жалоб, различных заявлений, это касается юридических лиц, выдача тех же копий документов — все это теперь привязано к прожиточному минимуму, который установлен с 1 января 1600 грн. Соответственно, оно незначительно поднялось. Вся вот эта ситуация с увеличением судебного сбора и с изменением процентных ставок по судебному сбору негативно влияет в целом, на мой взгляд, на ситуацию в стране. Потому что, опять же, с этого года вступила в силу адвокатская монополия. Были внесены изменения, соответственно, люди в большинстве случаев обязаны будут обращаться к адвокатам, тоже пойдут какие-то затраты у людей. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем и видим, какая у нас происходит судебная реформа: большинство судов, фактически, не работают, а те, которые работают, работают за трех, четырех и пятерых людей. То есть штат судов не укомплектован, хотя и вступили уже в силу изменения в закон о Высшем совете правосудия. Помимо этого, не стоит забывать, что наши законодатели также позаботились и внесли изменения в закон об исполнительном производстве. Теперь для того, чтобы открыть исполнительное производство, гражданам необходимо заплатить 2% от суммы взыскания как аванс в исполнительную службу. В целом вся вот эта в комплексе ситуация может привести к тому, что люди просто разуверятся в государстве, в способности государства их защитить, в возможности защитить самих себя в этом государстве, и начнут все свои споры решать во внесудебном порядке. Поэтому увеличение судебного сбора — просто один из компонентов всей этой абсолютно непродуманной политики, которую на сегодняшний день ведет государство, и правовой блок, в принципе, АП и Минюст Украины.

На сколько этот судебный сбор вырос с 1 января?

— Что касается, для подачи исков, предположим, физическими лицами, то минимальный судебный сбор — это 640 гривен будет. Максимальный судебный сбор ограничен 5 размерами прожиточного минимума, и будет составлять 8 тысяч гривен. Что же касается юридических лиц, то если они будут обращаться к физлицам с исками о взыскании, например, банки о взыскании задолженности, то минимальный для них судебный сбор будет 1600 гривен, а максимальный судебный сбор не ограничен. Что касается уже подачи, например, наиболее распространенные иски в семейных правоотношениях о разделе имущества, то тут точно также, минимальный будет — 640 гривен, а максимальный — есть ограничения три минимальных размера прожиточного минимума, и будет составлять 4800 гривен. Опять же, не стоит забывать, что за подачу апелляционной жалобы платится 110% от суммы, поданной в суд первой инстанции, за подачу кассационной — 120%, а за пересмотр в Верховном Суде — 130% от суммы, поданной в первую инстанцию. Соответственно, пропорционально в расчете того, что было заплачено в первой инстанции, эта сумма будет увеличена, как судебный сбор, для подачи соответствующих документов.

В адвокатской среде полагают, что после этих изменений оценка залогов тоже может измениться.

— В целом, в связи с тем, что экономика Украины падает, гривна девальвирует, то, конечно же, стоимость услуг, которые предоставляются, в том числе не только адвокатских, нотариальных, услуг оценщиков, она будет постепенно также расти. Хотя я не думаю, что она будет расти значительно, так как население Украины на сегодняшний день фактически является довольно низко платежеспособным, поэтому для того чтобы выжить, особых таких изменений в тарифах на услуги я не вижу.

Станет ли меньше желающих судиться в связи с повышением судебного сбора?

— Желающих судиться станет еще больше, а вот лиц, которые могут себе это позволить, конечно, станет меньше. В связи с тем, что люди не смогут финансово обеспечить подачу того же иска, нанять себе адвоката для защиты, тем более уже в дальнейшем даже обратиться, после того как они пройдут все эти круги судебных разбирательств, что занимает в Украине от нескольких месяцев до трех-четырех, бывает и до десяти лет, а в свете судебной реформы, я думаю, среднее время рассмотрения споров в судах трех инстанций будет составлять порядка двух-трех лет, то я думаю, что просто количество людей, которые способны это все выдержать и профинансировать, будет, конечно же, значительно меньше.

Какова процедура подачи судебного иска? Сначала надо заплатить деньги в банк, а потом подается иск?

— Да, сначала надо подготовить само исковое заявление. В дальнейшем, в зависимости от вида иска, есть целый ряд граждан, которые освобождены от уплаты судебного сбора. То есть вам нужно подготовить иск, сделать соответствующие экспертизы, чтобы обосновать свой ущерб, который вы укажете, заплатить какую-то сумму, просчитать судебный сбор, как я уже указывал — минимально будет 1600 гривен, а максимальный — порядка 8000 гривен, и обратиться в суд. Суд соответствующим образом назначит судебное заседание, пригласит все стороны и рассмотрит дело. Но как показывает практика, даже о разводах когда речь идет, то зачастую, чтобы получить решение, проходит два, а то и три судебных заседания. Перерывы между судебными заседаниями, вот что касается Киева, в среднем составляют от двух до пяти месяцев. Поэтому даже на дело о разводе вы можете потратить год. Если одна из сторон не согласна с решением, она может на протяжении десяти дней обратиться с апелляционной жалобой. Дальше точно также готовится апелляционная жалоба: уплачивается 110% от суммы, заплаченной в первой инстанции судебного сбора, и подается апелляция. В основном, в апелляционном суде Киева дела рассматриваются за одно, максимум два заседания. В дальнейшем, опять же, если лицо не согласно с решением апелляционного суда, оно готовит кассационную жалобу и обращается в суд кассационной инстанции с соответствующей кассационной жалобой, платит уже 120% от суммы, уплаченной в первой инстанции судебного сбора и дальше уже суд кассационной инстанции, вероятнее всего, в одно-два заседания рассматривает эту жалобу, либо откажет в ее принятии. И в дальнейшем, опять же, если лицо не согласно с этим, оно может обратиться уже в Верховный суд о пересмотре данного решения. За это нужно будет заплатить 130%.

Напомним, адвокат Виктор Чевгуз в эфире "ГС" заявил, что до сегодняшнего дня в Украине обращение в правоохранительные органы, прокуратуру, в том числе, и в суд, еще не гарантирует защиту прав граждан.